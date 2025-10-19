Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El arquitecto José Seguí en una imagen de archivo. Migue Fernández

Fuengirola adjudica al arquitecto José Seguí su nuevo planeamiento

El experimentado experto se encargará de planificar el desarrollo urbano de la ciudad a medio y largo plazo

José Carlos García

José Carlos García

Fuengirola

Domingo, 19 de octubre 2025, 11:48

El Ayuntamiento de Fuengirola ha adjudicado por 193.575 euros a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Ibermad Medio Ambiente y Desarrollo, Buro4 ... Arquitectos y Estudio Seguí Arquitectura y Planeamiento, del arquitecto José Seguí, el contrato de asistencia técnica para la redacción del Plan de Ordenación Urbana (POU), un instrumento creado por la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) junto al Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) que simplifica la revisión del planeamiento en comparación con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

