Los bomberos de Fuengirola termina de extinguir el fuego en los restos de la embarcación.

Ocho heridos en un incendio en una lancha turística en el puerto de Fuengirola

La embarcación, de unos 6 metros de eslora, explotó nada más iniciar su viaje, dejando heridas de diversa consideración a todas las personas que iban a bordo

José Carlos García

Fuengirola

Sábado, 4 de octubre 2025, 15:10

Ocho personas han resultado heridas de diversa consideración tras la explosión registrada a las 12.20 horas de hoy en una embarcación turística en el ... puerto deportivo de Fuengirola. La lancha, de unos 6 o 7 metros de eslora, se incendió por motivos desconocidos cuando salía del puerto fuengiroleño. Los testigos describen «una gran explosión» y aseguran que todo los pasajeros de la embarcación fueron auxiliados por los titulares de embarcaciones y motos acuáticas que se encontraban en la zona donde se incendió la embarcación, a la altura del pantalán 2-3.

