Unanimidad en Vélez-Málaga para pedir a la Junta que se vigilen los pozos sin sellar tras la muerte de un vecino

La muerte del veleño David Ruiz Hierrezuelo, el vecino de 51 años que falleció tras caerse en un pozo sin sellar, conmocionó a principios de este mes a la capital de la Axarquía. ... La familia y los vecinos denunciaron que su pérdida «se podría haber evitado si la perforación en desuso desde hacía varias décadas, hubiera estado correctamente delimitada, vallada y cerrada», como se ha hecho tras su pérdida. A la espera de que se concrete si los familiares interponen o no finalmente una demanda en los juzgados, este martes se ha debatido y aprobado por unanimidad una moción de Andalucía por Sí para, entro otros acuerdos, exigir a la Junta de Andalucía que se vigilen las perforaciones sin sellar en el municipio axárquico.

A pesar de que el punto ha sido aprobado por unanimidad, no ha estado exento de polémica y de un agrio debate entre el equipo de gobierno bipartito, de PP y GIPMTM, y los grupos de la oposición, de Andalucía por Sí, PSOE, Vox y el edil no adscrito, Elías García. El portavoz andalucista, José Pino, como proponente de la moción, ha reprochado al gobierno local que el Seprona de la Guardia Civil «había advertido al Ayuntamiento sobre la existencia del pozo mucho antes» en el que murió Ruiz Hierrezuelo. «Ahí quedó la información y nadie hizo nada», se ha lamentado, al tiempo que ha pedido que se abra «una investigación urgente para que se sepa la verdad».

Los grupos de Vox y PSOE han pedido que «se cumpla la ley» y que se ayude a la familia del fallecido. «Creemos que la prevención no es una opción sino una obligación, apoyamos esta moción para dar un paso adelante para que el Ayuntamiento exija a la Junta de Andalucía y a los propietarios privados que se cumpla la ley», ha expresado el portavoz de la formación ultraderechista, Javier Herreros. «Debemos dar el máximo apoyo a la familia en lo que lo necesiten, apoyo psicológico, porque lo están pasando muy mal, y apoyo en materia jurídica, se tienen que defender y se tienen que depurar responsabilidades», ha apuntado el portavoz socialista, Víctor González.

«Este punto jamás debería haberse convertido en objeto de un debate político» Lourdes Piña Portavoz del PP

Por su parte, la portavoz del grupo municipal del PP, Lourdes Piña, ha criticado a Pino. «Este punto jamás debería haberse convertido en objeto de un debate político, sinceramente del señor Pino podíamos esperar muchas cosas, pero nunca pensábamos que fuese capaz de utilizar una tragedia para hacer política, por eso creo que es un límite que ninguno de los 25 que estamos aquí deberíamos traspasar», ha considerado la edil popular, quien ha acusado al portavoz andalucista de «convertir un asunto doloroso en un escaparate para usted mismo».

Por su parte, el alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez (PP), ha dicho que «desde el primer momento que tuvo conocimiento de la existencia del pozo» se tomaron «medidas preventivas», respetando siempre la investigación judicial sobre el terreno. «Una vez que se ha podido se ha sellado completamente el agujero», ha apostillado el regidor veleño.

Legislación

Entre los cuatro acuerdos que proponía la formación andalucista que se adoptaran por el pleno en su moción están «expresar desde la corporación nuestro más sincero pésame y condolencias a la familia del fallecido, amigos y allegados». En segundo lugar, que el Ayuntamiento de Vélez-Málaga «obligue a los propietarios de todos los terrenos privados con pozos y sin pozos a su vallado, limpieza y seguridad, así como a mantener los públicos en las mismas condiciones de limpieza y seguridad».

En tercer lugar, la moción andalucista planteaba que, por parte del Ayuntamiento, «se proceda de forma urgente a abrir una investigación administrativa para averiguar si esta entidad local ha actuado diligentemente, habida cuenta de que el Ayuntamiento, gobernado por el bipartito de PP y GIPMTM, aseguró tras el hallazgo del cadáver que «están revisando el expediente, porque se le había exigido ya al dueño que actuara en varias ocasiones». Por última, Andalucía por Sí exigía en su moción a la Junta de Andalucía «el cumplimiento estricto» del artículo 53 de la Ley 9/2010 de Aguas de Andalucía en todo el municipio.

En concreto, este precepto legal establece que «la persona titular de los terrenos en donde existan pozos en desuso estará obligada a su sellado, previa comunicación a la Consejería competente en materia de agua». «En caso de que los pozos estén situados en terrenos públicos, el obligado será la persona titular del derecho al uso privativo». Igualmente la normativa contempla que «reglamentariamente se establecerán las condiciones de sellado y verificación de pozos en desuso».

Pino ha acusado al gobierno bipartito de «seguir ocultándole» las cuentas del coste real del evento aéreo

En caso de incumplimiento de dicha obligación legal y, sin perjuicio de la caducidad de la concesión, en su caso, y de las medidas sancionadoras que correspondan, la Consejería competente en la materia de agua requerirá, mediante las correspondientes órdenes de ejecución dirigidas a la persona titular, y dictadas previa audiencia de la misma, «que los pozos que se abandonen o estén en desuso sean sellados, de forma tal que se evite el deterioro de las masas de agua subterránea».

Transcurrido el plazo concedido en la orden autonómica, podrá la Consejería competente en materia de aguas «ejecutar subsidiariamente las labores de sellado, previo requerimiento a la persona titular y a su costa». «Parece que en nuestro municipio no se aplica esta disposición autonómica», ha apostillado el portavoz andalucista de Vélez-Málaga.

Festival aéreo

Por otro lado, en la sesión se ha rechazado una moción también del grupo andalucista para que se suprima el festival aéreo Air Show de Torre del Mar por sus elevados costes, que ha vuelto a cifrar en dos millones de euros. El teniente de Alcalde de Torre del Mar, Jesús Pérez Atencia (GIPMTM), ha insistido en el «impacto económico positivo» de este evento. «Con 205.000 euros, la visita estimada, de 100.000 personas, 18 euros de gasto medio, el impacto económico es de 1,8 millones, dígame que evento hay organizado en este Ayuntamiento que genere ese impacto», ha argumentado el primer teniente de Alcalde de Vélez-Málaga.

Pino ha acusado al gobierno de «seguir ocultándole» las cuentas del coste real del evento aéreo.«Es un despilfarro, en este momento que tenemos una ruina técnica», ha expresado el portavoz andalucista, quien ha criticado al concejal de Hacienda, Manuel Gutiérrez (PP), por denunciar un supuesto «acoso mediático». «Eso es lo que usted me hacía a mí, ha ido a las redes sociales, a los medios, a decir que tenía que ir a la cárcel, que me iba a meter 300.000 euros de multa por tapar un boquete, yo tengo que aguantar todo, porque estoy aquí para eso, pues usted va a aguantar igual que aguantó el GIPMTM lo que usted le decía», ha apostillado.

También se ha aprobado la propuesta del alcalde para que el Ayuntamiento se adhiera al decreto ley de la Junta para aumentar los suelos disponibles para viviendas sociales. La sesión ha aprobado otra propuesta de Andalucía por Sí para reparar la muralla deteriorada junto a la calle Real, en la plaza de la Constitución. El pleno ha dado luz verde a los instrumentos de planeamiento para el desarrollo del sector 2 en Lagos y las propuestas institucionales con motivo del Día Mndial de la Saslud Mental y el Alzhéimer y una propuesta del PSOE para ampliar la oferta de las enseñanzas profesionales en el Conservatorio de Música de Torre del Mar.