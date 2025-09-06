Málaga sanea sus cuentas: la mitad de los ayuntamientos de la provincia no tiene deuda

Más de cincuenta municipios de la provincia tenían las cuentas totalmente saneadas a diciembre de 2024, de acuerdo con las cifras que acaba de publicar ... el Ministerio de Hacienda. En concreto, las localidades que terminaron el ejercicio pasado sin un euro de deuda fueron 51 del total de las 103 malagueñas de las que ofrece información el departamento gubernamental que dirige la ministra María Jesús Montero.

Los que a cierre del ejercicio pasado no tenían obligaciones pendientes de pago son, en términos generales, municipios de reducido tamaño. Así, por ejemplo, entre ellos se encuentran Alfarnatejo, Benarrabá, Júzcar, Alpandeire, Árchez, Benadalid, Faraján, Jimera de Líbar, Parauta, Salares o Serrato, todos ellos con menos de 500 habitantes. Pero también hay otro puñado de municipios con más de 5.000 vecinos y que tampoco tienen deuda. Se trata, por ejemplo, de Alameda, Archidona, Benahavís o Villanueva del Trabuco. Y, desde mediados de 2025, a esa nómina se ha incorporado otro municipio: Estepona, que en junio anunciaba que había liquidado una deuda que a cierre de 2024 superaba los 25 millones de euros.

Algunos de estos pueblos llevan años sin cuentas pendientes. En concreto, de ese medio centenar de localidades que a cierre del año pasado no tenían números rojos, cerca de una treintena también tenían la deuda a cero a cierre de 2019: de entre los más poblados, Benahavís y Villanueva del Trabuco. Pero también otros de algo más reducido tamaño, como Casabermeja, Cómpeta, Cuevas de San Marcos o Yunquera.

Aunque hay alguno que sí que tenía deudas con anterioridad, pero que las ha liquidado en este último lustro, como el ya citado caso de Estepona (su deuda hace cinco años superaba los 46 millones), además de Archidona o Villanueva de Algaidas, por ejemplo, que a cierre de 2019 adeudaban algo más de un millón de euros cada uno.

Guaro, Alozaina y Cortes de la Frontera son las localidades malagueñas con mayor deuda per cápita

A esta nómina de más de medio centenar de municipios de la provincia que tenían las cuentas completamente saneadas a cierre del año pasado se suman otros que cuentan con cantidades muy reducidas de deuda, especialmente si se calculan per cápita, por habitante: destacan, por su tamaño, especialmente dos de ellos, Torrox y Fuengirola, que adeudan dos y un euro per cápita, por ese orden. Y 40.744 y 92.232 euros en total a cierre de 2024 para sus 21.583 y 85.859 habitantes, respectivamente.

A ellos se suman otros pueblos, como Casares o Frigiliana, con una deuda que apenas alcanza los diez euros por vecino –tienen 68.852 euros y 34.018 euros en obligaciones pendientes, por ese orden, para sus 8.486 y 3.310 habitantes, respectivamente–.

En total, la deuda de los ayuntamientos de la provincia de Málaga ascendía a los 583,788 millones de euros a cierre de 2024, una cifra que sí sube respecto a la de 2023 (546,9 millones), pero que es más baja que la de un lustro atrás (612 millones).

Menos que Cádiz o Jaén

La deuda de los ayuntamientos de la provincia de Málaga es inferior a la acumulada por los de Cádiz (cerca de 2.200 millones de euros) o por los de Jaén (730,8 millones), dentro de Andalucía.

¿Qué ciudades malagueñas son las responsables del grueso de la deuda de provincia? Lógicamente, las más grandes:la capital cerró el año pasado con 256,35 millones en obligaciones pendientes; a continuación, se colocó Marbella, con 63,8 millones; y en tercera posición se situó Torremolinos (51,46 millones). Junto a Rincón de la Victoria (47,75 millones), Vélez-Málaga (43,7 millones), Estepona (25,34 millones, ya liquidados ) y Manilva (16,45 millones), entre estos siete municipios, con casi 505 millones en conjunto, explican más del 85% de toda la deuda que acumulaban las entidades locales de la provincia a cierre de 2024.

Siete municipios explican más del 85% del total de la deuda acumulada por los consistorios de la provincia

Pero las cifras absolutas, en bruto, no dicen mucho. Los relevantes son los datos per cápita, cuánto deben los municipios por vecino. Y éstos dicen que el municipio malagueño más endeudado es Guaro (1.648 euros por habitante), seguido de Alozaina (1.552 euros per cápita). El otro municipio con más de mil euros de deuda por habitante es Cortes de la Frontera (1.255 euros). En Rincón de la Victoria y Manilva, la cifra supera los 900 euros. Entre los grandes municipios de la provincia, entre los más endeudados, también está Torremolinos (725 euros), además de Vélez-Málaga, donde se superan los 500 euros.

Así que los dos municipios con mayores obligaciones pendientes en términos absolutos, las ciudades de Málaga y Marbella, no se encuentran entre los más endeudados en términos relativos. La capital tiene una deuda per cápita de 433 euros, mientras que la marbellí apenas supera los 400 euros. Éstas son cifras que se encuentran muy lejos –y muy por debajo– de las de Jaén, que es la capital de provincia más endeudada de España, con 5.092 euros per cápita.

El ayuntamiento más endeudado de España es el de Vallada, en Valencia, (8.818 euros per cápita); seguido del gaditano de Los Barrios (7.988 euros). En tercer lugar está uno de Madrid, Moraleja de Enmedio (7.425 euros). Tras el de Los Barrios, el segundo municipio más endeudado de Andalucía es Huévar del Aljarafe (Sevilla), con casi 5.700 euros por vecino.