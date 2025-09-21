Más de 40 familias viven sin suministro eléctrico en una promoción del 'banco malo' en Mijas

Un total de 46 familias están viviendo en una promoción de Mijas Costa, Hacienda Riviera, sin suministro eléctrico desde el 11 de agosto. El corte ... de la luz se produjo después de que un enganche ilegal provocara el incendio de cuatro viviendas en la vecina urbanización de Riviera del Sol, a apenas 200 metros de Hacienda Riviera. «Se producía un cortocircuito y cerraron una fase de nuestra promoción y 14 viviendas se quedaron sin luz, y una de estas familias se enganchó a la red para volver a tener luz», explica Daniel Serón, uno de los vecinos. Desde entonces, un domingo por la noche, la luz se cortó en Hacienda Rivera y seis semanas después no ha vuelto.

El cortocircuito que Hacienda Rivera provocaba en la vecina urbanización tiene su explicación en que en realidad esta urbanización no ha tenido nunca el suministro normalizado. Hasta ese momento recibía la electricidad mediante lo que se conoce como luz de obra, porque la historia de Hacienda Riviera es en realidad la de una de tantas que se ha llevado por delante las crisis económicas y financieras.

La urbanización acabó en manos de la Sareb, y las viviendas fueron alquiladas a través de un 'fondo buitre' hace seis años

La promoción de Mijas Costa se ejecutó con sus 46 viviendas, pero sin acabar las zonas comunes y la piscina. La urbanización no obtuvo la licencia de primera de primera ocupación y acabó en poder de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), la entidad conocida como el 'banco malo' que nació en 2012 para gestionar y liquidar los activos deteriorados (préstamos e inmuebles) procedentes de entidades financieras que necesitaron ayudas públicas.

La Sareb, cuentan los vecinos, puso la promoción en manos de un 'fondo buitre' que comenzó a comercializar las viviendas en forma de arrendamiento. A través de un anuncio en un portal inmobiliario llegó en octubre de 2019 Daniel Serón, que junto a su familia se convirtió en uno de sus primeros ocupantes. Firmó un contrato con una inmobiliaria por cinco años y acabó estrenando una de las 46 viviendas de la urbanización. El contrato lo renovó, se encuentra en vigor y en la última época ha estado pagando el alquiler directamente a la Sareb. Ahora, reconoce ha tenido que dejar de hacerlo.

«Y ni siquiera podemos encender la vitrocerámica; desde luego, no hay mal que por bien por venga, porque hemos aprendido a hacer un consumo responsable» Daniel Serón Vecino de Hacienda Riviera

No tener suministro eléctrico le cuesta al menos 1.350 euros mensuales, entre el generador (15 euros al día por el alquiler) y la gasolina (30 euros diarios que dan para unas cuatro o cinco horas de luz, que pueden llegar a ser 50 los fines de semana). «Y ni siquiera podemos encender la vitrocerámica, tenemos que cocinar con un camping gas; desde luego, no hay mal que por bien por venga, porque hemos aprendido a hacer un consumo responsable», ironiza. La situación es tal que incluso algunos vecinos han instalado ya placas solares para poder tener electricidad.

Un laberinto sin salida

Los inquilinos de Hacienda Riviera no ven visos de solución. Lo han intentado todo, pero al final el camino parece un laberinto en el que no hay salida. «Nos hemos puesto en contacto con Endesa, hemos contratado a un electricista certificado para que haga los boletines eléctricos de la urbanización y las viviendas y poder tener punto de suministros individuales; hemos contactado con la Sareb, con el Ayuntamiento e incluso hemos ido a denunciar por tenernos sin luz, pero no conseguimos nada, nos dicen que ni siquiera tenemos derecho a tener la información porque no somos propietarios, y hasta hemos constituido ante notario una entidad vecinal para poder actuar».

Serón, un trabajador que vive con su familia y cuya esposa también tiene empleo, reconoce que «la situación es insoportable», y asegura que lo que le mantiene ahí es que considera que puede haber «una oportunidad de futuro» para obtener una casa que le «gusta» si el 'banco malo' se decide a vender las viviendas a sus ocupantes, como ha hecho en otras ocasiones. De momento, la esperanza sigue viva a la luz de un generador mientras siguen esperando una solución.