Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una de las propuesta de reforzamiento de la estructura, con adición de perfiles, que realiza el informe. SUR

Un informe pericial propone soluciones para salvar la plaza de toros de Benalmádena

El documento ha sido encargado por Vox junto a un análisis de laboratorio que descarta aluminosis

José Carlos García

José Carlos García

Benalmádena

Martes, 12 de agosto 2025, 00:18

El informe realizado por un técnico de la Diputación Provincial de Málaga en el que se sostiene que la plaza de toros de Benalmádena está ... en situación legal de ruina urbanística va a centrar, a buen seguro, la sesión plenaria ordinaria del Ayuntamiento de la localidad, que se celebrará hoy. Para contrarrestarlo el Grupo Municipal Vox pondrá encima de la mesa un análisis de laboratorio que descarta la existencia de aluminosis y un informe pericial elaborado por un arquitecto técnico en el que defiende no sólo que el coso benalmadense puede seguir en pie, sino que propone soluciones para salvar esta construcción, inaugurada en 1968 y que cerró sus puertas en 2011.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestada por apuñalar a su pareja, también detenido por romperle una botella en la cara en un hotel de Málaga
  2. 2 Sorpresa en el cielo: Una espectacular bola de fuego «artificial» cruza Málaga y Andalucía
  3. 3 Fallece un ciclista de 67 años en la carretera de Alhaurín el Grande
  4. 4 El fraude de la factura con el IBAN cambiado: un clásico que hace estragos entre las pymes
  5. 5

    El empresario que financió a Alvise denuncia haber sido obligado a transferir 1,2 millones a punta de pistola
  6. 6 El aviso de un funcionario de la Seguridad Social: «Tu vida laboral no refleja tus años reales de cotización»
  7. 7 Los empresarios del polígono Guadalhorce alertan de un «repunte de la prostitución»
  8. 8

    «Hay oportunidades laborales brutales en el sector de la ciberseguridad, y no sólo para informáticos: mírame a mí»
  9. 9 La nueva incorporación del SAS a los centros de salud andaluces que llegará en septiembre
  10. 10 Cómo actuar (y qué evitar) ante una picadura de medusa en la playa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un informe pericial propone soluciones para salvar la plaza de toros de Benalmádena

Un informe pericial propone soluciones para salvar la plaza de toros de Benalmádena