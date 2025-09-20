Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ediles y alcaldes socialistas, en el centro de salud de La Viñuela. SUR

El PSOE reclama un segundo equipo médico en el centro de salud de La Viñuela

Los socialistas denuncian «el abandono sanitario» de la Junta a los vecinos de cinco municipios del interior de la Axarquía, que suman diez mil vecinos

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Sábado, 20 de septiembre 2025, 18:32

La situación de la sanidad andaluza sigue en el epicentro del debate político y social, especialmente en las zonas rurales y los municipios más ... pequeños del interior de la provincia. El vicesecretario general del PSOE de Málaga y alcalde de Almáchar, Antonio Yuste, ha reclamado a la Junta de Andalucía la dotación urgente de un segundo equipo médico para el centro de salud de La Viñuela.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuidado en Málaga con saltarse estos cuatro semáforos en rojo: empiezan a multar con cámaras
  2. 2 Esta es la fecha del inicio de las multas en la Zona de Bajas Emisiones de Málaga
  3. 3 Un adolescente rocía con gas pimienta a un joven, le roba el móvil y amenaza de muerte a los policías cuando es detenido
  4. 4 Encañonan y agreden a un vecino de Marbella de 61 años para atracarle: «¡Están matando a un hombre a golpes!»
  5. 5

    La hostelería pierde hasta cinco euros por persona durante el verano pese al aumento de los precios
  6. 6 El curioso fenómeno astronómico que se ha podido ver hoy desde Málaga
  7. 7 Hallan un cadáver en Estepona que se correspondería con el de un británico desaparecido en agosto
  8. 8

    El Gobierno planea limitar a dos años el tiempo máximo de un interino en la Administración
  9. 9

    «Vamos hacia la curación plena en el linfoma de Hodgkin y en el no Hodgkin agresivo»
  10. 10 La justicia respalda a una comunidad que prohibió a un propietario dotar de agua a dos trasteros para hacerlos viviendas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El PSOE reclama un segundo equipo médico en el centro de salud de La Viñuela

El PSOE reclama un segundo equipo médico en el centro de salud de La Viñuela