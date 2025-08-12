Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fachada principal del Ayuntamiento veleño en la céntrica plaza de Las Carmelitas. E. CABEZAS

Vélez-Málaga amortiza 42 plazas para ahorrar 1,7 millones en el plan de ajuste para el pago a proveedores

El Ayuntamiento ratifica el acuerdo del pleno para suprimir vacantes o liberadas por jubilación, lo que permite un ahorro en el capítulo de los gastos de personal «sin afectar a la seguridad y el bienestar de la ciudadanía»

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Martes, 12 de agosto 2025, 16:11

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, celebrada este pasado lunes, aprobó la amortización de hasta 42 plazas municipales como parte de las medidas adicionales ... recogidas en el último plan de ajuste como consecuencia del mecanismo de pago a proveedores de 2025, por el que se abonaron 8,6 en 2.000 facturas pendientes. Esta decisión permitirá reducir «de forma inmediata» 1.429.119,64 euros en el capítulo de los gastos de personal, alcanzando un ahorro total de 1.679.119,64 euros cuando se aplique la nueva regulación de la denominada paga por absentismo, un plus que cobran los empleados municipales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Al menos 15 niños con lesiones oculares por una atracción de feria en Valle de Abdalajís
  2. 2

    El empresario que financió a Alvise denuncia haber sido obligado a transferir 1,2 millones a punta de pistola
  3. 3 La nueva incorporación del SAS a los centros de salud andaluces que llegará en septiembre
  4. 4 Despiden a un trabajador de Carrefour por invitar a dulces por su cumpleaños: ahora deben readmitirle o pagarle 105.000 euros
  5. 5 A la fuga en sentido contrario y a 180 km/h en Campillos: condenado por octava vez por conducir sin carnet
  6. 6 Fallece un ciclista de 67 años en la carretera de Alhaurín el Grande
  7. 7 Los empresarios del polígono Guadalhorce alertan de un «repunte de la prostitución»
  8. 8

    Málaga capital escapa del retroceso del turismo en el conjunto de la provincia
  9. 9 Dos falsos policías tirotean a unos turistas franceses tras pararlos en una autovía para pedirles dinero
  10. 10 Investigan un posible caso de acoso sexual y laboral en Limasam

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Vélez-Málaga amortiza 42 plazas para ahorrar 1,7 millones en el plan de ajuste para el pago a proveedores

Vélez-Málaga amortiza 42 plazas para ahorrar 1,7 millones en el plan de ajuste para el pago a proveedores