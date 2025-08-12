Un informe pericial propone soluciones para salvar la plaza de toros de Benalmádena

El informe realizado por un técnico de la Diputación Provincial de Málaga en el que se sostiene que la plaza de toros de Benalmádena está ... en situación legal de ruina urbanística va a centrar, a buen seguro, la sesión plenaria ordinaria del Ayuntamiento de la localidad, que se celebrará hoy. Para contrarrestarlo el Grupo Municipal Vox pondrá encima de la mesa un análisis de laboratorio que descarta la existencia de aluminosis y un informe pericial elaborado por un arquitecto técnico en el que defiende no sólo que el coso benalmadense puede seguir en pie, sino que propone soluciones para salvar esta construcción, inaugurada en 1968 y que cerró sus puertas en 2011.

El informe pericial encargado por Vox realiza una «propuesta de intervención» que incluye un sistema de drenaje para eliminar las aguas «reposadas» procedentes de lluvia y las subterráneas que se acumulan en el ruedo y en los aledaños de la plaza de toros; un sellado de juntas para eliminar las filtraciones en las graderías; y un refuerzo estructural para hacer frente a la patología «más acuciante» que presenta la plaza de toros que es el remonte capilar que ha sufrido como consecuencia de una deficiente impermeabilización en el tendido.

«Lo que en un primer momento se soluciona con una simple actuación antihumedad, si se deja, como ha sido el caso, con el tiempo este proceso va degradando los muros o paredes dando lugar a procesos de rehabilitación más costosos», sostiene el arquitecto técnico, quien achaca al Ayuntamiento su responsabilidad por «falta de mantenimiento». Además, propone la construcción de una cubierta liviana que proteja el graderío para evitar nuevas filtraciones con las lluvias.

Con estos informes en la mano, Vox defenderá en la sesión plenaria la rehabilitación de la plaza buscando el apoyo económico de otras administraciones y que si el Ayuntamiento no quiere hacerlo que «lo ceda a la iniciativa privada». La formación rechaza el informe técnico de Diputación al considerar que no es más que «un diagnóstico sin pruebas» al no contener un estudio económico que respalde las conclusión de que la construcción está en situación legal de ruina urbanística.