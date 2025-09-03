Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Sánchez y María Jesús Montero. REUTERS/Susana Vera

Pedro Sánchez y María Jesús Montero darán un mitin en Málaga: este será el sitio y la hora

El presidente del Gobierno y la vicepresidenta primera participarán en un acto del PSOE de Andalucía

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:12

Málaga se convertirá el próximo domingo 14 de septiembre en el epicentro de la política española con la visita que efectuarán a la ciudad el ... presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que es además líder de los socialistas andaluces, cargo que compatibiliza con sus responsabilidades en el Ejecutivo central. Ambos serán los protagonistas de un mitin.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Casa Mira cierra uno de sus locales más emblemáticos del Centro de Málaga
  2. 2

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  3. 3 Hallan en un pozo el cadáver de un vecino de Vélez-Málaga tras ocho días desaparecido
  4. 4

    Así luce la renovada fachada del Palacio de la Tinta en su transformación como hotel de lujo
  5. 5

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
  6. 6 Un restaurante de Fuengirola denuncia dos intentos de asalto en cuatro días: «Vamos a tener que dormir dentro»
  7. 7 Grillaera, la hamburguesería más loca de Málaga, reabre con algo más de cordura
  8. 8 Despiden a un trabajador de baja médica por lumbociática tras pillarlo un detective dando clases de kizomba en una academia
  9. 9 Le devuelven la cartera con 900 euros de su pensión, tras perderla al comprar pan en Antequera
  10. 10 Un hombre pierde parte de su pensión tras hacerle caso a ChatGPT y jubilarse anticipadamente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Pedro Sánchez y María Jesús Montero darán un mitin en Málaga: este será el sitio y la hora

Pedro Sánchez y María Jesús Montero darán un mitin en Málaga: este será el sitio y la hora