Fuengirola adjudica al arquitecto José Seguí su nuevo planeamiento

El Ayuntamiento de Fuengirola ha adjudicado por 193.575 euros a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Ibermad Medio Ambiente y Desarrollo, Buro4 ... Arquitectos y Estudio Seguí Arquitectura y Planeamiento, del arquitecto José Seguí, el contrato de asistencia técnica para la redacción del Plan de Ordenación Urbana (POU), un instrumento creado por la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) junto al Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) que simplifica la revisión del planeamiento en comparación con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

La oferta de la UTE fue la única que concurrió a la licitación, que se ha llevado con 99 de los 100 puntos posibles gracias a la extraordinaria experiencia que atesoran los licitantes, autores de las revisiones del PGOU de Málaga, Marbella, Córdoba, Granada, Cádiz y Cartagena, del POU y el PGOM de Rincón de la Victoria y de otros instrumentos de planeamiento en Nerja y Torrox, entre otras localidades, además de los planes especiales del Puerto de Málaga, del casco histórico de Ronda o del recinto de la Alhambra. La UTE fue también recientemente adjudicataria de la redacción del POU y el PGOM de Torremolinos..

Noticia relacionada Fuengirola inicia el proceso para revisar el planeamiento urbanístico

El objetivo del gobierno municipal de Fuengirola con el POU es planificar a medio y largo plazo el desarrollo urbano, actualizando el planeamiento, adaptándolo a la nueva normativa y a los retos actuales. Se trata, según el Ayuntamiento de la localidad, de proyectar la Fuengirola del futuro desde la mejora y regeneración de lo existente, apostando por una ciudad más habitable, sostenible y comprometida con la lucha contra el cambio climático.