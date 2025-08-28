Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Torremolinos

Recreación del futuro pabellón de Urgencias en el Marítimo. SUR

Acuerdo unánime en Torremolinos en defensa de las Urgencias en El Calvario y el Marítimo

El PP respalda la propuesta del PSOE e IU-Podemos para que el municipio duplique el servicio y no se concentren en el barrio de Playamar

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Jueves, 28 de agosto 2025, 15:42

El pleno de Torremolinos ha aprobado, de forma unánime, en una sesión que ha contado con una nutrida asistencia de público, la moción conjunta presentada ... por el PSOE e IU-Podemos que insta a la Junta de Andalucía «a no cerrar, en ningún caso», las Urgencias del centro de salud de San Miguel, en el barrio de El Calvario; a poner en marcha este servicio en el Hospital Marítimo, un proyecto avanzado por la Junta de Andalucía, y a «construir, equipar y dotar de personal un tercer centro de salud junto al Hospital Marítimo«.

