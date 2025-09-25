Rincón de la Victoria incrementa en un 80% el cultivo en invernadero de 'cymodocea nodosa' para ser replantada en el fondo marino

El proyecto piloto de cultivo en invernadero de la 'cymodocea nodosa', una planta que era habitual en las praderas submarinas de la costa malagueña y ... que experimenta un importante proceso de regresión, arroja muy buenos resultados cuando cumple medio año, tal y como avanza Francisco Franco Duro, profesor del Departamento de Química Inorgánica, Cristalografía y Mineralogía y director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Costa del Sol. A través de este área, la Universidad de Málaga impulsa esta experiencia que cuenta, además, con el respaldo del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, que ha facilitado un invernadero municipal, en Torre de Benagalbón, y de Hidralia, empresa que gestiona el servicio de agua y alcantarillado del municipio rinconero.

La vegetación fue recolectada a 250 kilómetros de donde ahora crece, en concreto, en el puerto de la cementera Holcim, en Carboneras, donde, debido a la actividad industrial, que impide el uso recreativo de esta parte del litoral de Almería, las aguas están en unas condiciones óptimas para 'cymodocea nodosa'.

Se trasladaron unos 150 haces, sembrados en febrero, y, actualmente, hay un 80%, con expectativas de que el incremento sea sostenido, como señala el catedrático.

Una de las claves para este éxito es la mejora de los sistemas de mantenimiento de las plantas, que son estudiadas y reproducidas en 6 tanques de agua salada que simulan su entorno. Para hacer más amables estas condiciones, se han implementado medidas para lograr una mayor eficacia en la refrigeración del líquido y la depuración, al tiempo que se logra la recuperación del agua que se evaporaba, con lo que vuelven a las piscinas unos 100 litros de media cada semana, lo que permite un relleno conforme sea necesario.

El siguiente paso de este plan es plantar la 'cymodocea nodosa' en un lugar óptimo, para que no sean arrancadas del fondo marino por las corrientes. Mientras llega ese momento, la flora es observada al milímetro por un equipo de la Cátedra de Ciencias del Litoral, con Elena Bañares España, profesora del Departamento de Botánica y Fisiología Vegetal, de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Costa del Sol como investigadora principal.

Uno de los motivos del declive de estas plantas es el impacto humano; lo que, unido a otros, factores suponen un crecimiento de nutrientes y una menor luz, lo que impide hacer la fotosíntesis a las plantas de pradera marina y les lleva a la desaparición.

También hay que tener en cuenta la presencia de la alga asiática, cuyo nombre científico es 'rugulopteryx okamurae' que, aunque no se asienta en la arena, como la 'cymodocea nodosa', tiene un desarrollo exponencial que altera toda la flora de los lugares a los que llega.

¿Y por qué la cymodocea nodosa? Es mucho más estable que otras típicas de las praderas submarinas, como la Posidonia oceánica, lo que es clave para introducir una estrategia de recuperación sistemática, que podría extenderse por toda la Costa del Sol, ya que, con una mayor presencia de la primera, es más sencillo que llegue la segunda lo que, a su vez, debe culminar en que las zonas arenosas sean más fuertes, algo que, además, repercute en frenar los efectos de los temporales.