El presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, en el centro de salud de Los Boliches. SUR

La Junta refuerza la atención primaria en Fuengirola con la ampliación del centro de salud de Los Boliches

Juanma Moreno inaugura las instalaciones, con 12 nuevas consultas, que han supuesto una inversión de 1,7 millones entre obras y equipamiento

José Carlos García

Fuengirola

Jueves, 2 de octubre 2025, 18:57

Comenta

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, acompañado por la alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, ha inaugurado hoy la ampliación del centro de ... salud de Los Boliches, con la que se refuerza la atención primaria en la localidad. Hasta el pasado mes de febrero los aproximadamente 86.000 fuengiroleños tan sólo disponían de dos centros de salud. Todo acabó con la apertura de las nuevas instalaciones de atención primaria en Los Pacos, cuyos vecinos recibían atención sanitaria en Los Boliches, el centro que ahora se ha ampliado.

