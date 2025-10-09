Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lara ha presidido la reunión constitutiva de la mesa técnica. SUR

Benalmádena estudiará la rehabilitación «total o parcial» de la plaza de toros

Un informe técnico evaluará el coste de los escenarios y otros posibles usos del espacio «complementarios» a la tauromaquia

José Carlos García

José Carlos García

Benalmádena

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:28

Comenta

El futuro de la plaza de toros sigue siendo una incógnita. Después de que un informe de la Diputación Provincial de Málaga sostuviera que esta ... construcción de titularidad municipal debe ser declarada en situación legal de ruina urbanística, el gobierno municipal ha anunciado que contratará «un informe técnico externo de viabilidad para estudiar una posible rehabilitación» de la plaza de toros, «ya sea total o parcial», incluido su coste, además de «valorar nuevos usos complementarios a los espectáculos taurinos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  2. 2 Identifican al motorista fallecido en el accidente que colapsó la antigua N-340
  3. 3 El Ayuntamiento de Benalmádena clausura el hotel Vistamar 15 meses después de autorizar su reapertura
  4. 4 Aemet alerta de «chubascos y tormentas fuertes» en Andalucía este jueves: cuatro provincias en aviso
  5. 5 Málaga, en aviso amarillo este viernes por fuertes lluvias y tormentas
  6. 6 Buscador | ¿Está tu barrio entre los más pobres o los más ricos de Málaga?
  7. 7 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  8. 8 Una ingeniera de Madrid se ofrece a acoger a los caballos para que no sean sacrificados
  9. 9 Detenido por el apuñalamiento en Barbarela, en Málaga: la víctima lleva más de un mes hospitalizado y ha perdido un riñón
  10. 10 Un cliente apuñala en el pecho al cocinero de un restaurante de Marbella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Benalmádena estudiará la rehabilitación «total o parcial» de la plaza de toros

Benalmádena estudiará la rehabilitación «total o parcial» de la plaza de toros