Situación que presenta actualmente el interior de la plaza de toros. SUR

Un informe técnico advierte de la necesidad de demoler la plaza de toros de Benalmádena

Diputación sostiene que está en situación legal de ruina urbanística, pero el Ayuntamiento alega estar estudiando el caso

José Carlos García

José Carlos García

Benalmádena

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:26

Si los benalmadenses se preparan para decir «hola» a Tivoli, ahora deberán hacerlo para decir «adiós» a su icónica plaza de toros. Al menos es ... lo que debería ocurrir a la vista de informe técnico de la Diputación Provincial de Málaga, al que ha tenido acceso SUR, que defiende que el coso de Benalmádena debe demolerse. El documento, firmado por un doctor en Ingeniería Industrial e ingeniero de Caminos, Canales y Puertos adscrito al Servicio de Arquitectura, Urbanismo e Información Territorial de la Diputación, sostiene que el estado en el que se encuentra esta construcción de titularidad municipal conduce a un único camino: «la declaración de la situación de ruina urbanística». El técnico considera que las patologías que presenta el inmueble, ubicado en Benalmádena Pueblo y que fue inaugurado el 24 de febrero de 1968, hacen que sea «procedente la demolición de la edificación actual».

