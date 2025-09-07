Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Comienza el Festival Aéreo de Torre del Mar con las primeras exhibiciones

Salvador Salas/ Vídeo Pedro J. Quero

Comienza el Festival Aéreo de Torre del Mar con las primeras exhibiciones

Aeronaves de combate, de las fuerzas de seguridad y de época compartirán hoy los cielos sobre las playas de la Axarquía

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Domingo, 7 de septiembre 2025, 12:26

Las largas colas de coches para entrar (y lo que es más difícil, para encontrar aparcamiento) ya advertían de la fuerte expectación que ha generado ... entre los malagueños y visitantes el Festival Aéreo Internacional, que llega este año a su décima edición. Después, difícil encontrar un hueco en las playas del centro de la localidad, que es el mejor sitio para seguir el espectáculo. Y es que miles de personas se han citado hoy en las playas de Torre del Mar para ver las acrobacias de los aviones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detectan de madrugada una «impresionante bola de fuego» sobre Málaga
  2. 2 El entrenador de kárate de Torremolinos facilitó a dos de sus víctimas becas en un colegio privado del que era socio
  3. 3 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  4. 4 Tormentas, granizo y rachas muy fuertes de viento: cinco provincias andaluzas en aviso este sábado
  5. 5 Denuncian dos presuntas agresiones sexuales en Teba en apenas una semana
  6. 6 Adiós a las míticas cajas de palmeras: Casa Kiki cambia su imagen
  7. 7 Arrestado en Vélez-Málaga con un turismo de alta gama robado en Bélgica, tres pistolas y 960 euros
  8. 8 Un frente dejará hoy nubosidad, tormentas «localmente fuertes» y posibles depósitos de barro en Andalucía
  9. 9 Ensayo peatonal de la calle Victoria en Málaga tras más de dos meses cerrada al tráfico
  10. 10

    El Málaga, del éxtasis al descontrol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Comienza el Festival Aéreo de Torre del Mar con las primeras exhibiciones