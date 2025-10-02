Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Peaje troncal de Calahonda en la autopista de la Costa del Sol. SUR

La autopista de la Costa en Málaga entra en la tarifa de invierno: esto bajará el precio

El peaje se reduce un 40% de manera casi continuada desde ahora hasta el mes de junio de 2026, con un paréntesis para la Semana Santa

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Jueves, 2 de octubre 2025, 11:07

Comenta

La autopista de la Costa del Sol entra en la tarifa de invierno, que estará vigente de manera casi continuada durante ocho meses, con un ... paréntesis para la Semana Santa. Desde ayer, 1 de octubre, hasta el mes de junio de 2026, la AP-7 rebaja sus peajes casi un 40% frente a las de la temporada alta (que coincide básicamente con los meses de verano y que acaba de concluir).

