El Ayuntamiento de Estepona anuncia que incrementará la inversión para la ayuda a domicilio hasta los 5 millones de euros

El Ayuntamiento de Estepona ha anunciado que la asignación que va a destinar en 2026 al Servicio de Ayuda a Domicilio «estará cercana a los ... 5 millones de euros y se podrá alcanzar una atención récord de más de 800 usuarios en la ciudad».

La concejala de Bienestar Social, María Aguilar, ha destacado la «importancia de este servicio que se presta desde el Ayuntamiento a las personas mayores con necesidades de apoyo y también para sus familias, no sólo desde el punto de vista del acompañamiento, sino también con otros medios que proporcionamos y que hemos ampliado».

Entre las mejoras propuestas por el Ayuntamiento para 2026 destaca «un Fondo económico de 70.000 euros para adecuaciones de vivienda, productos de aseo y limpieza del hogar en usuarios vulnerables y en exclusión social, así como el aumento de ayudas técnicas que facilitan los movimientos de los usuarios en sus hogares y al personal del servicio la prestación adecuada del mismo, con nuevo material adicional al número obligatorio».

Aguilar asegura que «el Consistorio dispone de grúas ortopédicas eléctricas de hasta 180 kilos, adicionales a las obligatorias, otras 30 camas articuladas elevadoras con barandilla, 30 colchones antiescaras también complementarios a los previstos; 40 sillas de ducha y WC con ruedas más y otros 40 dispositivos de ayuda a la deambulación como andadores, muletas y bastones extras». Asimismo «se han incrementado las limpiezas de choque complementarias y los servicios de pedicura y manicura anuales adicionales y otros tantos de peluquería», afirma.

Demandas de las trabajadoras

Cabe recordar que el pasado 13 de septiembre más de 200 personas, trabajadoras, usuarios y familiares del Servicio de Ayuda a Domicilio de Estepona, recorrieron las céntricas calles de la ciudad como protesta por las condiciones en las que prestan su trabajo.

Denunciaban «sueldos bajos, jornadas partidas, sobrecarga laboral con jornadas fragmentadas e interminables que nos impiden conciliar, falta de recursos, condiciones físicas extremas, escasa valoración social de un servicio esencial y expuestas a situaciones de violencia sin que nadie nos proteja».

Además en Estepona, la mayoría de las trabajadoras tienen contratos a tiempo parcial, muchas con sueldos por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y se está contratando a personas con cursos de 200 y 300 horas cuando según convenio deben tener una FP de Grado Medio o en su defecto un Certificado de Profesionalidad autorizado y homologado por la Junta de Andalucía, que es otra de las cosas que han denunciado desde el Comité de Empresa que, aseguran además que «las novedades anunciadas por el Ayuntamiento para 2026 no solucionan ninguna de sus demandas».

Las trabajadoras del SAD piden además una remunicipalización del servicio «para garantizar su gestión pública y transparente porque cada vez que cambia la empresa, las trabajadoras somos las que sufrimos la incertidumbre, los cambios en condiciones y la pérdida de derechos».

Cabe recordar que hace aproximadamente 8 años el Ayuntamiento de Estepona decidió dejar de gestionar este Servicio y pasó a manos privadas. Primero fue la empresa Arquisocial quien se encargó de su gestión y, desde febrero de 2024, OHL Servicios-Ingesan, quien firmó un contrato de cuatro años de duración y con la posibilidad de ampliación de un año más por valor de 1,7 millones de euros.

El Servicio de Ayuda a Domicilio es una prestación social que garantiza la permanencia en el hogar de las personas dependientes mediante una atención integral y específica con personal cualificado y supervisado que lleva a cabo un conjunto de actuaciones preventivas, formativas, rehabilitadoras y de atención a las personas y unidades de convivencia con dificultades para permanecer o desenvolverse en su medio habitual de vida. Se trata de una prestación que otorga y financia la Junta de Andalucía y gestionan los ayuntamientos, de forma directa o indirecta, en el marco de la Ley de Dependencia. Sin embargo, con idea de alcanzar la optimización del servicio y que se pueda dar cobertura al mayor número de personas, el Consistorio esteponero realiza una cofinanciación adicional.