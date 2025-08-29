Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La bandera verde volvió a izarse este jueves en las playas situadas a ambos lados de la desembocadura del río Fuengirola. García

Las playas de Fuengirola vuelven a abrir al baño tras la avería en el saneamiento

La restricción se levantó después de que Acosol completara la reparación de la EDAR de Cerro del Águila y tras garantizar la calidad de las aguas

José Carlos García

José Carlos García

Fuengirola

Viernes, 29 de agosto 2025, 00:05

La bandera verde volvió a izarse este jueves en las playas situadas a ambos lados de la desembocadura del río Fuengirola después de que una ... avería registrada el pasado lunes en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Cerro del Águila obligara cerrarla al baño como medida de precaución. La restricción fue aconsejada al Ayuntamiento de la localidad por los técnicos de la empresa pública Acosol ante una «incidencia» cuyo alcance no ha sido precisado, pero que sí supuso la «inevitable» paralización del bombeo principal de la planta depuradora.

