Señalización de la Zona de Bajas Emisiones de Torremolinos. SUR

Atasco en el cobro de las multas de la Zona Azul de Torremolinos: 1,6 millones sin ingresar en las arcas municipales

VOX denuncia que hay 8.000 denuncias «a una media de 200 euros», que, además, están pendientes de cobrar; una situación, que se da desde hace meses, originada por «incompatibilidades informáticas» del Ayuntamiento y el Patronato de Recaudación

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Jueves, 2 de octubre 2025, 00:00

Las sanciones tramitadas a raíz de la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), plenamente operativa desde el pasado 15 de febrero ... , son unas 8.000, tal y como airea VOX, después de conocer el dato por parte del equipo de Gobierno.

