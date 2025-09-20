El PSOE reclama un segundo equipo médico en el centro de salud de La Viñuela

La situación de la sanidad andaluza sigue en el epicentro del debate político y social, especialmente en las zonas rurales y los municipios más ... pequeños del interior de la provincia. El vicesecretario general del PSOE de Málaga y alcalde de Almáchar, Antonio Yuste, ha reclamado a la Junta de Andalucía la dotación urgente de un segundo equipo médico para el centro de salud de La Viñuela.

Junto al alcalde de la localidad, de apenas dos mil habitantes empadronados, José Juan Jiménez, y la concejala Mari Ángeles Fernández, ambos también del PSOE, Yuste ha subrayado que «no se trata de una exigencia, sino de un derecho de más de 10.000 vecinos y vecinas que dependen de este centro», correspondientes a otros municipios del entorno, como Periana, Alcaucín, Canillas de Aceituno y Sedella.

«Por desgracia, hemos vivido episodios en los que se han perdido vidas en la carretera por no contar aquí con la ambulancia pertinente», ha lamentado. «Moreno Bonilla prometió un cambio y lo está haciendo, pero para peor: en educación, en sanidad y en transporte público. Con ejemplos como éste, queda claro que se está cargando la sanidad pública», ha criticado el responsable socialista en un comunicado.

En este sentido, ha puesto como ejemplo lo sucedido este pasado fin de semana en el hospital comarcal de la Axarquía, en Vélez-Málaga, «donde los usuarios no podían acceder ni siquiera a tener agua para beber».

Otros municipios

Por su parte, el alcalde de La Viñuela, el socialista José Juan Jiménez, ha recordado que este centro de salud cubre las urgencias de Periana, Alcaucín, Canillas de Aceituno, La Viñuela y Sedella, «prácticamente toda la Axarquía Norte».

«Llevamos mucho tiempo reivindicando este segundo equipo médico y la Junta sigue sin escucharnos. Somos población suficiente, las estadísticas, por mucho que ellos lo nieguen, nos dan la razón. Estamos dentro de los rangos y del propio protocolo que la Junta establece para dotar de un segundo equipo a un centro de salud. Pero la actitud de la Junta es negativa. La realidad es que están desprestigiando y desprotegiendo la sanidad pública para beneficiar a la privada», ha denunciado.

Por último, la concejala Mari Ángeles Fernández ha incidido en el mencionado comunicado en que la Junta «solo responde con estadísticas y números, pero las personas no somos cifras».

«Necesitamos que, cuando lleguemos una tarde o una noche al centro de salud, haya un médico que nos atienda. Hablo no solo como concejala, sino como vecina que ha acudido muchas veces y no ha encontrado a nadie. Con la salud no se juega, no valen los colores políticos: necesitamos soluciones ya», ha concluido.