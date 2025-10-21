Los árboles de la calle Corelli de Torremolinos cambiarán de ubicación

Las casi 250 firmas recogidas y el escrito remitido al Ayuntamiento para buscar alternativas al trasplante de 14 árboles en la calle Corelli, contemplada como ... paso previo a las obras de mejora de esta vía que ejecutará el Ayuntamiento, de nada han servido.

Finalmente, tal y como explica el Ayuntamiento, han sido los propios vecinos, en una votación y por una amplísima mayoría, los que han respaldado esta medida, a pesar del malestar entre parte de los residentes.

La Administración local ha insistido en que, desde el primer momento, siempre ha mantenido un contacto directo con el vecindario para conocer de primera mano su posición y preocupaciones, con el objetivo de «proporcionar soluciones de acuerdo a sus inquietudes y planteamientos».

Tras una nueva reunión, celebrada la semana pasada, sale adelante la propuesta municipal de renovar la calle Corelli, para que sea de un solo sentido al tráfico y, de este modo, mantener los aparcamientos, aunque ello implique la retirada del arbolado existente y su reubicación en en otro espacio municipal, eso sí, con el compromiso de plantar nuevas especies.

El Ayuntamiento ya indicó que la calle Corelli es una de las intervenciones de mayor volumen dentro del proyecto de asfaltado que se desarrolla en el casco urbano, al contemplar el arreglo de más de 3.000 metros cuadrados de firme, con un coste estimado que irá de los 80.000 a los 100.000 euros; los árboles y la reparación del acerado ascenderán a 35.000, como se detalló.

En el origen de esta situación está, según fuentes municipales, el hecho de que, al quedar pequeños los alcorques, la presencia de los árboles origina el levantamiento de la calzada y, en consecuencia, un riesgo constatado para la circulación, sin que las labores realizadas para corregir la situación hayan dado frutos. Por ello, conforme a criterios técnicos, se aconsejó el trasplante a una zona donde el crecimiento de los ejemplares sea óptimo; una de los lugares posibles, señalan, es el parque Rocío Jurado.

Son 14 ejemplares de gran porte de Liquidámbar styraciflua; Ficus microcarpa y Magnolia grandiflora que, según María, una de las vecinas que se ha movilizado en contra de la pérdida de esta masa vegetal, «llevan toda la vida dando sombra en la calle Corelli», en La Colina, de Torremolinos.

En cuanto al trasplante, anuncian desde el Ayuntamiento, ya hay una hoja de ruta fijada, «con total garantías y en manos de personal cualificado», que se articulará en 3 fases diferenciadas. La primera, la poda, para la reducción del volumen; le seguiría la preparación del cepellón, para conseguir un estado de las raíces adecuado para lograr un correcto mantenimiento del equilibrio hídrico y unas buenas condiciones de vegetación y evitar así daños. «Los profesionales serán especialmente cuidadosos con la protección de la corteza del tronco y ramas, para evitar heridas por impactos de la maquinaria», indican fuentes municipales; lo último sería la plantación, con el ahoyado perfectamente nivelado para que quede perpendicular al suelo, evitando enterrarlo más de lo que estaba con anterioridad para evitar sufrimientos en el cuello de la raíz.