Pedro Sánchez y María Jesús Montero darán un mitin en Málaga: este será el sitio y la hora

Málaga se convertirá el próximo domingo 14 de septiembre en el epicentro de la política española con la visita que efectuarán a la ciudad el ... presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que es además líder de los socialistas andaluces, cargo que compatibiliza con sus responsabilidades en el Ejecutivo central. Ambos serán los protagonistas de un mitin.

Tanto Sánchez como Montero van a participar en un acto del PSOE de Andalucía que se celebrará en el Pabellón de Deportes de la Universidad de Málaga, un escenario muy utilizado por los socialistas a lo largo de su historia y que debe leerse en clave casi preelectoral, dado que las próximas elecciones autonómicas habrían de ser convocadas en junio de 2026, aunque las especulaciones sobre un posible adelanto son continuas en distintos mentideros políticos.

El presidente y Montero visitan la capital de la Costa del Sol inmersos en plenas negociaciones sobre el cupo catalán y el debate sobre la quita de la deuda, que las comunidades autónomas del PP han rechazado, para inaugurar así el último curso político antes de los comicios andaluces, que podrían adelantarse en función de que suceda lo mismo, o no, también con las elecciones generales.