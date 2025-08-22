Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Cirujanos durante una intervención en un quirófano. EUROPA PRESS

El SAS destina 533 millones a la sanidad privada para reducir las listas quirúrgicas

Se trata de la mayor contratación de la historia sanitaria con la participación de un total de 38 empresas y 50 centros hospitalarios

JOSÉ LUIS PIEDRA

sevillA.

Viernes, 22 de agosto 2025, 02:00

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) destinará 533 millones a contratos con empresas de la sanidad privada para la realización de intervenciones quirúrgicas con ... el objetivo de disminuir las listas de espera en este ámbito.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

