Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trabajadoras del SAD durante la manifestación del pasado sábado en Estepona. E.Pérez-Romera.

El PSOE de Estepona pedirá en el próximo pleno la municipalización del Servicio de Ayuda a Domicilio

Afirman que lo harán «para evitar un sobrecoste de 1,1 millones de euros»

Emma Pérez-Romera

Emma Pérez-Romera

Estepona

Martes, 16 de septiembre 2025, 17:45

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Estepona presentará en el próximo pleno ordinario una moción para solicitar el rescate del Servicio de Ayuda a ... Domicilio (SAD), externalizado desde 2017, «para garantizar así un servicio público de calidad para las personas dependientes y unas condiciones laborales dignas e iguales para todas las trabajadoras, bajo un mismo convenio».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La víctima del último accidente de tráfico mortal en Estepona: una joven ilustradora de 26 años
  2. 2

    Entierran sin identificar el cadáver del buzo decapitado de Fuengirola
  3. 3 La mejor paella valenciana nacional se come en un restaurante de Málaga
  4. 4 Ya es oficial: ésta es la fecha en la que Arnold Schwarzenegger estará en San Diego Comic-Con Málaga
  5. 5 Queda inconsciente tras una reyerta en Marbella en la que fue atacado con un casco y agredió con un martillo
  6. 6 Un restaurante de Málaga, el más bonito de España para los usuarios
  7. 7 Cambio de rumbo para el hotel Cortijo la Reina: sale a la venta y este es su precio
  8. 8

    Limò, un restaurante italiano donde toda la carta es sin gluten, abre en Málaga
  9. 9 La policía investiga estafas en la reventa de entradas al concierto de Quevedo
  10. 10

    Israel llama a 130.000 reservistas para ocupar Gaza City, donde se cuentan ya decenas de muertos y desaparecidos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El PSOE de Estepona pedirá en el próximo pleno la municipalización del Servicio de Ayuda a Domicilio

El PSOE de Estepona pedirá en el próximo pleno la municipalización del Servicio de Ayuda a Domicilio