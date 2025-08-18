Fuengirola inicia el proceso para revisar el planeamiento urbanístico

El Ayuntamiento de Fuengirola ha puesto en marcha la maquinaria para desarrollar un nuevo planeamiento urbanístico. La vía que se utilizará es la establecida en ... la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), de diciembre de 2021; una norma que permite a las administraciones locales plantear actuaciones de transformación urbanística sin necesidad de proceder a una modificación del planeamiento general mediante dos instrumentos: el Plan de Ordenación Urbana (POU) y el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM).

El primero de ellos hace referencia únicamente al suelo urbano y sirve para ordenar de manera detallada la ciudad existente y dar respuesta a las necesidades de mejora, regeneración y rehabilitación, mientras que el segundo configura y define el modelo a medio y largo plazo e incluye el suelo rústico. El POU lleva al PGOM, y este sistema dual de planeamiento, basado en dos figuras que simplifica su tramitación y facilita su desarrollo en comparación con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), será utilizado por primera vez por Fuengirola.

«El objetivo es proyectar la ciudad del futuro, apostando por una Fuengirola más habitable, sostenible y comprometida con la lucha contra el cambio climático» Rocío Arriaga Concejala de Urbanismo

«Con la redacción del nuevo POU damos un paso decisivo para actualizar el planeamiento de Fuengirola, adaptándolo a la nueva normativa y a los retos actuales», apunta, en declaraciones a SUR, la concejala de Urbanismo, Rocío Arriaga. El objetivo, asegura la edil, es «proyectar la ciudad del futuro desde la mejora y regeneración de lo ya existente, apostando» por una Fuengirola «más habitable, sostenible y comprometida con la lucha contra el cambio climático». Arriaga subraya que «este instrumento permitirá planificar a medio y largo plazo el desarrollo urbano» de un municipio que, por su extensión y densidad, «necesita seguir avanzando hacia un modelo más amable, acogedor y saludable». Pero la meta no se alcanzará rápido; será un trabajo de años.

El primer paso que ha dado el gobierno municipal es contratar un servicio de asistencia técnica para la redacción del Plan de Ordenación Urbana, la Evaluación Ambiental Estratégica (AEA) y los documentos complementarios y actualizaciones que exige la normativa, además de efectuar las subsanaciones puntuales de base cartográfica del suelo urbano que sea necesario realizar. El contrato ha salido a licitación por 242.000 euros, y las ofertas pueden presentarse hasta el próximo 28 de agosto y no se prevé que la Mesa de Contratación termine su trabajo antes de finales de septiembre.

El Ayuntamiento contratará un servicio de asistencia técnica que le acompañará durante todo el proceso

Con los criterios de adjudicación establecidos en el pliego, el Ayuntamiento busca una propuesta y un equipo solventes, hasta el punto de que la oferta económica representa únicamente el 43% de la valoración. La propuesta técnica, que deberá consistir en un proyecto o memoria descriptiva, se lleva el 45% de la puntuación, mientras que los doce puntos restantes se lo reparten la experiencia de los licitadores (10%) y la mejora del equipo multidisciplinar mínimo requerido (2%).

Un trabajo en ocho fases para un desarrollo sostenible

Quien se haga con el contrato tendrá ante sí un trabajo de tres años y medio (42 meses) a lo largo de los cuales tendrá que desarrollar las ocho fases en las que se ha dividido el proyecto, que empieza con la definición del programa de trabajo y un plan de participación ciudadana; y continúa con un documento de diagnóstico previo; y los documentos de avance e inicial estratégico (DIE). En la cuarta fase llegará el documento para aprobación inicial, la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y el Documento de Valoración de Impacto en la Salud (DVIS); que antecederá a la fase de información pública y al documento resumen explicativo de las modificación. La sexta parte del proceso se centra en la declaración ambiental estratégica; previa a la aprobación definitiva del PGOM; y a la elaboración de la versión final del Plan, con la que concluirá el trabajo de asistencia técnica al Ayuntamiento.

Según lo dispuesto en la LISTA, el objeto del PGOM y del POU es facilitar la ordenación urbanística como una función pública, que comprende la planificación y organización de la ocupación y utilización del suelo, así como de la transformación de éste mediante la urbanización y edificación y sus consecuencias para el entorno. Además, estos planes deben procurar un desarrollo urbano y territorial sostenible, una ordenación urbanística que promueva una ocupación racional y eficiente del suelo, estableciendo directrices y estrategias que eviten la dispersión urbana, revitalicen la ciudad existente y su complejidad funcional, y favorezcan la economía circular, fomentando para ello la consolidación de los núcleos urbanos existentes y la diversidad de usos mediante actuaciones de mejora, rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.