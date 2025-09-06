Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La deuda de la capital, con más de 256 millones, es la más alta de la provincia, pero en términos per cápita (algo más de 400 euros) baja posiciones. Ñito Salas

Málaga sanea sus cuentas: la mitad de los ayuntamientos de la provincia no tiene deuda

La mayoría son municipios muy pequeños, como Salares o Benadalid, pero también hay otros muy poblados como Benahavís o Archidona

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:19

Más de cincuenta municipios de la provincia tenían las cuentas totalmente saneadas a diciembre de 2024, de acuerdo con las cifras que acaba de publicar ... el Ministerio de Hacienda. En concreto, las localidades que terminaron el ejercicio pasado sin un euro de deuda fueron 51 del total de las 103 malagueñas de las que ofrece información el departamento gubernamental que dirige la ministra María Jesús Montero.

