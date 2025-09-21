Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Generadores a las puertas de una zona de aparcamientos en la urbanización Hacienda Riviera. SUR

Más de 40 familias viven sin suministro eléctrico en una promoción del 'banco malo' en Mijas

Los vecinos utilizan desde hace seis semanas generadores eléctricos que les supone un gasto de 45 euros diarios para tener cinco horas de luz

José Carlos García

José Carlos García

Mijas

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:35

Un total de 46 familias están viviendo en una promoción de Mijas Costa, Hacienda Riviera, sin suministro eléctrico desde el 11 de agosto. El corte ... de la luz se produjo después de que un enganche ilegal provocara el incendio de cuatro viviendas en la vecina urbanización de Riviera del Sol, a apenas 200 metros de Hacienda Riviera. «Se producía un cortocircuito y cerraron una fase de nuestra promoción y 14 viviendas se quedaron sin luz, y una de estas familias se enganchó a la red para volver a tener luz», explica Daniel Serón, uno de los vecinos. Desde entonces, un domingo por la noche, la luz se cortó en Hacienda Rivera y seis semanas después no ha vuelto.

