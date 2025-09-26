Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La protesta a su llegada a Calaflores, en el balcón que se asoma al lugar elegido para el embarcadero. J. R. C.

Protesta contra el proyecto del embarcadero en La Cala del Moral: «¡Quiero surfistas, quiero pescadores, quiero familias!»

La suma de colectivos de Rincón de la Victoria reúne en una marcha reivindicativa de rechazo a la construcción de una base náutica en Calaflores promovida por el Ayuntamiento a unas 350 personas

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Rincón de la Victoria

Viernes, 26 de septiembre 2025, 20:11

Convocada por los colectivos Montes de Rincón, Moral y Acción Verde, Pequeñ@s Reforestador@s, Plataforma Defensa Sanidad Pública, Todos Santos Surf & Skate y la ... Comunidad de Vecinos de Calaflores y con el respaldo de particulares, además de algunos representantes de la oposición municipal, que han acudido sin exhibir consigna alguna, unas 350 personas han participado en una marcha de protesta en contra del proyecto de puesta en marcha de una base náutica, a la que iría asociado un embarcadero, en Calaflores, una de las playas de La Cala del Moral, a los pies de los Acantilados de El Cantal.

