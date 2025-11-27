Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Fachada principal del Ayuntamiento veleño en la plaza de Las Carmelitas. E. CABEZAS

Vélez-Málaga liquida el presupuesto de 2024 con un remanente positivo de 9,5 millones y ahorra casi dos en intereses

El gobierno bipartito cancela anticipadamente un préstamo de 8,6 millones y sitúa el periodo medio de pago a los proveedores en 48 días

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Jueves, 27 de noviembre 2025, 17:03

El equipo de gobierno bipartito en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, de PP y GIPMTM, ha dado «un paso determinante» hacia la solidez económica de ... las maltrechas arcas municipales, sometidas a un plan de ajuste hasta 2040, tras aprobarse en la Junta de Gobierno Local extraordinaria celebrada este jueves, la liquidación del presupuesto de 2024, que refleja un remanente de tesorería positivo de 9.544.996,88 euros. Para el bipartito, este dato «confirma la mejora de la salud financiera del Ayuntamiento y permite adoptar decisiones que benefician directamente a las cuentas públicas y, en consecuencia, a todos los vecinos».

