Los vecinos del campo de golf de Baviera en Caleta de Vélez, «hasta las pelotas»: «Recogemos 30 a la semana en las terrazas y balcones»

«Esto es un sinvivir, tenemos miedo de salir a la terraza, a los balcones, o la piscina, no sabemos cuándo podemos recibir un bolazo». ... Así explica a SUR Rafael Ramos cómo es su día a día en su vivienda de una urbanización situada a apenas diez metros del campo de golf de Baviera, en Caleta de Vélez. «Desde que nos instalamos hace apenas un año recogemos una media de 20 a 30 pelotas a la semana en las terrazas y los balcones, y nos han provocado importantes daños en maceteros, cristales, perfiles de aluminio...», cuenta este vecino de Vélez-Málaga.

La situación se viene repitiendo desde hace un par de años, cuando se empezaron a habitar las últimas promociones de viviendas en un entorno en el que ya viven más de dos mil vecinos empadronados. Las comunidades más afectadas son las de Baviera Hills, Green 9 y Colinas de Baviera, que son las más próximas a los hoyos de salida del único campo de golf de la capital de la Axarquía, un recinto que construyó el desaparecido Grupo Vera y que se inauguró en el año 2000.

Las urbanizaciones han ido desarrollándose progresivamente y en la mayor parte del perímetro hay redes de seguridad. Sin embargo, en estas tres últimas no se han colocado todavía en toda su extensión. «Han plantado árboles y los gestores del campo de golf nos dicen que paguemos nosotros la mitad del coste, que pueden ser 10.000 o 20.000 euros a repartir entre los vecinos», se ha lamentado Ramos, quien ha criticado además que el Ayuntamiento «se haya lavado por completo las manos con este asunto, porque nos dicen que es un tema entre particulares».

«Se están haciendo cargo de las reparaciones de los daños, con su seguro, pero lo que queremos es tener tranquilidad» Rafael Ramos Vecino de una urbanización junto al campo de golf de Baviera

Esto ha indignado especialmente a Ramos. «Pero ellos cobran el IBI y dieron las licencias de obra y cuando tenemos un problema grave, de seguridad, con vecinos que han dado ya partes de roturas de hasta 10.000 euros, se desentienden», se ha lamentado este vecino de una de las urbanizaciones, que como el resto de afectados confiesa estar «hasta las pelotas...» de golf.

«Es verdad y hay que destacarlo que el campo de golf se está haciendo cargo de todas las reparaciones de los daños, con su seguro, pero lo que queremos es tener tranquilidad, poder salir a nuestras zonas exteriores y no temer por nuestra vida», ha apostillado.

«Impactó en un albañil»

Según este vecino, en una ocasión una de las bolas de golf impactó en un operario albañil que estaba realizando trabajos en una de las terrazas, sin provocarle lesiones graves, afortunadamente. «Están priorizando el dinero en detrimento de nuestra salud y seguridad, psicológicamente esto nos está afectando mucho a todos», ha argumentado Ramos, quien ha detallado que solo en su urbanización hay una treintena de familias afectadas, aunque en el conjunto del recinto deportivo «puede haber 500 viviendas en riesgo de recibir bolazos».

«En mi caso me he gastado mil euros en poner unos toldos que algo más nos protegen, pero tampoco es la solución definitiva, y los árboles igual, son todavía muy pequeños y de aquí a que crezcan para crear una pantalla vegetal de verdad aún faltan muchos años», ha manifestado este vecino. En cuanto a las bolas que recogen de sus terrazas y balcones, «a veces se las devolvemos al club y otras las guardamos, hasta que nos arreglan los desperfectos», ha apuntado Ramos.

La situación que viven estos vecinos los tiene desconcertados. «No entendemos porqué en unas zonas sí se pusieron redes y en otras no, te venden la vivienda como que está junto a un campo de golf, pero jamás imaginamos que tendríamos este peligro a diario y esta inseguridad tan grande, porque estamos a apenas diez metros del campo, cuando la normativa dice que tendría que haber 70», ha apostillado.

Tres imágenes de daños en la vivienda de Rafael Ramos en Caleta de Vélez, junto al campo de golf, provocados por impactos de bolas. SUR

Por su parte, fuentes de la empresa que gestiona el campo de golf han replicado a este periódico que «desde el primer momento estamos atendiendo puntualmente todos daños que se pueden producir», una situación que «lamentan profundamente». «Entendemos que hay un problema y que hay que solucionarlo, estamos en ello, pero esto lleva unos permisos y trámites y no podemos ir más rápido», han asegurado las fuentes consultadas, al tiempo que han advertido que es un asunto en el que también los vecinos tienen que ponerse de acuerdo.

«Hay algunos que no quieren las redes, que prefieren los árboles o incluso nada porque les quitan las vistas», han sostenido. No obstante, las fuentes de Baviera Golf no han aclarado si es cierto que les han ofrecido cofinanciar el coste de las mallas. «Son conversaciones privadas», han respondido. «Es un asunto entre particulares, no queremos guerras con los vecinos, estamos con ellos, tenemos una relación cordial y de confianza», han añadido.