'Cymodocea nodosa', en los tanques de agua salada del invernadero donde se cultiva para su reintroducción en la costa rinconera. J. R. C.

Rincón de la Victoria incrementa en un 80% el cultivo en invernadero de 'cymodocea nodosa' para ser replantada en el fondo marino

La UMA, el Ayuntamiento e Hidralia pusieron en marcha el proyecto piloto en febrero para recuperar el ecosistema de la Costa del Sol

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Rincón de la Victoria

Jueves, 25 de septiembre 2025, 18:32

El proyecto piloto de cultivo en invernadero de la 'cymodocea nodosa', una planta que era habitual en las praderas submarinas de la costa malagueña y ... que experimenta un importante proceso de regresión, arroja muy buenos resultados cuando cumple medio año, tal y como avanza Francisco Franco Duro, profesor del Departamento de Química Inorgánica, Cristalografía y Mineralogía y director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Costa del Sol. A través de este área, la Universidad de Málaga impulsa esta experiencia que cuenta, además, con el respaldo del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, que ha facilitado un invernadero municipal, en Torre de Benagalbón, y de Hidralia, empresa que gestiona el servicio de agua y alcantarillado del municipio rinconero.

