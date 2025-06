«Nos dicen que aguantemos aquí y que si hace falta entremos y salgamos por la ventana. Esto suena a cachondeo»

«Nos han dado un papelito en el que nos dicen que todo es debido a un error administrativo, que el precinto es por el ... anterior hotel que había, pero yo miro los carteles y pone que se precinta el hotel Vivemar, no menciona a ningún otro hotel. Nos están tomando el pelo, se ríen de nosotros en nuestra cara», señala Javier, uno de los clientes afectados y quien viaja junto a su mujer y otras 25 personas más que forman parte de un grupo organizado que está realizando un circuito por distintos destinos y que partió hace unos días desde Barcelona.

«Esta historia no se la cree nadie y el guía y la agencia con la que contratamos el viaje pasan también del tema. La mañana del martes fuimos a hacer una excursión al Caminito del Rey y cuando volvimos a las tres estaba ya todo precintado y nos dicen que entremos y salgamos por el garaje», relata indignado el turista. «En ese momento llamamos a nuestra agencia porque entendemos que si estamos aquí, estamos en una situación ilegal, un hotel precintado y cerrado al público no debería mantener alojados a sus clientes, pero nos dicen que mientras podamos estar aquí, que estemos y que si hace falta salgamos por la ventana. Hemos contratado un hotel de cuatro estrellas, lo normal es que podamos entrar y salir por la puerta», continúa Javier.

En la misma línea habla su mujer, Cristina: «Estamos alucinando, esto suena a cachondeo, a que nos están tomando el pelo y aquí todo el mundo se lava las manos». Ambos se sienten desamparados: «¿Dónde nos vamos ahora? ¿Qué podemos hacer? Si nos dan un billete de vuelta nos volvemos y sino tendremos que aguantar hasta el viernes y dejar constancia de lo que ha ocurrido en las reseñas del hotel. No tenemos otra», afirman.

«¿Qué pasa si ocurre algo dentro?»

Por su parte, Antonio, otro de los clientes afectados señala que «la puerta del garaje tenía un precinto y lo han quitado, por lo que me pregunto qué pasa si hay una incidencia dentro del hotel ahora. Esto es un desastre». Tanto él como su mujer, Joana, se quejan además de los servicios deficitarios del alojamiento. «Nos han vendido un cuatro estrellas y esto no es ni una pensión, apenas hay personal y van sin uniforme».

Entre los más de 200 clientes que había alojados en el hotel Vivemar en el momento del precinto y cierre del establecimiento este pasado martes y que fue anunciado por el Ayuntamiento a la empresa explotadora hace ahora tres meses, se han producido reacciones de todo tipo: desde la indignación hasta la resignación o incluso la indiferencia.

Un turista alemán alojado en el Vivemar explica que lleva veinte años reservando sus vacaciones en este hotel. Según señala, el precinto «no es un problema». «Nos han dicho que ha sido simplemente por un cambio de nombre, una disputa entre el propietario y la primera empresa que explotó el hotel, seguramente por dinero. Yo estoy bien en mi habitación, no tengo contratada comida y la piscina me da igual, prefiero la playa. No tengo ningún problema», asegura.

«Nos han dicho que solo van a ser dos o tres días», asegura otra clienta a la salida del garaje del hotel y explica que está decidida a esperar a ver qué pasa y que confía en que realmente esta situación solo se prolongue unos días. «¿Sabéis qué ha pasado? ¿Por qué está la entrada principal clausurada?», preguntan otras dos turistas que acaban de llegar, completamente desorientadas por la situación.