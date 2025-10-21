Vélez-Málaga, reconocido como Municipio Joven de Andalucía en 2025 «por su compromiso con la juventud»

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha recibido la Mención de Honor al Municipio Joven de Andalucía 2025, un reconocimiento otorgado por el Instituto Andaluz de ... la Juventud (IAJ) de la Junta de Andalucía dentro de los Premios Andalucía Joven 2025, que distingue a las entidades locales «que destacan por su compromiso, constancia y resultados en la promoción de políticas públicas dirigidas a la juventud».

El galardón, compartido con la localidad granadina de Las Gabias, pone en valor el trabajo realizado por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento veleño, que ha impulsado en los últimos años «un modelo de gestión participativo, innovador y profundamente conectado con las necesidades reales de los jóvenes del municipio», según el IAJ. La candidatura veleña, presentada con una memoria técnica y de resultados, recoge el trabajo desarrollado entre 2024 y 2025, periodo en el que se han ejecutado decenas de programas y actividades «que han beneficiado directamente a miles de jóvenes».

Entre las iniciativas más destacadas figuran el programa de transporte universitario, que presta servicio a cerca de 800 estudiantes, la tramitación del Carné Joven Europeo, los campamentos tecnológicos y extraescolares con formación en Roblox y Unity, y las escuelas de familia y talleres en institutos, centrados en la sexualidad, la igualdad, la diversidad y las habilidades blandas.

En el ámbito de la formación y el emprendimiento, la concejalía ha impulsado cursos de socorrismo acuático, monitor de actividades de tiempo libre, manipulador de alimentos, monitor de mediodía en centros escolares, organización de ludotecas, formación fitosanitaria y jornadas de emprendimiento joven. Además, se ha facilitado la cesión de espacios municipales para la orientación y búsqueda de empleo en colaboración con entidades como Betania o la Escuela Factor H, según han detallado desde el equipo de gobierno bipartito, de PP y GIPMTM, en el Consistorio veleño.

El ocio y el tiempo libre también ocupan un lugar central en la programación juvenil veleña, con actividades que van desde excursiones a Aventura Amazonia, el Lobo Park o el Torcal, hasta experiencias como el bautismo de buceo, el avistamiento de delfines, o eventos emblemáticos como el Summer 2025, la Noche en Vela, el Mercadillo Friki Solidario o el I Encuentro Comarcal de Corresponsales Juveniles.

La concejala de Juventud, Lourdes Piña (PP), ha expresado en el mencionado comunicado su «orgullo» por este reconocimiento y ha destacado que «este premio es el reflejo de una forma de entender la política juvenil basada en la escucha, la participación y la creación de oportunidades reales para los jóvenes». «En Vélez-Málaga trabajamos para que la juventud se sienta parte activa del presente y protagonista del futuro de su ciudad», ha agregado. Piña ha subrayado además «la implicación del equipo técnico, de los colectivos juveniles y de todos los jóvenes que se suman a nuestras iniciativas, porque este logro es fruto del entusiasmo y la colaboración de todos ellos», ha apostillado.

Por su parte, el alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez (PP), ha afirmado en el mencionado comunicado que «este reconocimiento avala la gran labor que se está haciendo en materia de juventud». «Apostar por nuestros jóvenes es invertir en el futuro de Vélez-Málaga, y este premio nos impulsa a seguir creando espacios, programas y oportunidades que respondan a sus inquietudes y sueños», ha dicho el regidor veleño.

Con este galardón, Vélez-Málaga «se consolida como uno de los municipios andaluces más comprometidos con su población joven, demostrando que las políticas bien planificadas, sostenidas en el tiempo y centradas en la participación, son la mejor herramienta para construir un futuro lleno de talento, igualdad y oportunidades». El reconocimiento será entregado este próximo viernes en un acto que se celebrará en Huelva, donde se reunirán los municipios, personalidades y colectivos distinguidos por el Instituto Andaluz de la Juventud.