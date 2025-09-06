Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de la Fiesta de la Vendimia de Manilva. SUR.

Manilva celebra sus fiestas mayores dedicadas a la Vendimia

Homenaje a la tradición agrícola local en un año marcado por la plaga del mildiu

Emma Pérez-Romera

Emma Pérez-Romera

Manilva

Sábado, 6 de septiembre 2025, 13:24

Manilva está inmersa este fin de semana en su Fiesta de la Vendimia, una celebración «que es la que más nos gusta a los manilveños ... y que ponen en valor nuestras tradiciones basadas en la agricultura y la cultura del vino», en palabras de su alcalde, Mario Jiménez.

