Vélez-Málaga amortiza 42 plazas para ahorrar 1,7 millones en el plan de ajuste para el pago a proveedores

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, celebrada este pasado lunes, aprobó la amortización de hasta 42 plazas municipales como parte de las medidas adicionales ... recogidas en el último plan de ajuste como consecuencia del mecanismo de pago a proveedores de 2025, por el que se abonaron 8,6 en 2.000 facturas pendientes. Esta decisión permitirá reducir «de forma inmediata» 1.429.119,64 euros en el capítulo de los gastos de personal, alcanzando un ahorro total de 1.679.119,64 euros cuando se aplique la nueva regulación de la denominada paga por absentismo, un plus que cobran los empleados municipales.

Las plazas afectadas corresponden, en su mayoría, a puestos vacantes o sin cubrir desde hace tiempo, así como a otras que han quedado libres por jubilación, según han informado desde el equipo de gobierno bipartito, de PP y GIPMTM, en un comunicado. Entre ellas se encuentran principalmente perfiles como limpiadoras y conserjes de edificios municipales, auxiliares administrativos o monitores de tiempo libre. Con ello, según el gobierno local, «se garantiza que la amortización no afecte a servicios esenciales para la seguridad y el bienestar de la ciudadanía».

Esta medida ha sido posible tras un «exhaustivo análisis» del capítulo de personal, que ha permitido identificar «aquellos puestos que ya no se ajustan a las necesidades reales del Ayuntamiento». Paralelamente, se contempla la creación de nuevos puestos en áreas «estratégicas» como Recursos Humanos, Participación Ciudadana, Tesorería y Régimen Interior, «con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta de la administración y ofrecer una atención más ágil y eficaz a los vecinos».

La concejala de Recursos Humanos, Alicia Ramírez (PP), ha destacado en el mencionado comunicado que «la amortización de estas plazas responde a un ejercicio de responsabilidad y buena gestión». «Supone un ahorro importante que nos permite seguir equilibrando las cuentas municipales, sin reducir la calidad de los servicios públicos y reforzando las áreas que más lo necesitan», ha argumentado la edil veleña.

Subida del recibo del agua

El equipo de gobierno bipartito ha subrayado que esta medida «forma parte de una estrategia más amplia para garantizar la sostenibilidad económica del Ayuntamiento, cumplir con los compromisos de estabilidad presupuestaria y optimizar los recursos disponibles». «Todo ello, siempre con la vista puesta en que Vélez-Málaga cuente con un Ayuntamiento eficiente, responsable y centrado en dar respuesta a las demandas de la ciudadanía», han manifestado desde el bipartito.

Por otro lado, en la misma sesión de la Junta de Gobierno Local también se abordó la revisión de los precios y la repercusión en la nueva tarifa «por el restablecimiento del desequilibrio económico del contrato de gestión del servicio de abastecimiento del agua potable y el saneamiento en Vélez-Málaga» con la empresa concesionaria, Aqualia. El concejal de Hacienda, Manuel Gutiérez (PP), ha asegurado a SUR que «de momento el recibo no sube nada». «Se ha aprobado el déficit tarifario que hay y ya después se verá cómo se sube, de la manera en que se sube», ha apuntado.

Por su parte, fuentes técnicas consultadas han puntualizado a este periódico que si se repercuten las subidas del IPC acumulado en los últimos diez años y el último incremento de las tarifas aprobado por la Mancomunidad Oriental el pasado mes de febrero, la subida de los recibos del agua potable podría rondar el 40%.

Críticas del PSOE

Por su parte, el portavoz del PSOE en la oposición, Víctor González, ha criticado que el gobierno municipal «nos vende esta noticia como algo positivo cuando no deja de ser otro juego más de trilerismo y de engaño». «Dicen que ahorran amortizando plazas de conserjes y de personal de limpieza del Ayuntamiento, pero desde Emvipsa y desde empresas externas no dejan de contratar, sin existir control ni límite alguno», ha expresado el edil socialista en un comunicado.

A su juicio, «no cuentan que han elegido dos cargos a dedo que nos cuestan más de 215.000 euros anuales. Tampoco dicen que han puesto más de 50 productividades a personal del Ayuntamiento, en muchos casos superando los 1.000 euros mensuales. Traen a otra persona a dirigir la Policía Local, habiendo ya un funcionario con la misma función, al que relegan, pagando los ciudadanos un doble gasto. También se traen de otra administración pública a un trabajador para dirigir Urbanismo, como si en nuestro Ayuntamiento no hubiese personal sobradamente capacitado para ello», ha expresado González.

Para el portavoz socialista, «a todo esto hay que añadir la mayor subida de impuestos y de tasas de la historia, que provocará que paguemos dos veces por la tasa de basura. Después de estos ejemplos, cabe preguntarse dónde está el ahorro y la eficiencia. Lo único que queda claro, es que tenemos un gobierno que representa la decepción y el despilfarro, pero tened claro, que en 2027 abriremos un camino diferente, de ilusión, de futuro. Es mi compromiso», ha apostillado.

El exalcalde del PP cifra la subida del agua en hasta un 40%

Por su parte, el exalcalde del PP, Francisco Delgado, ha criticado la aprobación de la revisión de precios del agua. «Va a suponer un descomunal incremento de los recibos de agua, que rondará entre el 35% ó 40%, por los datos que conocemos, si no se buscan otras alternativas que eviten o mitiguen esta colosal subida», ha asegurado en una publicación en sus redes sociales. A su juicio, «los hechos son claros. (Por cierto, ya estamos pagando en nuestros recibos la tasa de depuración que se incrementó en un 27% a principios año por Mancomunidad y ahora nos viene: De una parte, la repercusión del precio del agua en alta procedente de Axaragua, un 35,29%, que hace tiempo anuncié, tras su aprobación por la Mancomunidad», ha expresado.

«Y de otra, el déficit tarifario que se viene acumulando desde finales del 2014 por no aplicar los IPC anualmente desde 2015 a la fecha. En el 2014, se dejaron al día las cuentas con la empresa Aqualia, asumiendo el Ayuntamiento con cargo al canon de concesión del servicio, la totalidad del déficit existente en aquellas fechas cercano a los diez millones de euros. Espero que el gobierno municipal sea consciente de que hay que buscar soluciones alternativas para evitar esta monstruosa subida» ha agregado el que fuera regidor veleño entre 2007 y 2008 y de 2011 a 2015.

«A lo que hay que añadir, la nueva tasa de basura que ya estamos pagando desde 1992 en los recibos de IBI, lo que dará lugar a una injusta doble imposición. Se debería bajar el tipo impositivo para compensar la nueva tasa de basura, es lo legal y justo», ha finalizado.