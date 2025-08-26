Bandera roja en Fuengirola por una avería en el saneamiento

El Ayuntamiento de Fuengirola ha izado la bandera roja en las zonas de playa situadas en las inmediaciones de la desembocadura del río como medida ... de prevención ante la «incidencia» que se ha registrado en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Cerro del Águila, que ha provocado de manera «inevitable» la parada del bombeo principal, según ha comunicado la empresa pública Acosol.

La medida afecta a un área de 300 metros a cada lado de la desembocadura del río Fuengirola y permanecerá así hasta que Acosol termine de efectuar los trabajos necesarios para la reparación, según han manifestado fuentes del Ayuntamiento, que señalan que se trata de «una medida preventiva» y que no se han producido «incidentes».

La empresa de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental asegura que está llevando a cabo los trabajos necesarios para que la reparación de la EDAR pueda completarse «lo antes posible», pero mientras esto ocurre los técnicos de Acosol aconsejaron al Consistorio el izado de la bandera roja.

El Ayuntamiento de Fuengirola agradece «la colaboración y la comprensión» que han demostrado los usuarios de estas playas, así como el cumplimiento de esta restricción «excepcional y temporal».