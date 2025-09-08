El Ayuntamiento de Benalmádena alcanza la 'deuda cero' después de más de 30 años

El Ayuntamiento de Benalmádena ha pasado a engrosar la lista de consistorios malagueños sin deuda. El gobierno municipal benalmadense ha asegurado que ha amortizado y ... ha abonado «en su totalidad» los 1.253.998,16 euros que debía, de modo que el Ayuntamiento de la localidad «cuenta con una de las cuentas públicas más saneadas de toda la provincia de Málaga», ha resumido su alcalde, Juan Antonio Lara.

Benalmádena se suma, así, a una lista en la que, según datos del Ministerio de Hacienda a 31 de diciembre de 2024 publicados por SUR, hay algo más de medio centenar de ayuntamientos malagueños. Benalmádena, con una población oficial de 77.654 habitantes, sería la localidad más grande que integra esa lista, seguida por Benahavís (9.077 habitantes), Archidona (8.042), Alameda (5.449) y Villanueva del Trabuco (5.410), si bien hay más de una decenas de consistorios con deudas por debajo de los 100.000 euros, entre los que destaca Fuengirola, que con 85.859 empadronados apenas debía 92.232 euros a cierre del ejercicio 2024.

La administración local benalmadense ha detallado que este hito no se producía desde hace más de 30 años y que se ha alcanzado incluso cinco años antes de lo previsto, teniendo en cuenta que el plazo de amortización se extendía hasta el año 2030.

La amortización de la deuda permitirá a las arcas municipales ahorrarse hasta 172.000 euros en intereses, además de dejar de abonar los 24.400 euros que pagaba mensualmente. Además, el Consistorio ha asegurado que actualmente el plazo de pago a los proveedores se sitúa en 15 días, la mitad de lo que exige la ley, y que el dato ha llegado a ser de diez días.

Bajando impuestos

El Ayuntamiento de Benalmádena ha logrado la «deuda cero» acometiendo «inversiones «de gran calado y bajando impuestos», ha subrayado Lara, quien ha afirmado estar «recuperando a gran velocidad el tiempo perdido en etapas anteriores. El alcalde ha agradecido «el esfuerzo de todos los concejales del equipo de gobierno por «hacerlo posible, logrando ejecutar lo que estaba presupuestado en las delegaciones en cada ejercicio y obtener estas cifras históricas». «Este Ayuntamiento no le debe ya nada a los bancos, es solvente, por primera vez en más de 30 años», ha remarcado Lara, asegurando que se trataba de «un claro ejemplo de buena gestión de las cuentas públicas».

Para el edil de Hacienda, José Miguel Muriel, lograr la «deuda cero» demuestra «un gran trabajo político y técnico de dos años intensos de legislatura» en el que el equipo de gobierno ha sabido «ajustar los gastos donde había que ajustarlos, buscando el ahorro de intereses y mirando por cada céntimo del ciudadano, invirtiendo al mismo tiempo en proyectos muy necesarios para los vecinos para dar cumplimiento a nuestros compromisos» con la ciudadanía. «En este Ayuntamiento lo que se presupuesta, se ejecuta, se ingresa más y se invierte más», argumentó.

Para el responsable de Hacienda en el gobierno municipal de Benalmádena «lo más importante» es que esto se ha conseguido bajado impuestos: «Tenemos el impuesto de circulación más bajo de la Costa del Sol, hemos bajado el IBI hasta en un 50 por ciento a familias numerosas manteniendo la condición de Ciudadano Ejemplar».