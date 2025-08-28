Acuerdo unánime en Torremolinos en defensa de las Urgencias en El Calvario y el Marítimo

El pleno de Torremolinos ha aprobado, de forma unánime, en una sesión que ha contado con una nutrida asistencia de público, la moción conjunta presentada ... por el PSOE e IU-Podemos que insta a la Junta de Andalucía «a no cerrar, en ningún caso», las Urgencias del centro de salud de San Miguel, en el barrio de El Calvario; a poner en marcha este servicio en el Hospital Marítimo, un proyecto avanzado por la Junta de Andalucía, y a «construir, equipar y dotar de personal un tercer centro de salud junto al Hospital Marítimo«.

El acuerdo ahonda en la estrategia impulsada por estos partidos de la oposición en defensa de la atención sanitaria 24 horas los 7 días a la semana en El Calvario, surgida a raíz del anuncio del Gobierno andaluz de recuperar para su uso público el módulo 1 del antiguo sanatorio para, conforme a la nota de prensa de la Administración autonómica, «ubicar el servicio de Urgencias que actualmente se presta en el centro de salud San Miguel».

Posteriormente, cuando tanto IU-Podemos, como el PSOE, habían puesto en marcha una batería de medidas para el mantenimiento del servicio en el centro de salud de San Miguel, incluida la convocatoria de una manifestación, que el pasado sábado reunió a decenas de personas, la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, dejó claro que la apertura de las Urgencias del Marítimo, en Playamar, no implicaría el cierre de las de San Miguel. Esta declaración, en rueda de prensa, fue respaldada por una nota posterior de la Delegación de Salud. La regidora se mostró muy molesta tanto con el PSOE con IU-Podemos, a los que acusó de «confundir y generar malestar». Durante la sesión plenaria en la que se ha aprobado la propuesta de estas dos fuerzas, Del Cid ha insistido en estos reproches, con críticas como »en los últimos 40 años no han hecho ni una infraestructura sanitaria«.

Por su parte, David Tejeiro, le ha afeado al Gobierno local del PP: «Me parece deleznable su actitud los días previos a la manifestación, diciendo que no habían dicho lo que habían dicho, mintiendo a los vecinos a la cara». «Esto no es una ocurrencia», ha abundado, con el argumento de que este plan, parafraseando a responsables de la Junta, de unas Urgencias en el Marítimo «operativas para todo Torremolinos», ya viene de 2021.

El secretario general socialista, Antonio Navarro, ha recordado que municipios como Benalmádena o Vélez-Málaga disponen, al menos, de dos puntos de Urgencias, y ha lamentado que la máxima responsable municipal «no vele por los intereses de Torremolinos» ante sus compañeros de partido. Además, le ha reclamado a Del Cid, «genere usted confianza» sobre las Urgencias del Marítimo y ha anunciado, sobre posibles cambios de postura sobre el mantenimiento del servicio: «No vamos a permitir ni artificios ni juegos de palabras».

Vox, que, sobre las Urgencias de El Calvario propone otra solución, como es transformar el antiguo centro de menores del barrio, cerrado sin que todavía se haya concretado su futuro desde su clausura «provisional» en noviembre de 2023, en unas nuevas instalaciones sanitarias, no obstante, se ha sumado a la iniciativa de socialistas e IU-Podemos.

Los populares, a través de su portavoz, Luis Rodríguez del Pozo, han tratado de incluir una enmienda al texto de la moción, para reclamar al Gobierno central la transferencia de 1.522 millones de euros anuales a Andalucía para destinarse a la mejora de la sanidad pública, pero esta idea ha sido rechazada. IU-Podemos ha optado por esta negativa, con la explicación de que no era el momento de hablar de financiación autonómica.

En otro orden de cosas, según ha informado el Ayuntamiento, se ha dado traslado al pleno de la liquidación del presupuesto municipal de 2024. El informe emitido al respecto por la Intervención Municipal señala que el remanente de tesorería es positivo y asciende a 12.833.539,96 euros. El informe también señala que no hay números rojos en la Agencia Municipal de Promoción y Desarrollo Local.

En cuanto al ahorro neto, recoge que es favorable tanto en el caso del Ayuntamiento de Torremolinos y como de la Agencia Municipal de Promoción y Desarrollo Local, mientras que el nivel de endeudamiento asciende al 57,70%, lejos del 76,67% que se registró hace 4 años.

Relativo al periodo medio de pago, el segundo trimestre del año se ha cerrado en 28,46 días, lo que representa un descenso del 88,89% con respecto a 2021, cuando llegó a situarse por encima de los 250 días.

La sesión plenaria ha comenzado con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de los incendios.