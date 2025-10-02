Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El PP acusa al Gobierno de «escudarse en informes fantasma y falsas bajadas de precio» para no bonificar la AP-7

Cristóbal Ortega manifiesta que el fin de la temporada alta no puede ser considerado una rebaja de los precios

EP

Jueves, 2 de octubre 2025, 16:00

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha criticado este jueves que el Gobierno de España «se escuda en informes fantasma y en ... falsas bajadas de precio para no bonificar el abusivo peaje de la Costa del Sol y seguir haciendo caja con la autopista», marco en el que ha señalado que «el Ejecutivo de Sánchez y Montero recauda 30 millones de euros al año en impuestos por el uso de esta vía de alta capacidad».

