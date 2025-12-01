La renuncia a reanudar el tranvía le cuesta 305.107 euros en intereses al Ayuntamiento de Vélez-Málaga

El tranvía de Vélez-Málaga, el primero moderno que funcionó en Andalucía, sigue durmiendo el sueño de los justos, tras cumplir ya más de 13 años paralizado ... , después de haber funcionado apenas seis años, entre octubre de 2006 y junio de 2012. Más de trece años después de su paralización, el equipo de gobierno bipartito, de PP y GIPMTM, en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga aparcó definitivamente el pasado mes de julio la posibilidad de reactivarlo a corto o medio plazo, debido al elevado coste que conllevaría, de en torno a los 15 millones, según sus cálculos.

Sin embargo, la devolución de la subvención de 3.706.207,35 euros de los fondos europeos, concedida en 2022, destinada a la reactivación del tranvía, va a conllevar un sobrecoste para las maltrechas arcas municipales, en forma de intereses de demora por el tiempo transcurrido desde su recepción sin que se haya ejecutado el proyecto. Así, según consta en una resolución de la Alcaldía fechada el pasado 29 de octubre, a la que ha tenido acceso SUR, al reintegro de los 2.501.689,97 euros ingresados hasta ahora por el Ayuntamiento se suman 305.107,65 euros en concepto de intereres de demora.

El plazo fijado para la ejecución de la primera fase para la reactivación del tranvía, tras una prórroga ya concedida, era el 31 de diciembre de este año. Sin embargo, tras la decisión adoptada el pasado mes de julio, este plazo no se ha cumplido y el Consistorio ya ha iniciado los trámites para devolver la cantidad entregada, más los mencionados intereses, y además ha renunciado al cobro de los 1.204.517,38 euros pendientes, según consta en la documentación oficial que firma el concejal de Hacienda, Manuel Gutiérrez (PP).

El plazo para la ejecución de la primera fase de la reactivación del tranvía era el 31 de diciembre de este año

El gobierno bipartito ya defendió el pasado julio que la decisión de renunciar a estos 3,7 millones de los fondos europeos, dentro de los programas de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible, era «una medida adoptada con sentido de responsabilidad institucional, sostenibilidad financiera y respeto a las verdaderas prioridades de la ciudadanía veleña». Esta decisión implica el aplazamiento de la puesta en marcha de un sistema de transporte «cuya rehabilitación superaría los 15 millones de euros, una inversión inasumible para las actuales capacidades económico-técnicas del Consistorio, que además no contaría con la implicación económica del Gobierno central», aseguraron entonces desde el bipartito en un comunicado.

El equipo de gobierno consideró que «han optado por enfocar los recursos municipales en proyectos urgentes y prioritarios para la población, como el refuerzo del contrato de limpieza, que se ampliará hasta los 12 millones de euros; la puesta en marcha de 295 viviendas públicas; la revitalización del centro histórico con nuevos aparcamientos y la recuperación del teatro Lope de Vega; así como un incremento en el mantenimiento de parques y jardines».

«Medida difícil»

La medida, «aunque difícil, está avalada por un profundo análisis jurídico, económico y social». En municipios como Vélez-Málaga, con más de 80.000 habitantes, la prestación del servicio de transporte colectivo urbano es obligatoria, tal como establece el artículo 26 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. «No obstante, esta prestación debe garantizarse bajo modelos que respondan a criterios de eficiencia, sostenibilidad económica y cobertura real de las necesidades ciudadanas», han apostillado.

En este sentido, según el bipartito, «diversos informes técnicos subrayan que el Ayuntamiento no ha recibido en los últimos años el respaldo económico necesario para ejecutar las labores de mantenimiento y conservación de la infraestructura tranviaria». Esta falta de actuación acumulada ha generado, según el Consistorio, «un deterioro significativo en las unidades móviles y en el trazado, lo que obligaría hoy a acometer una inversión estructural multimillonaria que, de abordarse sin planificación ni respaldo externo, podría comprometer la estabilidad presupuestaria del municipio», que está sometido a planes de ajuste para el pago a proveedores hasta 2040.

