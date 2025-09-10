Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lara se ha reunido con la Asociación Cultural Taurina. SUR

Una mesa de trabajo definirá el futuro proyecto de la plaza de toros de Benalmádena

El Ayuntamiento dice que hará «un espacio sociocultural abierto» que incluya actividades «vinculadas al mundo de la tauromaquia»

José Carlos García

José Carlos García

Benalmádena

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:02

El futuro de la plaza de toros de Benalmádena, declarada en situación legal de ruina urbanística, pasará por la mesa de un grupo de trabajo ... de carácter técnico. Así lo ha anunciado el Ayuntamiento de la localidad después de un encuentro con el presidente de la Asociación Cultural Taurina de Benalmádena, Rafael Gamero, su vicepresidente, Óscar Bravo, y el que fuera director de Asuntos Taurinos en la Diputación de Málaga y exalcalde de la localidad Enrique Moya.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los morosos de las VPO en Málaga: cuatro de cada diez inquilinos no pagan el alquiler y la deuda suma 31 millones
  2. 2 Tres heridos, entre ellos dos menores de 3 y 10 años, en un accidente que ha obligado a cortar la A-7 en Fuengirola
  3. 3 «La muerte de mi hermano se podría haber evitado si el pozo hubiera estado delimitado»
  4. 4

    Dentro de la cárcel de Archidona, la de la «famosa piscina»
  5. 5 El Piropo, nueva cocina non-stop en Málaga
  6. 6

    Preocupación en el Unicaja con Djedovic
  7. 7 Una cadena humana salva a un niño de ser arrastrado por la corriente en una playa de Mijas
  8. 8 Andalucía afronta la crisis de vivienda con una ley que persigue aumentar la oferta para reducir precios
  9. 9 Cuenta atrás para el inicio de las obras del paseo marítimo de Pedregalejo en Málaga
  10. 10

    Karel van Gils: «Un buen jugador va donde va la pelota y en IMEC creemos que estará en Málaga»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Una mesa de trabajo definirá el futuro proyecto de la plaza de toros de Benalmádena

Una mesa de trabajo definirá el futuro proyecto de la plaza de toros de Benalmádena