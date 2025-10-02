El PP acusa al Gobierno de «escudarse en informes fantasma y falsas bajadas de precio» para no bonificar la AP-7

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha criticado este jueves que el Gobierno de España «se escuda en informes fantasma y en ... falsas bajadas de precio para no bonificar el abusivo peaje de la Costa del Sol y seguir haciendo caja con la autopista», marco en el que ha señalado que «el Ejecutivo de Sánchez y Montero recauda 30 millones de euros al año en impuestos por el uso de esta vía de alta capacidad».

Ortega ha criticado las «mentiras» del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, «que comprometió ayudas a los usuarios en julio de 2024 sin aplicar ni una sola casi año y medio después, cosa que sí hace en otras autopistas como la propia AP-7 a su paso por Alicante o la AP-9 gallega».

De este modo, ha instado al Ejecutivo a presentar el estudio al que el Ministerio hacía alusión esta misma semana para alegar que la bonificación del peaje no llevaría aparejado el trasvase de tráfico desde la A-7, subrayando que «es difícil creer que la aplicación de ayudas al nivel de otros territorios no haría que muchos conductores optaran por la autopista para evitar el colapso que sufre la autovía».

Además, ha incidido en que el fin de la temporada alta no puede ser considerado una rebaja de los precios. «Es más bien lo contrario y una tomadura de pelo a los malagueños, que han vuelto a pasar por caja un verano más viendo cómo los precios se incrementaban un 62% en el trayecto comprendido entre Fuengirola y Estepona del 1 de junio al pasado 30 de septiembre», ha apostillado.

El dirigente 'popular' ha abundado en que la autopista «ha obtenido en estos 25 años unos ingresos acumulados de 1.300 millones de euros, con un beneficio de explotación de 985 millones y un beneficio neto que asciende a 355 millones», y ha apuntado igualmente que, por su parte, «el Estado ha ingresado por impuestos 384 millones, superando el beneficio neto de la propia concesionaria».

En esta línea, ha indicado que la tarifa de 2025 ha subido un 4,7% entre Fuengirola y Marbella respecto a 2024, al pasar de 5,25 euros a 5,50 euros; mientras que el mismo trayecto en temporada alta se ha encarecido un 3,48%, llegando a los 8,90 euros frente a los 8,60 euros del año pasado.

«Nadie puede dudar de que el peaje de la Costa del Sol es el más caro de España», ha argumentado Ortega, quien ha explicado que otros peajes, como el de los túneles de Artxanda (Bilbao), recorren una distancia de apenas tres kilómetros y suponen un precio para el usuario de 1,50 euros, frente a los 14,95 euros que cuesta la autopista entre Fuengirola y Estepona, por ejemplo.

Por último, ha criticado el «agravio» consolidado de este Gobierno a Málaga y a los malagueños, señalando que «mientras que el Ministerio viene a la provincia con excusas y pretextos, las inversiones y las ayudas se van para otros territorios. Y así llevamos siete años, desde que Sánchez llegó a la Moncloa», ha concluido.