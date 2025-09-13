Las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio de Estepona denuncian un aumento de la precariedad de sus condiciones laborales

Trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio de Estepona (SAD) han recorrido hoy el centro de la ciudad, desde el Orquidiario hasta el Ayuntamiento, pasando ... por la céntricas calles Terraza y Real, para visibilizar la precariedad laboral que sufren y pedir mejoras en su profesión.

Mariví Romero Ruiz, presidenta del Comité del SAD, explica a SUR que «ya no podemos más. A raíz del asesinato de una compañera ocurrido este año en Galicia y de otra compañera en Ronda, decidimos salir a la calle y protestar por la precariedad laboral crónica del SAD».

Y detalla: «Sueldos bajos, jornadas partidas, sobrecarga laboral con jornadas fragmentadas e interminables que nos impiden conciliar, falta de recursos, condiciones físicas extremas, escasa valoración social de un servicio esencial y expuestas a situaciones de violencia sin que nadie nos proteja».

En Estepona, la mayoría de las trabajadoras tienen contratos a tiempo parcial, muchas con sueldos por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) «y jornadas maratonianas que perjudican su salud y bienestar. Vamos a ciegas a los domicilios sin saber lo que nos vamos a encontrar. Queremos visibilizar que somos un servicio esencial, pero no se nos trata como tal», afirma Mariví Romero.

La contratación de personas con cursos de 200 y 300 horas cuando según convenio deben tener una FP de Grado Medio o en su defecto un Certificado de Profesionalidad autorizado y homologado por la Junta de Andalucía es otra de las cosas que denuncian.

Además, reclaman una subida de sueldos. «La empresa es tan lista que sube las bases de cotización para que a la Seguridad Social le aparezca que estamos cobrando por encima del SMI, pero la realidad es que cobramos por debajo y nos dicen que la regularización la harán a finales de cada año. La del 2024 la hemos cobrado en julio porque la reclamamos en su día y algunas de nosotras no la hemos cobrado completa, así que tenemos que volver a reclamar a la empresa lo que nos corresponde por hacer nuestro trabajo», aseguran.

«Pedimos una mejora salarial que nos permita vivir dignamente; estabilidad laboral con contratos dignos, reducción de la temporalidad y jornada completa; también pedimos recursos adecuados, medios, formación, equipos y EPI's, además de reconocimiento profesional y valoración social del trabajo que realizamos», afirma Romero.

También quieren que se haga una evaluación real de los riesgos en los domicilios que atienden, «queremos medidas de seguridad reales, información previa de cada domicilio y protocolos de actuación adecuados».

En Estepona trabajan alrededor de 207 auxiliares de ayuda a domicilio, la mayoría son mujeres que atienden a unas 730 personas. «Desarrollamos una labor imprescindible con todas ellas para que puedan mantenerse en sus casas con dignificad y cuidados adecuados», asegura Mariví Romero.

Privatización del SAD

El Ayuntamiento de Estepona formalizó un nuevo contrato en febrero de 2024 con la UTE OHL Servicios-Ingesan, de cuatro años de duración y con la posibilidad de ampliación de un año más por valor de 1,7 millones de euros, según fuentes municipales. Las trabajadoras del SAD piden además una remunicipalización del servicio «para garantizar su gestión pública y transparente porque cada vez que cambia la empresa, las trabajadoras somos las que sufrimos la incertidumbre, los cambios en condiciones y la pérdida de derechos».

Cabe recordar que hace aproximadamente 8 años el Ayuntamiento de Estepona, con el equipo de Gobierno de José María García Urbano, decidió dejar de gestionar este Servicio y pasó a manos privadas. Primero fue Arquisocial quien se encargó de su gestión y actualmente la mencionada OHL Servicios-Ingesan.

