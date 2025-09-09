Nueve empresas optan a la ejecución del nuevo tramo de senda Litoral entre Guadalmina Baja y Casasola

Nueva empresas constructoras han presentado propuestas para acceder a la ejecución de un nuevo tramo del proyecto Senda Litoral en el término municipal de Estepona, ... en concreto el ubicado entre el río Guadalmina y el hotel Atalaya Park, en la playa Casasola.

«El proyecto iniciado por el Ayuntamiento de Estepona hace ya más de una década para crear un corredor, que permita recorrer a pie todo el borde litoral del municipio, sigue despertando el interés empresas para su ejecución», han señalado fuentes municipales.

Las empresas interesadas han presentado ofertas económicas que suponen una bajada media de más de 100.000 euros con respecto al precio base de licitación que se fijó en 739.253 euros (IVA incluido). En fechas próximas la mesa de contratación adjudicará los trabajos.

En concreto para esta zona se prevé «una senda peatonal pavimentada de 673 metros de longitud, con un ancho de paso libre constante de 3 metros. Para la pavimentación se ha previsto el uso de hormigón impreso, un material que ofrece una solución estética y funcional adecuada a las condiciones del entorno. Este paseo peatonal conectará los caminos proyectados a ambos lados del área de actuación, mejorando la accesibilidad y la integración de la zona costera», según informan dichas fuentes.

Desde el Ayuntamiento afirman además, que el proyecto de Senda Litoral en este punto exacto, «dispone de las autorizaciones pertinentes de los distintos organismos competentes».

Zona de Matas Verdes

El Ayuntamiento asimismo ha informado de que la zona de Matas Verdes, el tramo 15 de Senda Litoral, cuyas obras fueron paralizadas el pasado mes de julio por destruir vegetación autóctona, en concreto por destrucción «de la duna primaria, hábitat natural protegido y de gran valor ecológico, contraviniendo los condicionantes ambientales de conservación del territorio», se encuentra con toda la documentación presentada y en espera de las autorizaciones pertinentes.

Los tramos que quedarían pendientes para concluir todo el proyecto en el término municipal de Estepona serían, además del que pasa por las dunas de Matas Verdes, la prolongación de la senda peatonal en las zonas de Bahía Dorada y el de la zona de Costa Natura, que está en fase de redacción, según fuentes municipales.