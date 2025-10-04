Ocho heridos en un incendio en una lancha turística en el puerto de Fuengirola

Ocho personas han resultado heridas de diversa consideración tras la explosión registrada a las 12.20 horas de hoy en una embarcación turística en el ... puerto deportivo de Fuengirola. La lancha, de unos 6 o 7 metros de eslora, se incendió por motivos desconocidos cuando salía del puerto fuengiroleño. Los testigos describen «una gran explosión» y aseguran que todo los pasajeros de la embarcación fueron auxiliados por los titulares de embarcaciones y motos acuáticas que se encontraban en la zona donde se incendió la embarcación, a la altura del pantalán 2-3.

Según han informado fuentes oficiales, han resultado heridas «de alguna u otra manera» todas las personas que iban a bordo. Cinco de ellas con carácter leve, y tres de mayor consideración. El 112 recibió la llamada de aviso hada más producirse esa explosión advirtiendo de la existencia de heridos, aunque aún no ha podido confirmar el estado de estas personas.

El 112 alertó al 061, a la Policía Local y los Bomberos de Fuengirola, a la Guardia Civil, a Cruz Roja y a Salvamento Marítimo. Los primeros en llegar fueron estos últimos y la Guardia Civil, que auxiliaron a los heridos a la espera de que llegaran los servicios sanitarios. Las ambulancias trasladaran al menos a tres o cuatro personas, según cuentan los testigos y confirman fuentes oficiales.

«Era una lancha descubierta, sin puente, hecha de polyester y es muy mala combinación con el combustible porque arde muy rápido», cuenta un pescador que presenció los hechos. La explosión se registró al poco de iniciar su viaje, antes de llegar a la bocana. Los bomberos fuengiroleños terminaron de extinguir el incendio.