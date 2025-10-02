La Junta refuerza la atención primaria en Fuengirola con la ampliación del centro de salud de Los Boliches

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, acompañado por la alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, ha inaugurado hoy la ampliación del centro de ... salud de Los Boliches, con la que se refuerza la atención primaria en la localidad. Hasta el pasado mes de febrero los aproximadamente 86.000 fuengiroleños tan sólo disponían de dos centros de salud. Todo acabó con la apertura de las nuevas instalaciones de atención primaria en Los Pacos, cuyos vecinos recibían atención sanitaria en Los Boliches, el centro que ahora se ha ampliado.

La Junta de Andalucía, con cofinanciación de fondos europeos, ha invertido 1,52 millones de euros en hacer más grande el centro de salud de Los Boliches; una actuación con la que suma 1.010 metros cuadrados, de los cuales 674 son del área asistencial y 336 se corresponden a un sótano diáfano.

El inmueble consta de dos plantas sobre rasante, con un ala doce nuevas consultas, comunicado con el antiguo edificio. De esta manera, el centro ha pasado de 24 a 36 salas de atención médica y una sala de emergencias, así como un sótano sin adaptar, en principio, pero que posibilitará en un futuro su adaptación para usos complementarios. El equipamiento de la nueva zona abierta ha significado un desembolso de unos 200.000 euros, elevando a 1,7 millones el presupuesto de la actuación.

«Quedan aún más infraestructuras por hacer, pero lo que se nos ha negado durante casi 40 años está empezando a llegar en los últimos siete» Ana Mula Alcaldesa de Fuengirola

«Hoy reforzamos, de manera importante, la atención sanitaria de los fuengiroleños; ya entonces, cuando inaugurábamos juntos el nuevo centro de salud de Los Pacos, decía que estábamos viviendo un momento histórico. Y no quiero repetirme, pero estos avances que está experimentado nuestra ciudad, tras tantos años de espera por parte de los fuengiroleños, son realmente imprescindibles», ha expuesto Mula.

De la misma forma, Juanma Moreno ha puesto en valor el «gran interés» por avanzar en materia sanitaria expresado por la alcaldesa y el Ayuntamiento, así como la colaboración mostrada en todo momento.

Con la plantilla El presidente de la Junta y la alcaldesa de Fuengirola posan con la plantilla del centro. SUR Acto La alcaldesa durante su intervención en el acto de inauguración, en presencia de Juanma Moreno. SUR 1 /

«Quedan aún más infraestructuras por hacer, pero es innegable que el Gobierno autonómico, ahora sí, escucha y atiende las necesidades de Fuengirola; lo que se nos ha negado durante casi 40 años está empezando a llegar en los últimos siete y éste ha de ser el camino de futuro a seguir de nuestra ciudad junto a la Junta de Andalucía», ha subrayado la alcaldesa de Fuengirola.

Además de construir el centro de salud de Los Pacos y ampliar el de Los Boliches, el Gobierno andaluz abrió la Unidad de Salud Mental y las oficinas del Distrito Sanitario Costa del Sol, en el barrio de El Boquetillo.