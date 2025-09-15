¿Cuánto cuestan los aviones? El festival aéreo de Torre del Mar enfrenta al GIPMTM y a Andalucía por Sí

Apenas 200.000 euros o dos millones de euros. Entre estas dos cifras, de diferencia abismal, se mueve el último gran encontronazo político que mantienen ... el equipo de gobierno bipartito en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, de PP y GIPMTM, y el principal partido de la oposición, Andalucía por Sí. En el epicentro de la polémica están los costes del festival aéreo Air Show de Torre del Mar, que el pasado domingo 7 de septiembre celebró con un gran éxito de público su décima edición.

El gobierno bipartito ha aportado diversa documentación en la que constata que el coste de la edición de 2024, la última cerrada, rondó la primera cantidad, mientras que el líder andalucista, José Pino, lleva meses asegurando que el coste «real» supera los dos millones de euros. «Me lo dicen funcionarios del Ayuntamiento», se ha justificado. El debate acalorado se repite en los últimos plenos a cuenta de este asunto y viene generando un cruce de comunicados y mensajes en las redes sociales entre el GIPMTM y Andalucía por Sí.

El primer teniente de alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Pérez Atencia, ha comparecido «con el fin de realizar un ejercicio de transparencia y dejar en evidencia al concejal de Andalucía por Sí que mentía con los costes argumentando en repetidas ocasiones que era de dos millones de euros».

«Este señor, que ha devaluado la política de este municipio, ha faltado el respeto a esta administración» Jesús Carlos Pérez Atencia Primer teniente de Alcalde de Vélez-Málaga

De este modo, Pérez Atencia ha asegurado que se trata de un asunto «muy importante para nosotros, para que este municipio pueda conocer, en favor de la transparencia, todos los detalles cuestionados en torno al Festival Aéreo de Torre del Mar». «Un ejercicio necesario puesto que este festival ha sido este año objeto de la crítica, la mentira y el desprecio por parte de Andalucía por Sí y su concejal José Pino», ha expresado el también teniente de Alcalde torreño en un comunicado.

Pérez Atencia ha considerado que «este señor, que ha devaluado la política de este municipio, ha faltado el respeto a esta administración y a los vecinos del municipio, vuelve a mentir. Lo hace de manera torticera, sin ningún tipo de pudor y alimentando una maquina del fango que piensa que puede beneficiarle dentro de su campaña populista», ha apostillado.

«De su desesperación»

Así las cosas «y de cara a dejar zanjado este asunto», Atencia ha explicado que ha solicitado «por vía administrativa y por escrito todos los gastos del Festival Aéreo del año 2024, ese que Pino decía que había costado 2 millones de euros». «Pasadas varias horas, por nota interior y oficial de este Ayuntamiento se me informaba que el gasto total de este festival era de 205.109,44 euros. En total, un millón setecientos mil euros menos de lo que dice Pino», le ha reprochado. Entonces, ha argumentado el edil, «¿de dónde saca este señor esa cantidad? Yo se lo voy a decir, de su desesperación. De su política barriobajera de la mentira. Y del mismo sitio donde saca su crítica a nuestro teatro, biblioteca, infraestructuras y servicios. Lo saca de su odio a Torre del Mar«.

«Como dije, si el documento oficial de este Ayuntamiento indicaba una cifra cercana a los dos millones de euros procedería de inmediato a mi dimisión. Y también dije que si esa cifra era menor, como es el caso que aquí demuestro, solicitaría la dimisión de Pino. El motivo es más que justificado, ya que no se puede mentir de esta forma a los vecinos y vecinas de un municipio. A las personas que forman parte de esta tierra y que han caído en la mentira y falacia de este señor. La verdad solo tiene un camino señor Pino. Y usted ha mentido en la cara a todos y ahora queda retratado».

Pérez Atencia ha asegurado que «nosotros, que llevamos diez años trabajando con constancia y tesón, seguiremos en nuestra línea, fieles y respetuosos con la institución, con la gente y con la responsabilidad democrática que un partido político debe tener. De igual manera que hemos hecho ahora, en cuanto tengamos cerrados los gastos del Air Show de este 2025 daremos cumplida cuenta de los mismos. Con la verdad por delante. Como creemos que debe ser».

«En estos gastos que aportan no aparecen las comilonas ni los hoteles que se pagan a los participantes» José Pino Portavoz de Andalucía por Sí

Por su parte, Pino no se ha conformado con estas cifras aportadas por Pérez Atencia y mantiene su acusación de que el festival torreño cuesta «la friolera de dos millones de euros, es un auténtico despilfarro cuando el Ayuntamiento está en una situación de quiebra técnica». «Hasta mi sobrino de diez años puede hacer un papel como el que ha mostrado. En estos gastos que aportan de 205.000 euros no aparecen las comilonas ni los hoteles que se pagan a los participantes, queremos ver el desglose de todo», ha expresado el líder andalucista. «Con estos papeles no demuestran nada, no me quieren dar las facturas desde 2015 que las he pedido. El PP se tiró ocho años pidiendo las facturas al GIPMTM y nunca se las dieron», se ha quejado.

«Si llegan a la mayoría en las elecciones con el PP, quedarán aún 14 años de aviones, con un costo aproximado de 30 millones de euros», ha asegurado Pino en sus redes sociales. «Lo dice bien claro, que ellos se irán con el Show Aéreo de la mano. Le da igual el estado económico del Ayuntamiento, que ahora tenemos una deuda aproximada de 70 millones de euros. Le da igual las críticas sobre el estado de los animales, de los niños TEA, de los ancianos, todos de Torre del Mar y la gente que está pasándolo mal de Torre del Mar», ha apostillado.