Vélez-Málaga liquida el presupuesto de 2024 con un remanente positivo de 9,5 millones y ahorra casi dos en intereses

El equipo de gobierno bipartito en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, de PP y GIPMTM, ha dado «un paso determinante» hacia la solidez económica de ... las maltrechas arcas municipales, sometidas a un plan de ajuste hasta 2040, tras aprobarse en la Junta de Gobierno Local extraordinaria celebrada este jueves, la liquidación del presupuesto de 2024, que refleja un remanente de tesorería positivo de 9.544.996,88 euros. Para el bipartito, este dato «confirma la mejora de la salud financiera del Ayuntamiento y permite adoptar decisiones que benefician directamente a las cuentas públicas y, en consecuencia, a todos los vecinos».

El presupuesto de 2024 está prorrogado para este año y el gobierno bipartito trabaja para elaborar uno para 2026. Gracias a este remanente positivo, el gobierno municipal ha acordado destinar parte del mismo a la amortización anticipada de un préstamo de 8.652.072,45 euros. Este préstamo tenía un plazo de amortización previsto de 15 años, por lo que su cancelación anticipada «supone una importante reducción del endeudamiento municipal y elimina una carga financiera que se habría prolongado en el tiempo», según han destacado en un comunicado. Con esta medida, el Ayuntamiento «demuestra que el remanente de tesorería no es un dato aislado, sino una herramienta para seguir avanzando en la mejora de la estabilidad económica del municipio».

La amortización temprana del préstamo, suscrito en un principio a 15 años, permitirá al Ayuntamiento generar un ahorro total de 1.921.990 euros en intereses, «una cifra muy significativa que se habría perdido de haberse mantenido el calendario de pagos previsto». «Este resultado beneficia directamente a la ciudadanía, puesto que cada euro que se deja de pagar en intereses es un euro que retorna al municipio y se convierte en oportunidades, inversiones y bienestar para las familias veleñas», han argumentado desde el gobierno local bipartito.

Gracias al esfuerzo conjunto realizado desde el área económica del Ayuntamiento y al trabajo encabezado por el concejal de Hacienda, Manuel Gutiérrez (PP), el periodo medio de pago a los proveedores se sitúa en el mes de octubre en 48,36 días. «Una cifra que consolida la tendencia de mejora de los últimos meses y demuestra que las medidas adoptadas están dando resultados reales, proporcionando mayor estabilidad a las empresas y autónomos que trabajan con el Ayuntamiento», ha expresado el edil veleño. En legislaturas anteriores este parámetro estuvo por encima de los 150 días, cuando el máximo legal permitido son 30.

«Responsabilidad y eficiencia»

El gobierno municipal ha subrayado que esta decisión «no responde solo a una obligación contable, sino a una apuesta firme por la responsabilidad y la eficiencia en la gestión pública». «Durante el último año se ha trabajado intensamente para recuperar la estabilidad financiera del Ayuntamiento, reducir el periodo medio de pago a proveedores y poner orden en las cuentas municipales. El remanente positivo logrado es fruto de un esfuerzo continuado, y su utilización para amortizar deuda confirma que la prioridad del equipo de gobierno es situar a Vélez-Málaga en una posición económica más sólida y equilibrada», han argumentado.

«La cancelación del préstamo permite liberar recursos de futuro que, de otro modo, habrían estado comprometidos durante los próximos 15 años para pagar cuotas e intereses. Esta anticipación proporciona al Ayuntamiento más margen de maniobra en su planificación económica, mayor capacidad de inversión y un horizonte financiero más despejado para acometer proyectos importantes para el municipio», ha expuesto el edil de Hacienda.

Esta medida ha sido aprobada en la Junta de Gobierno Local, y será elevada este viernes por urgencia al pleno ordinario del mes de noviembre para su ratificación definitiva, «dado el impacto positivo y la relevancia económica de la operación».