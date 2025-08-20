Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Luc Jacquet interactúa con un pingüino emperador en la Antártida. R. C.

Luc Jacquet

«El turismo es una amenaza para la Antártida»

«Se denigra hoy a los científicos, como antes se mataba al mensajero», lamenta el cineasta y científico francés / «La Antártida envía señales que el mundo ignora y es una escuela de modestia: allí no somos nada», dice el creador de 'Antarctica Experience'

Miguel Lorenci

Barceloba

Miércoles, 20 de agosto 2025, 01:22

Ganador de un Oscar por 'El viaje del emperador', un documental sobre los pingüinos antárticos que conquistó a más de 22 millones de espectadores, el ... cineasta y científico francés Luc Jacquet (Bourg-en-Bresse, 1967) presenta en primicia en España la exposición inmersiva 'Antarctica Experience'. Estará al menos un año en el espacio GIGA (Grand Inmerisve Gallery ) en la Cúpula Arenas de la Ciudad Condal. Es un espectáculo multisensorial que traslada al público a la belleza extrema del continente helado sin necesidad de pasar frío ni embarcarse en un viaje peligroso. Explorador incansable del Polo Sur y su fauna, percibe Jacquet una «amenaza» en el creciente turismo en un territorio que ofrece «lecciones de modestia» y denuncia la negación del cambio climático y el desprecio a la ciencia. Cree que la belleza puede ser la puerta hacia la conciencia ecológica. Director de 'El zorro y el niño', ha trabajado mas de dos años en esta experiencia «mitad sueño, mitad oda a la naturaleza».

