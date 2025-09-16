Vélez-Málaga abre la convocatoria de ayudas al transporte universitario

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga, a través de la Concejalía de Juventud, ha dado a conocer las novedades y ayudas relacionadas con el transporte universitario que favorece a los jóvenes del municipio. ... En este curso, tras atender a las demandas vecinales, se ha incorporado un nuevo servicio de vuelta desde la ampliación del campus de Teatinos. Esta opción se suma a las ya existentes, con autobuses de ida y vuelta desde Torre del Mar y Vélez-Málaga y la línea que conecta a la capital de la Axarquía con Nerja para los alumnos que estudien grados medios y superiores.

La concejala de Juventud, Lourdes Piña (PP), ha detallado en un comunicado las mejoras en el transporte universitario para el curso 2025-2026, que constará de una tarjeta que se podrá utilizar los días lectivos, de lunes a viernes. «Un año más, presentamos las opciones de transporte que desde el Ayuntamiento ofrecemos a los jóvenes. Al igual que en el curso pasado, los autobuses llegarán a Teatinos y al campus del Ejido, dando cobertura a todos los estudiantes de grado en Málaga. Por supuesto, se mantiene la opción Nerja-Vélez-Málaga. Todos ellos cuentan con sus respectivas rutas de vuelta».

«La apuesta por la educación y los jóvenes es inquebrantable. Desde la Concejalía de Juventud mantenemos las propuestas que ya funcionan y escuchamos a los estudiantes y sus necesidades. Por ello, buscamos opciones para que reciban la mejor formación académica posible, y una forma de conseguirlo es proporcionando diferentes rutas en varios horarios», ha añadido la edil veleña.

Desde Vélez-Málaga saldrán cuatro autobuses, siendo dos directos (6.30 horas y 7.00 horas) y los otros dos de ruta (7.00 horas y 13.00 horas). Desde Torre del Mar, habrá otros dos directos (6.30 horas y 7.00 horas), y otros tres de ruta (7.15 horas, 7.20 horas y 13.15 horas). Las vueltas se darán en cuatro turnos (14.15 horas, 14.30 horas, 18.40 horas y 20.40 horas). «Como novedad, incorporamos un nuevo servicio a las 18.40 horas para que los jóvenes puedan tomar el autobús sin prisas y la oferta abarque prácticamente todo el día. Con esto, se da cobertura a todos nuestros estudiantes», ha destacado la concejala de Juventud.

Línea con Nerja

«A lo mencionado, se suma la línea que conecta Torre del Mar con Nerja. Esta fue la novedad del año pasado y fue un rotundo éxito, por lo que se mantiene con cuatro opciones de mañana (7.20 horas, 11.35 horas, 13.35 horas, y 16.20 horas), y tres de vuelta (14.15 horas, 17.00 horas y 21.05 horas)», ha detallado la edil de Juventud, Lourdes Piña.

Cabe recordar que estas son las ayudas de hasta un 60% del coste para el transporte universitario, pero el Consistorio también ofrece opciones de desplazamiento a otros municipios axárquicos con descuento a través de la tarjeta. «Es vital disponer de un buen transporte público, seguro y eficiente. En nuestras manos, nuestros jóvenes tendrán en su mano un abanico de posibilidades para que puedan formarse como es debido», ha valorado la concejala.

Desde la Concejalía de Juventud se recuerda que ya está abierto el plazo para la presentación de las solicitudes de ayuda al transporte y que éste finalizará cuando cese el servicio dentro del mismo curso escolar. El lugar de presentación de solicitudes será en las dependencias de la Concejalía de Juventud, en la calle Alcalde Manuel Reyna, número 1 de lunes a viernes de 9.00 horas a 14.00 horas, única y exclusivamente mediante cita previa al teléfono 610 938 776.

Los requisitos para solicitar esta tarjeta es tener una edad mínima de 16 años, estar empadronado en el municipio, utilizar el autobús como medio de transporte a su centro de estudios y estar matriculado en la Universidad de Málaga o centros de estudios de grado medio y superior durante el curso 2025-26, teniendo acceso también a las ayudas quienes realicen proyectos finales de carrera, doctorados, estudios de experto o trabajos de especialización. La documentación requerida, la solicitud y las bases se pueden consultar y descargar en la página web juventud.velezmalaga.es.