Vélez-Málaga subasta una parcela para construir 71 viviendas libres

Además de promover las primeras 295 viviendas sociales tras más de década y media en blanco, el equipo de gobierno bipartito en el Ayuntamiento ... de Vélez-Málaga, de PP y GIPMTM, se ha propuesto impulsar al máximo el sector del ladrillo, como una vía también para hacer caja y mejorar las maltrechas arcas municipales, que están sometidas a un exigente plan de ajuste tras los dos últimos planes de pago a proveedores, de casi 20 millones de euros.

De esta forma, el Ayuntamiento de la capital de la Axarquía ha sacado a la venta una nueva parcela para 71 viviendas libres en la zona del Ensanche de Torre del Mar. Se trata del segundo procedimiento de este tipo, mediante el sistema de subasta pública, que se pone en marcha en lo que va de año en el Ayuntamiento de la capital de la Axarquía, tras el completado el pasado mes de mayo. El precio de salida en esta ocasión es de 6.604.727.07 euros. Los fondos que ingrese el Consistorio no se podrán destinar a gastos corrientes, tal y como recoge la Ley de las Haciendas Locales.

El pasado mes de mayo se adjudicó un suelo municipal para 49 casas de renta libre a la empresa madrileña Basilea 10 Proyectos Inmobiliarios S. L. por 3,4 millones de euros en esta misma zona del Ensanche torreño. El nuevo procedimiento para la enajenación de esta pastilla de suelo municipal contempla una superficie de 3.125,68 metros cuadrados, sobre los que se autoriza un techo edificable de 7.424 metros. Las viviendas a ejecutar son en la modalidad de inmuebles plurifamiliares, con una tipología de planta baja y cuatro alturas más ático.

Las empresas interesadas tienen de plazo hasta el próximo 5 de noviembre para presentar sus ofertas. El adjudicatario se hará cargo de todos los gravámenes, tasas e impuesto derivados de la realización del contrato con el Ayuntamiento veleño para la enajenación de los suelos. De la misma manera, todos los gastos de notaría, impuestos, licencias y tributos que se deriven de la compraventa y de la escritura pública serán por cuenta del comprador, según recoge el pliego de licitación para esta nueva subasta pública, consultado por SUR.

Ley andaluza

El Consistorio veleño se acoge para este procedimiento burocrático a la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), que contempla la posibilidad de emplear el patrimonio municipal del suelo para la promoción de viviendas de renta libre, al tiempo que se prosigue con la construcción de cerca de 300 casas de VPO en el municipio, a través de la empresa municipal Emvipsa, mediante la venta de suelos en varias zonas.

La parcela se encuentra dentro de un sector con una fuerte demanda de vivienda de renta libre, por su cercanía a la playa, lo que permitiría sacar el mayor rendimiento de su venta. Los ingresos de la operación se podrán destinar a la adquisición de suelo para la construcción de viviendas protegidas; soluciones habitacionales urgentes; la gestión de los bienes del patrimonio municipal del suelo; la rehabilitación de la ciudad; la mejora de los espacios naturales y bienes inmuebles del patrimonio histórico; o la creación y promoción de suelo para actividades empresariales que generen empleo vinculadas a operaciones de regeneración urbana, tal y como marca el apartado 2 del artículo 129 de la LISTA.

Los terrenos que han salido ahora a subasta, según la valoración urbanística, están en una parcela de 3.125,68 metros cuadrados de superficie, con un techo máximo edificable de 7.424 metros. cuadrados, lo que supone 71 viviendas unifamiliares de renta libre. Los suelos se ubican en el el sector SUP.T-12 de Torre del Mar, al oeste del paseo marítimo, el denominado Ensanche torreño, un entorno que se viene desarrollando desde hace más de dos décadas, en el que viven ya varios miles de vecinos. Está muy próximo a la playa y al recinto donde se celebra el festival Weekend Beach.