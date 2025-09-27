Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Generador en el interior de una vivienda de Hacienda Riviera. SUR

La Sareb sobre la promoción sin luz de Mijas: «Los vecinos han sido estafados»

El 'banco malo' ha denunciado por estafa a la empresa que ha estado alquilando las 46 casas de la urbanización

José Carlos García

José Carlos García

Mijas

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:17

La situación por la que atraviesan los vecinos de las 46 viviendas de la urbanización Hacienda Riviera, en Mijas Costa, que permanecen sin suministro eléctrico ... desde el pasado 11 de agosto, no parece que tenga visos de solución, al menos a corto plazo. Su caso es uno más de la lista de las decenas de promociones que tiene en España la Sociedad de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), conocida como el banco malo, que están siendo explotadas en forma de arrendamiento por empresas que no tienen derecho a hacerlo.

