Imagen de una edición del Festival Aéreo Air Show de Torre del Mar. E. CABEZAS

¿Cuánto cuestan los aviones? El festival aéreo de Torre del Mar enfrenta al GIPMTM y a Andalucía por Sí

El primer teniente de alcalde cifra en 205.109 euros el coste del evento el pasado año y reta a José Pino a demostrar su cantidad de dos millones: «Si es cierta, dimitiré»

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:06

Apenas 200.000 euros o dos millones de euros. Entre estas dos cifras, de diferencia abismal, se mueve el último gran encontronazo político que mantienen ... el equipo de gobierno bipartito en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, de PP y GIPMTM, y el principal partido de la oposición, Andalucía por Sí. En el epicentro de la polémica están los costes del festival aéreo Air Show de Torre del Mar, que el pasado domingo 7 de septiembre celebró con un gran éxito de público su décima edición.

