Imagen del paseo marítimo de Torre del Mar. E. CABEZAS

Vélez-Málaga subasta una parcela para construir 71 viviendas libres

El Ayuntamiento pone a la venta una parcela de 3.125 metros cuadrados en la zona del Ensanche de Torre del Mar por un precio de salida de 6,6 millones

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Jueves, 16 de octubre 2025, 09:01

Además de promover las primeras 295 viviendas sociales tras más de década y media en blanco, el equipo de gobierno bipartito en el Ayuntamiento ... de Vélez-Málaga, de PP y GIPMTM, se ha propuesto impulsar al máximo el sector del ladrillo, como una vía también para hacer caja y mejorar las maltrechas arcas municipales, que están sometidas a un exigente plan de ajuste tras los dos últimos planes de pago a proveedores, de casi 20 millones de euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