«Además, las sucesivas leyes de estabilidad presupuestaria, junto con el artículo 135 de la Constitución Española, exigen que toda inversión pública sea compatible con una gestión eficiente y económica de los fondos públicos. En este caso, la puesta en marcha del tranvía, sin la garantía de una demanda suficiente, pondría en riesgo el equilibrio financiero municipal», han argumentado desde el gobierno bipartito local.

«Los análisis de opinión señalan que la mayoría de los vecinos no consideran prioritaria la reanudación»

A esta realidad se suma la percepción ciudadana. «Los estudios y análisis de opinión disponibles señalan que la mayoría de los vecinos no consideran prioritaria la reanudación del tranvía. Por el contrario, la población muestra mayor interés en soluciones de movilidad más sostenibles y extendidas al conjunto del término municipal, como los autobuses eléctricos o sistemas BRT (Bus Rapid Transit), más viables, menos costosos y mejor adaptados a la estructura urbana de Vélez-Málaga y sus núcleos poblacionales», han manifestado.

El concejal de Movilidad y Transporte, Celestino Rivas (PP), ha asegurado que «esta decisión no es una renuncia, es una apuesta firme por las necesidades reales de los vecinos y por una gestión sensata del dinero público. No podemos hipotecar el futuro de Vélez-Málaga en un proyecto con un altísimo coste y poca utilidad práctica cuando hay necesidades urgentes que atender». «Gobernar es priorizar. No se trata de lo que nos gustaría hacer, sino de lo que es responsable hacer», ha añadido.

«Falta de rentabilidad»

El gobierno bipartito en el Ayuntamiento también ha recordado que el tranvía dejó de funcionar hace años «precisamente por su falta de rentabilidad y sostenibilidad, al no cubrir la demanda esperada y generar un elevado coste para las arcas públicas». «Hoy, años después y con una infraestructura muy deteriorada, su recuperación supondría una inversión aún mayor, sin que se haya producido ningún avance por parte del Gobierno central para formar el grupo de trabajo que impulsaría su reactivación», han añadido.

En paralelo, el reciente encargo del Gobierno de España del estudio de viabilidad del Tren Litoral, que analizará la posible conexión ferroviaria entre Algeciras y Nerja, «representa un punto de inflexión en la planificación del transporte público en toda la Costa del Sol». A juicio del gobierno bipartito, «este estudio incluirá la evaluación del papel que podría jugar en un futuro el sistema tranviario de Vélez-Málaga dentro de una red más amplia de movilidad metropolitana, por lo que cualquier decisión definitiva deberá esperar a los resultados de dicho informe».

«Hoy elegimos centrar nuestros esfuerzos en proyectos útiles y sostenibles, en limpiar mejor nuestras calles, en ayudar a los jóvenes a acceder a una vivienda, en recuperar espacios públicos y en mejorar la movilidad real de todos los núcleos del municipio. Porque eso es lo que nuestros vecinos nos piden, y eso es lo que vamos a hacer», ha concluido Rivas.

«Es una decisión injustificable, tomada de forma unilateral, sin consultar a la ciudadanía y basada en mentiras» Víctor González Portavoz del PSOE en la oposición

Por su parte, el portavoz del PSOE en la oposición, Víctor González, denunció que la renuncia a reactivar el tranvía es «una decisión injustificable, tomada de forma unilateral, sin consultar a la ciudadanía y basada en mentiras». «Rechazan una subvención del Gobierno de España que serviría para reactivar el tranvía y mejorar todo el sistema de transporte del municipio, de Chilches a Lagos», ha advertido el edil socialista.

A su juicio, el gobierno bipartito «miente diciendo que el coste es de 15 millones, cuando los informes técnicos hablan de 9 millones incluyendo la modernización. Prometieron un referéndum sobre el tranvía. ¿Dónde está esa consulta? Nunca existió. Mientras la Junta financia tranvías en otras ciudades, como en Jaén, a Vélez-Málaga no destina ni un euro. Más impuestos, menos servicios, y abandono total del transporte público. Vélez-Málaga merece una gestión seria y un transporte digno. Exigimos explicaciones ya».