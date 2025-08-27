Vuelve la 'guerra' por la primera línea de playa en Torrox: la Policía Local pone 8 multas de hasta 300 euros

En un verano de récord, con las playas malagueñas abarrotadas de turistas, el Ayuntamiento de Torrox ha vuelto a declarar la 'guerra' a los pícaros que instalan sus sombrillas y sillas en la primera línea de playa ... , a primera hora de la mañana, para garantizarse un buen sitio cuando llegan las hordas de bañistas.

El Consistorio torroxeño ha reactivado en los últimos días el servicio para impedir que los turistas reserven sitio en la playa mediante la colocación de sillas, sombrillas o toallas desde primera hora de la mañana, que implica la retirada de los enseres. Torrox se convirtió en 2014 en el primer municipio de Málaga en aprobar una ordenanza de playas para sancionar las reservas de espacio en la primera franja del litoral durante los meses de verano.

En los últimos días los agentes policiales han procedido a la retirada de una docena de lotes de enseres, a una media de enseres enseres por lote, lo que hace un total de casi medio centenar de objetos playeros. Las posibles saciones se imponen si los propietarios se identifican y son reincidentes, aunque normalmente no acuden a recuperar sus pertenencias, porque les sale más barato comprar otras que abonar las sanciones, que pueden llegar a ser de hasta 300 euros.

Cuando es la primera vez la Policía Local devuelve los objetos y el expediente queda en un apercibimiento. Este verano se han impuesto ya ocho multas a propietarios de enseres, según han informado a SUR fuentes policiales, que han destacado que Torrox es el único municipio que hace una vigilancia activa de estas situaciones y que vela por el cumplimiento de la ordenanza municipal que impide la reserva de espacios en la primera línea de las playas.

Carpas en las playas

El pasado sábado la Policía Local de Torrox llevó a cabo un amplio operativo en cumplimiento de la ordenanza de playas, que prohíbe reservar espacio sin un uso efectivo. «Este verano se ha detectado un mayor cumplimiento, pero en agosto han aumentado las quejas vecinales. Por ello, se intensifican las actuaciones para garantizar que todos puedan disfrutar de la primera línea de playa en igualdad de condiciones», han destacado desde el Consistorio torroxeño en un comunicado.

Desde la Alcaldía, que desde 2015 ostenta el popular Óscar Medina, han pedido comprensión a los usuarios de las playas. «Si no voy a disfrutar de la playa y reservo la mejor zona, otros salen perjudicados», han especificado. Nerja y Algarrobo son los otros dos municipios de la costa de la Axarquía que también tienen contempladas sanciones en sus ordenanzas de playas por esta polémica práctica.

Por otro lado, el pleno del Ayuntamiento torroxeño celebrado este pasado lunes ha desestimado las alegaciones presentadas por el principal grupo de la oposición, el PSOE, a la modificación de la ordenanza municipal de playas para prohibir la instalación de carpas y jaimas en las playas tras las quejas de los bañistas.

El equipo de gobierno del PP, con mayoría absoluta, ha modificado la ordenanza con la única excepción de la Noche de San Juan y eventos para colectivos específicos, siempre previa autorización. La medida se aprobó inicialmente el pasado febrero y tras esta aprobación definitiva ya ha entrado en vigor.