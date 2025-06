Vélez-Málaga activa un plan especial de limpieza de cara al verano ante el aumento de las quejas vecinales

Justamente una semana después de que el primer teniente de Alcalde de Vélez-Málaga y teniente de Alcalde de Torre del Mar, Jesús Carlos Pérez ... Atencia (GIPMTM), presentara un plan de refuerzo específico para el principal núcleo costero de la capital de la Axarquía, el alcalde veleño, Jesús Lupiáñez (PP), ha presentado este viernes una iniciativa idéntica, pero que abarcará a todo el municipio, conformador por una docena de núcleos.

Durante estos días el 'desmarque' de los segregacionistas torreños había generado un gran malestar en el seno del gobierno bipartito, con manifestaciones públicas como las del concejal de Hacienda, Manuel Gutiérrez (PP), en una televisión local. Este viernes han comparecido los dos líderes y socios de gobierno para presentar el plan de actuaciones, que se adopta ante el aumento de las quejas vecinales y de los grupos de la oposición (Andalucía por Sí, PSOE, Vox y el edil no adscrito, Elías García) en los últimos meses, en un momento en el que el contrato con la empresa concesionaria, Althenia, del grupo malagueño Sando, está prorrogado y a la espera de ser de nuevo licitado.

El gobierno bipartito veleño ha presentado este viernes su plan especial de limpieza para los meses de verano, «una actuación ambiciosa» que eleva en un 53% el personal habitual de limpieza, pasando de los 89 operarios actuales de la empresa concesionaria a un total de 136 trabajadores durante los próximos meses, según ha destacado el alcalde en su comparecencia.

El regidor y responsable del área de Medio Ambiente ha sido el encargado de detallar este «amplio operativo» en una rueda de prensa celebrada en la plaza de la Constitución, donde se ha expuesto parte de la maquinaria que ya se viene utilizando y donde también han estado presentes operarios municipales, a los que el alcalde ha querido agradecer «su implicación, esfuerzo diario y compromiso con el municipio».

En el acto de presentación del plan especial de limpieza, que se pondrá en marcha el próximo lunes, el regidor ha estado respaldado por el teniente de alcalde de Torre del Mar, Jesús Carlos Pérez Atencia (GIPMTM), el teniente de alcalde de Almayate, Jesús María Claros, el concejal de Centro Histórico, Juan Fernández Olmo, y la edil de Cultura, Alicia Ramírez, todos ellos del PP, junto a representantes de las asociaciones de comerciantes de Vélez-Málaga y Torre del Mar.

«Aquí, la limpieza no se va de vacaciones. Muy al contrario: se refuerza, se amplía, se acerca a cada núcleo, a cada calle, a cada vecino. Hemos venido a trabajar, y lo estamos demostrando. Desde marzo llevamos reforzando el servicio, conscientes de que el actual contrato de limpieza no cubre las necesidades reales. Hoy damos un paso más con este plan de verano, que no es nuevo, sino la continuación de una política clara: llegar donde antes no se llegaba», ha asegurado Lupiáñez.

Maquinaria

El regidor ha recordado en un comunicado que desde el mes de marzo ya se puso en marcha «un plan de refuerzo de limpieza de carácter provisional, a la espera de la adjudicación del nuevo contrato». Este plan incluyó la incorporación de nueve operarios más repartidos en dos grupos entre Vélez-Málaga y la zona occidental, y Torre del Mar y la zona oriental. Además, el camión cuba de limpieza, que antes solo operaba en los tres meses de verano, se ha incorporado de forma permanente durante todo el año, reforzando la limpieza viaria intensiva. A esto se ha sumado un plan de empleo que permitió incorporar a 24 trabajadores más para atender todos los núcleos.

En materia de maquinaria, se ha dotado al servicio de dos nuevas hidrolimpiadoras operativas ya desde hace meses, una en Vélez-Málaga y otra en Torre del Mar, y nuevos equipos de barredora y un furgón hidrolimpiador de agua caliente, lo que ha permitido añadir 140 horas adicionales de trabajo, más 70 horas de desbroce y otras 70 horas de barrido mecánico. A este refuerzo previo se suma ahora el plan especial de verano, que se desarrollará entre el 16 de junio y el 15 de septiembre, con la incorporación progresiva de siete operarios en la segunda quincena de junio, diez operarios más durante todo julio y agosto, y siete más en la primera quincena de septiembre.

Entre los principales servicios extraordinarios incluidos en este plan de verano destaca la activación del servicio de recogida puerta a puerta para la hostelería. Se realizará cada tarde, durante todo el periodo estival, y permitirá mejorar la gestión de residuos en las zonas con mayor densidad de restaurantes y bares, evitando acumulaciones de basura en vía pública «y ofreciendo un servicio más eficiente». Tras la recogida, estos operarios seguirán trabajando en tareas de limpieza en aquellas zonas donde más se necesite.

También se establecerá un refuerzo específico en Torre del Mar durante las noches, para atender la pre recogida de residuos y el vaciado de papeleras en los entornos de los contenedores. Asimismo, se activará una brigada especial destinada a la limpieza de urbanizaciones y que trabajarán de lunes a viernes en turnos de mañana, para cubrir con mayor frecuencia estas zonas residenciales.

Torre del Mar

Por otro lado, se pondrá en marcha un servicio de baldeo manual en Torre del Mar en horario de mañana, que vendrá a reforzar las actuaciones diarias de limpieza en sus principales avenidas. A esto se sumará también un servicio extraordinario de recogida de muebles durante las mañanas de sábados y domingos, tanto en Vélez-Málaga como en Torre del Mar, permitiendo mejorar la respuesta a un problema recurrente en determinadas áreas del municipio.

Además, se refuerza el barrido manual con dos servicios en horario de mañana y uno adicional por las tardes en las zonas de mayor tránsito. Este último turno, que se desarrollará entre las 20.00 y las 23.00 horas, tendrá como objetivo principal limpiar los entornos de los contenedores más afectados por el nuevo horario de recogida puerta a puerta. Este dispositivo especial se verá respaldado también por la maquinaria necesaria para garantizar su eficacia. A lo largo del verano, el servicio contará con un camión brigada, un camión recolector de carga trasera, un camión plataforma, tres minicamiones y una hidrolimpiadora de alta presión.

El alcalde ha puesto en valor el servicio puerta a puerta para la hostelería, que «ha venido funcionando desde hace años y vuelve a activarse este verano como una herramienta eficaz para evitar acumulaciones y mejorar la limpieza en zonas turísticas y de ocio». Lupiáñez ha agradecido «el esfuerzo del área de Medio Ambiente y del personal técnico por diseñar un plan integral, inteligente y eficaz que prioriza los puntos críticos, aumenta los recursos humanos y pone a disposición de los vecinos más maquinaria y más operarios que nunca«.

El regidor veleño también ha pedido la colaboración ciudadana para mantener limpio el municipio y hacer valer el lema de este verano: «Aquí la limpieza no se va de vacaciones». «Somos conscientes de que aún hay mucho por mejorar, pero estamos trabajando sin descanso para que cada rincón del municipio esté más limpio, más cuidado, más cerca de la ciudad que todos queremos. Y lo estamos haciendo con hechos: más personal, más medios, más presencia y más compromiso», ha concluido.