La bandera roja está izada en un área de 300 metros a ambos lados de la desembocadura del río Fuengirola. García

Bandera roja en Fuengirola por una avería en el saneamiento

La medida afecta al entorno de la desembocadura del río y se produce después de que Acosol haya paralizado el bombeo principal de la EDAR de Cerro del Águila

José Carlos García

José Carlos García

Fuengirola

Martes, 26 de agosto 2025, 20:32

El Ayuntamiento de Fuengirola ha izado la bandera roja en las zonas de playa situadas en las inmediaciones de la desembocadura del río como medida ... de prevención ante la «incidencia» que se ha registrado en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Cerro del Águila, que ha provocado de manera «inevitable» la parada del bombeo principal, según ha comunicado la empresa pública Acosol.

