La embarcación turística siniestrada fue recuperada y retirada de las aguas del puerto deportivo de Fuengirola. SUR

La explosión del motor, posible causa del incendio de la embarcación turística en Fuengirola

La Guardia Civil de Mijas ha asumido la investigación de los hechos, que dejó ocho heridos

José Carlos García

José Carlos García

Fuengirola

Martes, 7 de octubre 2025, 00:03

La explosión del motor se baraja como la hipótesis más probable para explicar el incendio registrado sobre las 12.20 horas del pasado sábado en ... el puerto deportivo de Fuengirola en una embarcación turística. La lancha, de algo menos de doce metros de eslora y propiedad de la firma Yacht Pro Spain, según confirmaron fuentes portuarias, se incendió nada más iniciar su viaje, antes incluso de llegar a la bocana. Todos los testigos describen lo sucedido como «una gran explosión» como el origen del accidente.

