Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rincón de la Victoria

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde de Rincón de la Victoria reunido, en la tarde de este miércoles, con representantes de las urbanizaciones Calaflores y Nueva Cala. SUR

Salado renuncia al embarcadero de La Cala del Moral tras «escuchar a los vecinos»

El alcalde ha comunicado la decisión este miércoles a los representantes de las urbanizaciones Calaflores y Nueva Cala: «La prioridad para este equipo de Gobierno es mejorar el día a día de los vecinos, y por ello entendemos que es lo mejor, aunque lo consideramos un proyecto innovador y positivo para Rincón de la Victoria»

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Rincón de la Victoria

Miércoles, 8 de octubre 2025, 19:57

Comenta

Ya no habrá ni embarcadero ni base náutica en La Cala del Moral. El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha renunciado a este proyecto, ... tal y como ha comunicado el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, a una representación de residentes en las urbanizaciones Nueva Cala y Calaflores, esta última, bautizada igual que el lugar elegido para las instalaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El alcalde de Málaga defiende la prohibición de los coches de caballos: «Hay alternativas más interesantes que llevarlos al sacrificio»
  2. 2 El Ayuntamiento de Benalmádena clausura el hotel Vistamar 15 meses después de autorizar su reapertura
  3. 3 Un cliente apuñala en el pecho al cocinero de un restaurante de Marbella
  4. 4 «Dejamos a Iodi en un hotel de 5 estrellas para gatos en Marbella y nos la devolvieron muerta; era como nuestra hija»
  5. 5 El Millón del Euromillones, validado en el mismo pueblo de Málaga por segunda vez en menos de dos meses
  6. 6 Despliegue de la Guardia Civil en la Ciudad de la Justicia de Málaga por un juicio entre clanes de Benahavís
  7. 7

    Se jubila Consuelo Lauri, la niña que no paraba de comer helados
  8. 8 La llamada de auxilio de Mónica, madre soltera sin casa: «Mi hija me pregunta que dónde vamos a dormir mañana»
  9. 9 Una ingeniera de Madrid se ofrece a acoger a los caballos para que no sean sacrificados
  10. 10 Increpa a una chica con insultos tránsfobos y su padre es detenido por golpearlo con una barra de hierro en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Salado renuncia al embarcadero de La Cala del Moral tras «escuchar a los vecinos»

Salado renuncia al embarcadero de La Cala del Moral tras «escuchar a los vecinos»