Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Torremolinos

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de la Junta saluda a una de las trabajadoras del centro de salud de La Carihuela. J. R. C.

Torremolinos

Juanma Moreno reconoce que la Costa del Sol necesita más recursos sanitarios y pide a los ciudadanos: «No tiren por el suelo nuestro sistema público de salud»

El presidente de la Junta inaugura la ampliación del centro de salud de La Carihuela, que atiende a 26.000 personas, y anuncia la licitación próxima del tercer hospital de Málaga

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Jueves, 2 de octubre 2025, 15:46

Comenta

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha inaugurado de forma oficial la ampliación del centro de salud de La Carihuela, en Torremolinos, unas dependencias que prestan ... servicio a 26.000 personas y que están operativas desde finales de julio, un año después de lo previsto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenan a unos propietarios a pagar 16.000 euros a sus vecinos del piso de abajo por los daños que causó una plaga de chinches
  2. 2 La Junta ampliará la deducción fiscal de 200 euros por hijo a todas las familias sin límite de renta
  3. 3

    Israel concluye la interceptación de la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 400 activistas a Europa
  4. 4 Un expresidiario multirreincidente atemoriza a un vecindario de Mijas: «Esto parece la casa del terror»
  5. 5 Apuñalan y patean a un hombre de 44 años a las puertas de una discoteca de Marbella
  6. 6 Ryanair estrena nueve rutas este invierno en el aeropuerto de Málaga
  7. 7

    Benamargosa, el municipio más pobre de España
  8. 8 Cambios en el carnet de conducir del coche a partir de hoy en España: la DGT confirma el nuevo modelo de examen
  9. 9 Despiden a la directora de una oficina bancaria que, con un sueldo de 7.345 euros al mes, faltaba para irse a la peluquería
  10. 10

    El restaurante Óleo renace en el Soho

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Juanma Moreno reconoce que la Costa del Sol necesita más recursos sanitarios y pide a los ciudadanos: «No tiren por el suelo nuestro sistema público de salud»

Juanma Moreno reconoce que la Costa del Sol necesita más recursos sanitarios y pide a los ciudadanos: «No tiren por el suelo nuestro sistema público de salud»