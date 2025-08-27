Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Agentes de la Policía Local de Torrox, en la retirada de enseres en las playas. SUR

Vuelve la 'guerra' por la primera línea de playa en Torrox: la Policía Local pone 8 multas de hasta 300 euros

El Ayuntamiento de esta localidad axárquica fue pionero, en 2014, en aprobar una ordenanza para sancionar a quien mediante sombrillas, toallas o sillas, guarda un lugar en la arena

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:31

En un verano de récord, con las playas malagueñas abarrotadas de turistas, el Ayuntamiento de Torrox ha vuelto a declarar la 'guerra' a los pícaros que instalan sus sombrillas y sillas en la primera línea de playa ... , a primera hora de la mañana, para garantizarse un buen sitio cuando llegan las hordas de bañistas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Entregado a su familia y al deporte: así era Ángel, el joven asesinado a puñaladas en Capuchinos
  2. 2 Un detenido por el accidente con un motorista fallecido en Muelle Heredia
  3. 3 El viento de terral vuelve a Málaga: ¿cuántos días durará y qué máximas se esperan?
  4. 4 Repunte vírico en Málaga: «El coronavirus del verano es la nueva gripe»
  5. 5 El hotel de Piqué en Málaga muestra ya su cara
  6. 6

    El avispón oriental ya se expande por toda la provincia de Málaga y amenaza a las especies autóctonas
  7. 7 Repunte vírico en Málaga: «El coronavirus del verano es la nueva gripe»
  8. 8 A prisión los dos jóvenes detenidos por el crimen a puñaladas de Capuchinos
  9. 9 Espetos con pastela de pollo, la curiosa mezcla que puedes comer en Benajarafe
  10. 10 Protección de Datos, inflexible con los hoteles que piden copia del DNI a los clientes: la última sanción se eleva a 70.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Vuelve la 'guerra' por la primera línea de playa en Torrox: la Policía Local pone 8 multas de hasta 300 euros

Vuelve la &#039;guerra&#039; por la primera línea de playa en Torrox: la Policía Local pone 8 multas de hasta 300 euros