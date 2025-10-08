Salado renuncia al embarcadero de La Cala del Moral tras «escuchar a los vecinos»

Ya no habrá ni embarcadero ni base náutica en La Cala del Moral. El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha renunciado a este proyecto, ... tal y como ha comunicado el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, a una representación de residentes en las urbanizaciones Nueva Cala y Calaflores, esta última, bautizada igual que el lugar elegido para las instalaciones.

Aunque el regidor ha insistido en las «bondades y novedades del propio proyecto, ha escuchado a los vecinos», tal y como ha informado el Gobierno local rinconero al término de este encuentro, celebrado en la tarde de este miércoles.

Salado, como se explica en la nota de prensa difundida, ha aportado a este grupo de ciudadanos pormenores de la iniciativa y ha dejado claro que cuenta con los permisos oficiales del Gobierno central y de la propia Junta de Andalucía para la base náutica. No obstante, ha trasladado: «La prioridad para este equipo de Gobierno es mejorar el día a día de los vecinos, de todos los vecinos, y por ello entendemos que lo mejor es renunciar a este proyecto aunque lo consideramos un proyecto innovador y positivo para Rincón de la Victoria».

«Lo he dicho siempre, mi prioridad son los vecinos, me hayan votado o no. Mis puertas están abiertas y así se los he venido trasladando a todos las personas que han preguntado por este proyecto. Los he escuchado y hemos tomado la decisión de abandonar este proyecto por la afección a los vecinos más cercanos a la zona de influencia. Hemos primado evitar las molestias que pudiera ocasionar el proyecto en el día a día de los vecinos del entorno donde se ubica. Porque para mí es fundamental escuchar todas las opiniones antes de tomar una decisión», ha insistido Salado.

Politización

El máximo responsable municipal criticó a la oposición y «a ciertas plataformas que en estas últimas semanas han politizado el proyecto y han vertido una importante cantidad de mentiras». «Los partidos de la oposición que se han abrazado a estas manifestaciones en contra del pantalán no han leído siquiera los informes técnicos y medioambientales que otorgaban los permisos a los proyectos. Su crítica es pura estrategia política, como la ha sido también la de algunas plataformas cuya única misión parece ser la de bombardear cualquier proyecto del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria. Nunca se ha planteado un puerto deportivo, ni un puerto seco, términos que han usado para desinformar a los vecinos», ha argumentado.

«En Rincón de la Victoria creemos en un modelo de desarrollo sostenible, participativo, legal, ambientalmente responsable e inclusivo, donde el mar sea un espacio de encuentro, aprendizaje y disfrute compartido. La Base Náutica y su embarcadero eran un paso decisivo en esa dirección, pero hemos preferido ponderar el bienestar de los vecinos», ha hecho hincapié el alcalde.

En este sentido, Salado dejó muy claro el camino abierto desde hace años por el equipo de Gobierno: «Los acantilados de La Cala del Moral constituyen un enclave emblemático para el municipio, un espacio natural de enorme valor paisajístico, histórico y ambiental que el Ayuntamiento nunca pondría en riesgo. Muy al contrario, existen ya otras actuaciones en marcha orientadas a su preservación y mejora, como el proyecto de cultivo y repoblación de praderas marinas en colaboración con la Universidad de Málaga o la instalación de arrecifes artificiales para la recuperación del ecosistema marino».

De hecho, el alcalde recordó que hace apenas unos días, el Ayuntamiento anunció 8,9 millones de euros de fondos europeos que la Administración local invertirá en la segunda fase del parque periurbano, pero también en la reforma del Cortijo Lo Cea, que se convertirá en el Nodo de Innovación y Emprendimiento 'Arrecife Azul', otro proyecto vinculado a la Economía Azul y la Senda Azul.

Suspicacias

El anuncio de poner en marcha una base náutica, con un embarcadero, despertó recelos entre colectivos vecinales y también por parte de la oposición municipal, unas dudas que se tradujeron en forma de alegaciones al proyecto, que, según ha confirmado la Junta han sido 32, al cierre del periodo de exposición pública, que concluyó el pasado 24 de septiembre y que era obligatorio por tener que contar esta propuesta con el visto bueno del Gobierno andaluz y también del central.

El pasado 26 de septiembre, se organizó una marcha de protesta en contra de este proyecto, en la que, según la Policía Local, se reunieron unas 300 personas. Esta misma tarde del miércoles, mientras el alcalde se encontraba con los representantes de las urbanizaciones, había una pequeña concentración en la puerta del Ayuntamiento, para expresar el rechazo a esta medida.

Ampliar

La base náutica y el embarcadero, recién desestimados, tenían como objetivo lograr que, en ausencia de un puerto deportivo, Rincón de la Victoria contara un centro para el desarrollo deportes acuáticos. Estaría abierto todo el año, con impulso de la estrategia Senda Azul, que promueve la Diputación, para la generación de actividad económica gracias a la práctica de disciplinas como la vela o el kayak.

Estos argumentos no convencían al movimiento vecinal surgido en contra de estas instalaciones, en especial, del pantalán, por considerarlo una ocupación «innecesaria y lesiva del litoral», al restringir el «acceso y disfrute del espacio natural por parte de la ciudadanía en la playa más concurrida de La Cala del Moral», muy familiar, por sus aguas poco profundas. Además, afirmaban que su funcionamiento saturaría aparcamientos o servicios y abriría la puerta al uso de embarcaciones «ligeras y de pequeña eslora» sin formular claramente si serían a propulsión a motor o no.

Entre los colectivos que han presentado alegaciones a esta intervención están Montes de Rincón, Moral y Acción Verde, Pequeñ@s Reforestador@s, Plataforma Defensa Sanidad Pública, Todos Santos Surf & Skate y la Comunidad de Vecinos de Calaflores, además de particulares y del PSOE rinconero.