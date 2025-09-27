La Sareb sobre la promoción sin luz de Mijas: «Los vecinos han sido estafados»

La situación por la que atraviesan los vecinos de las 46 viviendas de la urbanización Hacienda Riviera, en Mijas Costa, que permanecen sin suministro eléctrico ... desde el pasado 11 de agosto, no parece que tenga visos de solución, al menos a corto plazo. Su caso es uno más de la lista de las decenas de promociones que tiene en España la Sociedad de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), conocida como el banco malo, que están siendo explotadas en forma de arrendamiento por empresas que no tienen derecho a hacerlo.

La Sareb en realidad no compra viviendas. La sociedad nació con el objetivo de sanear las cuentas de las cajas de ahorro y lo que adquiere son préstamos impagados que están avalados con los inmuebles. Si el deudor no paga es cuando la Sareb se hace con la propiedad de las casas. Y en ocasiones los promotores ya sea directamente o a través de terceros acaban explotando esas promociones en forma de arrendamientos. Hacienda Riviera es uno de esos casos.

Fuentes de la sociedad estatal han confirmado a SUR que la expresa que ha explotado esta urbanización de Mijas Costa ha sido denunciada «por estafa». O lo que es lo mismo, la empresa ha estafado a los inquilinos al arrendarles un inmueble que no es de su propiedad, y que aunque lo fuera tampoco podría hacerlo al no contar con licencia de primera ocupación.

El de Hacienda Riviera es uno más de los casos que tiene Sareb en los que el deudor acaba explotando las viviendas en forma de arrendamiento a través de un tercero

«Mientras estas viviendas estaban bajo el procedimiento judicial para el reclamo de la deuda por parte de Sareb al anterior propietario, un tercero inició la explotación con alquileres, y Sareb demandó a esa empresa explotadora por estafa», han apuntado desde la sociedad estatal, que ha interpuesto en los juzgados españoles unas 20 denuncias por casos como este.

Sareb asegura que «no tiene constancia» de si los vecinos de Hacienda Riviera están abonando un alquiler ni a quién lo están haciendo en el caso de que hayan arrendado los inmuebles, y afirma que «la compañía también tiene en marcha procedimientos judiciales para esclarecer esta situación». De hecho, al estar el caso judicializado la empresa deudora no puede recibir ingresos por cuentas bancarias, ya que el juez acabaría interviniendo el dinero para ir saldando la deuda con la Sareb, por lo que normalmente quien las acaba explotando es un tercero.

De luz de obra a generador

De las 46 viviendas de Hacienda Riviera, los vecinos aseguran que el 75 por ciento de las viviendas están ocupadas desde 2019, y que incluso «hasta la pandemia» recibieron servicios de comunidad como vigilancia y mantenimiento. Accedieron a la casa previa firma de un contrato de arrendamiento que en algunos casos incluso fue renovado. Es lo que hizo Daniel Serón, uno de esos vecinos, que firmó por cinco años y renovó el contrato por igual periodo. Entre ocho y nueve casas de la urbanización han sido ocupadas sin contrato de arrendamiento al quedar vacías.

Los vecinos se quedaron sin luz el 11 de agosto y desde entonces utilizan generadores, e incluso algunos han puesto placas solares

Los vecinos tenían suministro eléctrico mediante luz de obra. Pero todo cambió el pasado 11 de agosto. La forma en la que recibían la electricidad las viviendas generaba un cortocircuito en la vecina urbanización de Riviera del Sol y se acabó desconectando a 14 casas de Hacienda Riviera. Uno de los inquilinos de estos inmuebles acabó haciendo un enganche ilegal, según cuentan los vecinos, lo que provocó que se incendiaran varias casas de Riviera del Sol, y desde entonces las 46 viviendas de la promoción de Sareb se quedaron sin suministro eléctrico. Para tener luz están utilizando generadores eléctricos y ya hay varios inquilinos que incluso han instalado paneles solares.

Fuentes de la sociedad apuntan que ha intentado acceder «en varias ocasiones» a la urbanización «para conocer de primera mano su estado», pero algunos vecinos no se lo han permitido.