Las playas de Fuengirola vuelven a abrir al baño tras la avería en el saneamiento

La bandera verde volvió a izarse este jueves en las playas situadas a ambos lados de la desembocadura del río Fuengirola después de que una ... avería registrada el pasado lunes en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Cerro del Águila obligara cerrarla al baño como medida de precaución. La restricción fue aconsejada al Ayuntamiento de la localidad por los técnicos de la empresa pública Acosol ante una «incidencia» cuyo alcance no ha sido precisado, pero que sí supuso la «inevitable» paralización del bombeo principal de la planta depuradora.

A primera hora de la mañana de este jueves fuengiroleños y turistas pudieron volver a bañarse en los arenales de Fuengirola afectados por la medida, un área de 300 metros a cada lado de la desembocadura del río, en las playas de Fuengirola y Castillo. Desde que se originó la avería en la EDAR, los usuarios podían acceder al arenal, pero no introducirse en el mar. Para ello, el Ayuntamiento izó la bandera roja y puso un precinto que advertía a cualquier despistado de la prohibición del baño.

Acosol asegura que ha trabajado «incansablemente» para dar «la solución más rápida y eficiente, como así ha sido»

La restricción se levantó este jueves después de que la empresa de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental no sólo concluyera las operaciones de reparación en la depuradora de aguas residuales de Cerro del Águila, sino tras efectuar las tareas necesarias para asegurar que las aguas reunían las condiciones de calidad necesarias. Fuengiroleños y turistas pudieron bañarse en el entorno de la desembocadura del río durante toda la jornada, con bandera verde por la mañana y amarilla, como en el resto de las playas de la localidad, a partir de las 15.30 horas.

Acosol ha asegurado que desde se originó la avería sus técnicos y operarios trabajaron «incansablemente» para dar «la solución más rápida y eficiente, como así ha sido». La empresa pública ha reiterado sus «disculpas» por «las molestias» ocasionadas y ha resaltado su «coordinación» con el Ayuntamiento.