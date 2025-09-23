Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen del pozo en el que murió David Ruiz Hierrezuelo a finales del pasado agosto. E. CABEZAS / SUR

Unanimidad en Vélez-Málaga para pedir a la Junta que se vigilen los pozos sin sellar tras la muerte de un vecino

El pleno reclama a la Administración regional que controle las perforaciones que hay en el municipio y el alcalde asegura que tomaron medidas «desde el primer momento» que ocurrieron los hechos

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Martes, 23 de septiembre 2025, 15:00

La muerte del veleño David Ruiz Hierrezuelo, el vecino de 51 años que falleció tras caerse en un pozo sin sellar, conmocionó a principios de este mes a la capital de la Axarquía. ... La familia y los vecinos denunciaron que su pérdida «se podría haber evitado si la perforación en desuso desde hacía varias décadas, hubiera estado correctamente delimitada, vallada y cerrada», como se ha hecho tras su pérdida. A la espera de que se concrete si los familiares interponen o no finalmente una demanda en los juzgados, este martes se ha debatido y aprobado por unanimidad una moción de Andalucía por Sí para, entro otros acuerdos, exigir a la Junta de Andalucía que se vigilen las perforaciones sin sellar en el municipio axárquico.

