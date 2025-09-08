Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El alcalde, Juan Antonio Lara, a la derecha, conversa con el concejal de Hacienda, José Miguel Muriel. SUR

El Ayuntamiento de Benalmádena alcanza la 'deuda cero' después de más de 30 años

El Consistorio se ahorrará 172.000 euros en intereses tras amortizar los 1,25 millones que debía cinco años antes de su vencimiento

José Carlos García

José Carlos García

Benalmádena

Lunes, 8 de septiembre 2025, 15:47

El Ayuntamiento de Benalmádena ha pasado a engrosar la lista de consistorios malagueños sin deuda. El gobierno municipal benalmadense ha asegurado que ha amortizado y ... ha abonado «en su totalidad» los 1.253.998,16 euros que debía, de modo que el Ayuntamiento de la localidad «cuenta con una de las cuentas públicas más saneadas de toda la provincia de Málaga», ha resumido su alcalde, Juan Antonio Lara.

