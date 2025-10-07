La explosión del motor, posible causa del incendio de la embarcación turística en Fuengirola

La explosión del motor se baraja como la hipótesis más probable para explicar el incendio registrado sobre las 12.20 horas del pasado sábado en ... el puerto deportivo de Fuengirola en una embarcación turística. La lancha, de algo menos de doce metros de eslora y propiedad de la firma Yacht Pro Spain, según confirmaron fuentes portuarias, se incendió nada más iniciar su viaje, antes incluso de llegar a la bocana. Todos los testigos describen lo sucedido como «una gran explosión» como el origen del accidente.

La Guardia Civil del puesto de Mijas ha asumido la investigación de los hechos, en las que resultaron heridas de diversa consideración las ocho personas que viajaban a bordo, seis de las cuales fueron trasladadas a centros hospitalarios. La Benemérita aún no ha ofrecido información al respecto pero para determinar las causas tiene a su disposición la embarcación, que fue recuperada y que sigue en el puerto fuengiroleño. Tanto fuentes portuarias como los pescadores, que utilizan embarcaciones similares a la siniestrada, apuntan como causa más probable que «el motor estallara y entrara en contacto con el combustible».

«El motor va alojado debajo del asiento, mucha gente lo que hace antes de salir es levantar el arpón del asiento para que se ventile durante unos segundos; los motores tiene un sistema de evaporación del gasoil, si funciona el ventilador arranca y evacúa los gases, pero si falla es posible que no se pudiera evacuar», explican. «Digamos que en el mundo de la mar, todo el mundo sabe que esto puede ocurrir, y si sucedió nada más salir parece lo más probable que fuera eso lo que ocurrió», agregan estas fuentes.

El problema está en que si en un vehículo el depósito de gasolina va alojado en un compartimento estanco, en una embarcación como la siniestrada va alojado al lado del motor. Este escenario combinado con el material con el que están construidas (poliéster) provoca que la embarcación se queme en cuestión de segundos y se hunda.

Evitando males mayores

De hecho, cuando ocurrió otra embarcación de pasajeros remolcó a la siniestrada para alejarla hacia la zona de la bocana con el fin de evitar que las llamas pudieran entrar en contacto con las embarcaciones atracadas. De haber ocurrido, cualquier otra que estuviera cerca se habría quemado también, en un efecto dominó casi inmediato.

El Puerto activó el Plan de Contingencias Marítimas y desplegó una barrera para contener el vertido «mínimo» que ocasionó

El accidente provocó que la Agencia Andaluza de Puertos activara el Plan de Contingencias Marítimas. Con su personal y el del puerto deportivo, una concesión que gestiona el Ayuntamiento de Fuengirola a través de una sociedad municipal, desplegaron las barreras anticontaminación, «conteniendo el vertido, que fue mínimo, y retirándolo con absorbente», según explicaron desde la entidad dependiente de la Junta de Andalucía.

Estas barreras anticontaminación están situadas en el puerto fuengiroleño en unos contenedores ubicados cerca de la bocana. Están hechas de plástico con tramos de medio metro, que se van lanzando en función de las necesidades, y que tienen capacidad para cubrir por completo la bocana, manteniendo el vertido dentro de la zona del puerto y evitando que salga a aguas abiertas.

La empresa Yacht Pro Spain se dedica a organizar viajes para el avistamiento de delfines y a alquilar embarcaciones de entre 8 y 12 metros de eslora con y sin patrón, además de ofertar otras actividades y deportes acuáticos (jet ski, pesca, jet surf...), y otros servicios como escuela náutica o mantenimiento y reforma de embarcaciones.