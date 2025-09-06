Manilva celebra sus fiestas mayores dedicadas a la Vendimia

Manilva está inmersa este fin de semana en su Fiesta de la Vendimia, una celebración «que es la que más nos gusta a los manilveños ... y que ponen en valor nuestras tradiciones basadas en la agricultura y la cultura del vino», en palabras de su alcalde, Mario Jiménez.

«Y también son las fiestas que marcan el punto final al verano, un verano bueno e importante para nuestro municipio marcado por mucho ocio y mucho turismo», como asegura el alcalde.

Así pues, la Fiesta de la Vendimia arranca oficialmente hoy sábado 6 de septiembre con la misa en honor a Nuestra Señora de los Dolores en la Iglesia de Santa Ana, una celebración cantada en la que participa el Coro de la Escuela Municipal de Música.

A continuación la imagen procesionará hasta la calle Mar acompañada por la Banda Municipal de Música de Manilva, donde se realizará la tradicional ofrenda de uva de la cosecha de este año y se realizará el concurso del racimo de mayor peso, en un año en el que la cosecha de uva ha estado marcada en toda la provincia por la plaga del hongo mildiu debido a las intensas lluvias del otoño y primavera pasados y al aumento de la temperatura media.

El domingo 7 de septiembre será el día grande con la celebración del Domingo Rociero, fiesta catalogada como Fiesta de Singularidad Turística donde se degustará uva y vino manilveño y cuando tendrá lugar el vistoso desfile de caballistas con la participación de la Peña Caballista de Manilva.

Por la tarde, en el lagar de la Plaza de la Vendimia se realizará la tradicional pisada de uva y degustación del primer caldo de la cosecha de este año.

Punto Violeta

Como novedad, la Fiesta de la Vendimia manilveña tiene este año un Punto Violeta instalado en el Centro de Interpretación Viñas de Manilva (Civima) de concienciación y atención a las víctimas de violencia machista.

En la celebración de esta fiesta se coordinan varias concejalías como la de Cultura y Festejos, Agricultura y también la de Bienestar Social e Igualdad.

Unas fiestas que tuvieron también sus previos con la celebración el pasado jueves del I Trofeo de la Vendimia, un triangular de fútbol entre la Unión Manilva, la U.D. Tesorillo y el Club Deportivo San Roque, trofeo que se quedó en casa.

Y el viernes fue el turno de la 44 Edición del Festival Flamenco de la Vendimia, con las actuaciones de Miguelón de Jerez con Ruben Lara al toque; Galacho de Málaga con Luis El Salas al toque; José Lucena y su cuadro flamenco con Madre Mar; Angelita Montoya con Paco Iglesias al toque y, como artista invitada, la cantante andaluza Alba Molina.