Vista panorámica del casco urbano veleño. E. CABEZAS

Vélez-Málaga abre la convocatoria de ayudas al transporte universitario

Las ayudas de hasta un 60% cubren rutas desde Vélez-Málaga, Torre del Mar y la conexión con Nerja, con un nuevo horario de regreso a las 18.40 horas tras la demanda de los estudiantes

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:44

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga, a través de la Concejalía de Juventud, ha dado a conocer las novedades y ayudas relacionadas con el transporte universitario que favorece a los jóvenes del municipio. ... En este curso, tras atender a las demandas vecinales, se ha incorporado un nuevo servicio de vuelta desde la ampliación del campus de Teatinos. Esta opción se suma a las ya existentes, con autobuses de ida y vuelta desde Torre del Mar y Vélez-Málaga y la línea que conecta a la capital de la Axarquía con Nerja para los alumnos que estudien grados medios y superiores.

