El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha inaugurado de forma oficial la ampliación del centro de salud de La Carihuela, en Torremolinos, unas dependencias que prestan ... servicio a 26.000 personas y que están operativas desde finales de julio, un año después de lo previsto.

Tras un recorrido por las instalaciones para conversar con pacientes y personal facultativo, que ha incluido la fotografía alusiva a su paso por el centro y la de familia, con médicos y médicas, el máximo responsable de la Junta ha tomado la palabra desde el atril, en una comparecencia que no ha incluido preguntas de los medios.

Moreno ha defendido las bondades del Servicio Andaluz de Salud. «Le pido a los ciudadanos que no tiren por el suelo nuestro sistema público de salud, puede tener carencias, margen de mejora, errores, como todo en la vida, pero es un sistema garantista que salva decenas de vidas diariamente», ha dicho el líder regional, que ha agradecido a todos los profesionales que lo conforman su labor. En cuanto a las necesidades de la Costa del Sol en materia sanitaria, argumentado: «Va con retraso con respecto al crecimiento de 600.000 habitantes de los últimos 25 años en toda esta franja y parte de la provincia. Nos ha generado un cuello de botella que nos es fácil de resolver, pero tenemos muchos proyectos en marcha».

Sobre la mejora en el centro de salud de La Carihuela, ha destacado que, tras una inversión de 1,4 millones, a las que hay que sumar 250.000 euros para equipamiento, se han incorporado 11 nuevas consultas médicas, con lo que ya son 40, y un nuevo servicio de radiología que incorpora la inteligencia artificial a sus diagnósticos.

Esta inversión la ha contextualizado en la apuesta del Gobierno andaluz en la renovación y ampliación de las infraestructuras sanitarias de las ocho provincias, con casi 2.900 millones de euros desde 2019, con 330, en la de Málaga. «En los meses que llevamos de año, hemos destinado más de 32 millones a mejorar infraestructuras sanitarias de toda la provincia. Y vamos a terminar proyectos muy esperados, como la ampliación del Hospital Costa del Sol, que estamos abriendo por fases, o la del Hospital de la Axarquía, en Torre del Mar, pendiente de recepción de obra. Por supuesto, el Nuevo Hospital de Málaga, un proyecto emblemático que marcará un antes y un después», ha añadido, anunciado que, próximamente, se licitará este proyecto que será el mayor centro sanitario de Andalucía y es la mayor obra que tiene en cartera el SAS.

Moreno ha conocido los pormenores del funcionamiento del centro de salud gracias a su directora, Irene Padial, que le ha guiado por las instalaciones, en un recorrido en el que ha estado acompañado del delegado de Salud, Carlos Bautista, y de la alcaldesa, Margarita del Cid, que ha calificado de «buena noticia» la ampliación de las instalaciones y ha agradecido el «compromiso inquebrantable» de la Junta para atender a las necesidades de la población.