Fachada principal del Ayuntamiento veleño en la céntrica plaza de Las Carmelitas. E. CABEZAS

Vélez-Málaga, reconocido como Municipio Joven de Andalucía en 2025 «por su compromiso con la juventud»

El galardón, compartido con la localidad granadina de Las Gabias, pone en valor el trabajo para fomentar la formación, el emprendimiento, el ocio saludable y la participación activa

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Martes, 21 de octubre 2025, 14:35

Comenta

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha recibido la Mención de Honor al Municipio Joven de Andalucía 2025, un reconocimiento otorgado por el Instituto Andaluz de ... la Juventud (IAJ) de la Junta de Andalucía dentro de los Premios Andalucía Joven 2025, que distingue a las entidades locales «que destacan por su compromiso, constancia y resultados en la promoción de políticas públicas dirigidas a la juventud».

