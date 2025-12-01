Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen del trazado del tranvía veleño a su paso por el Hospital Comarcal de la Axarquía. E. CABEZAS

La renuncia a reanudar el tranvía le cuesta 305.107 euros en intereses al Ayuntamiento de Vélez-Málaga

El gobierno bipartito, de PP y GIPMTM, devuelve la subvención de 2,5 millones del Ministerio por «la falta de apoyo del Gobierno», al cifrar en 15 la inversión necesaria para su reparación tras más de 13 años vandalizado

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:05

Comenta

El tranvía de Vélez-Málaga, el primero moderno que funcionó en Andalucía, sigue durmiendo el sueño de los justos, tras cumplir ya más de 13 años paralizado ... , después de haber funcionado apenas seis años, entre octubre de 2006 y junio de 2012. Más de trece años después de su paralización, el equipo de gobierno bipartito, de PP y GIPMTM, en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga aparcó definitivamente el pasado mes de julio la posibilidad de reactivarlo a corto o medio plazo, debido al elevado coste que conllevaría, de en torno a los 15 millones, según sus cálculos.

