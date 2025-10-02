Atasco en el cobro de las multas de la Zona Azul de Torremolinos: 1,6 millones sin ingresar en las arcas municipales

Las sanciones tramitadas a raíz de la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), plenamente operativa desde el pasado 15 de febrero ... , son unas 8.000, tal y como airea VOX, después de conocer el dato por parte del equipo de Gobierno.

A partir de ahí, Francisco Garrido, concejal de esta fuerza, establece que, a una media de 200 euros, la cuantía global de las denuncias es 1,6 millones, una cifra que le lleva a reflexionar que la medida: «No tiene como objetivo la salud de los vecinos ni la calidad del aire. Es puramente recaudatoria, creada por el PSOE de Sánchez y puesta en práctica por el PP». Convencido de que la ZBE es una «máquina de multar para llenar las arcas municipales a costa de un nuevo impuesto», además, Garrido, aclara que, en su definición, «problemas técnicos» han retrasado los cobros que, eso sí, está convencido de que, finalmente, llegarán a los infractores.

La crítica de VOX es la continuación de la que ya planteó, a finales de julio, el concejal David Tejeiro, de IU-Podemos, aunque con otro punto de vista, pues lamentó la falta de previsión municipal con la puesta en marcha de la ZBE, al no contar, a su juicio, con alternativas como un refuerzo del transporte público.

Eso sí, también coincidía al alertar de que ni siquiera se estaban cobrando estas sanciones, lo que, a su juicio, abría la puerta a que las personas que debían de abonarlas, podrían encontrarse con ellas, en aquel momento, más de seis meses después (ahora ya son ocho), con recargos o imposibilidad de descuento por pronto pago.

Ante este escenario, el Ayuntamiento aclara que el retraso en el trámite de las sanciones es debido «a incompatibilidades entre los servicios informáticos municipales y del Patronato de Recaudación Provincial». «Está en vías de solución para que el ciudadano tenga total garantías y certezas», sostienen fuentes del Gobierno local, que insisten en que están en «permanente contacto» con el organismo, dependiente de la Diputación, para solventar el fallo.

Cifras «aventuradas»

«Haremos todos los ajustes necesarios para que así sea, sin fomentar incertidumbre y desinformación entre los vecinos y vecinas», apuntan desde la Administración torremolinense que, al hilo de las afirmaciones de la oposición, consideran «aventurado» dar cifras, al no tener en cuenta aspectos como las deducciones ni el hecho de que, hasta que no se notifica, no se inicia el periodo de pago.

Por su parte, la Diputación indica que se trata de una anomalía «puntual», consecuencia del uso de un nuevo programa.

El cobro de la multa, no obstante, como precisan, «se hace al instante», aunque la validación, eso sí, es más lenta, de ahí el desajuste. En todo caso, se trabaja para solucionar este problema lo antes posible. Sobre si se ha dado en otros municipios, la Administración provincial precisa que solo hay constancia de que ocurre en el torremolinense.