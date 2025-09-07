Comienza el Festival Aéreo de Torre del Mar con las primeras exhibiciones

Las largas colas de coches para entrar (y lo que es más difícil, para encontrar aparcamiento) ya advertían de la fuerte expectación que ha generado ... entre los malagueños y visitantes el Festival Aéreo Internacional, que llega este año a su décima edición. Después, difícil encontrar un hueco en las playas del centro de la localidad, que es el mejor sitio para seguir el espectáculo. Y es que miles de personas se han citado hoy en las playas de Torre del Mar para ver las acrobacias de los aviones.

Unas exhibiciones que han comenzado hacia las 11.30 de este domingo, con cielos muy nublados y temperaturas suaves; ideales para seguir la evolución de los aviones desde las playas del núcleo veleño.

El show se ha iniciado con la demostración de un grupo de rescate acuático con perros; acompañado por el vuelo de tres aeronaves del Real Aeroclub de Sevilla. A continuación, turno para el Equipo de Paracaidismo de la Guardia Civil, y de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo dem Ejército del Aire.

Y el espectáculo continuará durante toda la mañana y hasta pasadas las tres de la tarde, cuando frente a los bañistas irán desfilando por el aire cazas de combate y de las fuerzas de seguridad, pilotos acrobáticos de prestigio y máquinas de época de Reino Unido y Francia, entre muchos otros.

Entre los participantes en esta décima edición están el Ala 14 EA Demo Team, cuerpo de élite del Ejército del Aire y del Espacio, que volará con uno de sus aviones de combate Eurofighter Typhoon. El equipo nacional estuvo liderado por el comandante Juan Bengoechea, que ya voló sobre París representando a España el pasado 14 de Julio, en la Fiesta Nacional de Francia, y sobre la bahía de San Lorenzo durante el Festival Aéreo Internacional de Gijón.

Salvador Salas

Tan imponente como su imagen es el rugido de sus dos potentes motores Eurojet EJ 200, que impulsan al Eurofighter hasta los 2.470 Km/h; gracias también a una estructura de titanio, litio, aluminio y fibra de carbono, y a la tecnología punta de sus mandos y controles.

Vuelo acrobático

Además, Juan Velarde, considerado uno de los mejores pilotos del mundo en aviación deportiva, también mostrará sus destrezas a los mandos para el público malagueño. Velarde es conocido por haber competido en el campeonato de motor más rápido del mundo, la 'Red Bull Air Race', donde fue el único piloto español en las temporadas del 2014 al 2019.

Actualmente, el aviador compagina su vida profesional como comandante de Iberia volando el Airbus A330 con la competición en vuelo acrobático, exhibiciones y festivales aéreos, donde participa en la 'Air Race X', una modalidad extrema que combina las carreras de aviones con la tecnología virtual. Además, es piloto de la Fundación Infante de Orleans, donde vuela con aviones históricos.

En el Festival Aereo Internacional Torre del Mar, el campeón del vuelo acrobático ha pilotado un fórmula 1 del aire, el ZIVKO EDGE 540 V2, con tan sólo 540 kilos de peso, fabricado en fibra de carbono y con 320 caballos de potencia, con los que supera los 400Km/h.

Tampoco faltará en el Festival Aéreo Internacional de Torre del Mar otra referencia del vuelo acrobático en España. Camilo Benito pasó de programar simuladores de vuelo a convertirse en uno de los mejores pilotos de este estilo. Benito forma parte del equipo nacional de Vuelo Acrobático y participa en campeonatos nacionales e internacionales, donde se ha proclamado campeón de España en categorías Advance y Deportiva, y subcampeón por equipos.

El piloto malagueño es además instructor de vuelo acrobático, y en esta ocasión ha hecho valer sus destrezas con un Mudry Cap-10, avión acrobático de 800 kilos, ágil y veloz, capaz de alcanzar los 270 Km/h gracias a su motor de 180 caballos.

Equipos internacionales

Otro atractivo del espectáculo de este domingo serán los vistosos aviones de la Apspam (Association pour la sauvegarde du patrimoine aéronautique mondial). Desde Francia, por primera vez en España, han hecho volar parte de su catálogo de rarezas con alas.

En el apartado de equipos, también aparece el Team Raven (Equipo Cuervo) de Reino Unido: uno de los mejores equipos civiles de vuelo acrobático en formación de Europa, formado por siete pilotos experimentados a los mandos de aviones Vans RV-8, de aluminio. Así como el Equipo de Paracaidismo de la Guardia Civil y medios de la Armada y la Policía Nacional, entre muchos otros.