El PSOE planta batalla administrativa a la nueva tasa de basuras en Vélez-Málaga

La aprobación inicial de una nueva tasa de basuras en Vélez-Málaga por parte del equipo de gobierno bipartito, de PP y GIPMTM, en el ... Ayuntamiento, en cumplimiento de las normativas europeas y estatales, sigue generando una gran polémica en la capital de la Axarquía, a pesar de que el tributo no se empezará a pagar hasta el próximo 1 de enero.

Los grupos de la oposición, de Andalucía por Sí, Vox, PSOE y el edil no adscrito, Elías García, votaron en contra de la medida en la sesión plenaria celebrada a finales del pasado mes de marzo. Todos los portavoces argumentaron que la tasa no se cobra en Vélez-Málaga desde hace más de 20 años por un «acuerdo político», por el que se incluyó en el recibo del IBI, con una subida del tipo impositivo, por lo que reclaman que el Consistorio rebaje este otro impuesto para compensarlo y que no se produzca «una doble imposición».

El grupo municipal del PSOE de Vélez-Málaga ha presentado alegaciones contra la «injusta» tasa de basura aprobada por el bipartito veleño. Así lo ha manifestado Víctor González, secretario general del PSOE de Vélez-Málaga y portavoz del grupo municipal socialista, quien ha subrayado en un comunicado «la intolerable situación de doble imposición que esta medida provoca».

«Es inaceptable que los vecinos de Vélez-Málaga tengan que pagar la basura dos veces» Víctor González Portavoz del PSOE en la oposición

«Es inaceptable que los vecinos de Vélez-Málaga tengan que pagar la basura dos veces. Desde 1990, esta tasa ya forma parte del IBI, y el PP se niega rotundamente a reducir el tipo impositivo. Este ataque a nuestra economía familiar no puede quedar sin respuesta», ha considerado González.

Además, el líder socialista ha lamentado que esta medida no contemple ninguna bonificación para quienes más lo necesitan. «Las familias numerosas, los hogares con escasos recursos y aquellos que se esfuerzan por reciclar se ven completamente desprotegidos. No hay alivios para quienes enfrentan dificultades económicas, lo que demuestra la falta de sensibilidad de un gobierno que actúa a espaldas de la realidad», ha expresado González.

Rebaja del tipo impositivo del IBI

González también ha resaltado «la falta de rigor» en la aprobación de esta tasa, «al carecer de informes técnicos obligatorios, como el del secretario general del pleno o el requerido informe de impacto de género». «Este tipo de actuaciones demuestran un desprecio absoluto hacia la legalidad y la transparencia», ha apostillado.

A su juicio, «por si fuera poco, el impacto de esta nueva tasa también recaerá de manera injusta sobre empresarios y autónomos». «Un autónomo que tenga su domicilio fiscal deberá abonar la tasa de basura dos veces: una por su vivienda y otra por su actividad económica. Esto es una aberración que solo busca ahogar a nuestros emprendedores», ha añadido González.

Ante esta situación, el PSOE de Vélez-Málaga ha asegurado que se compromete a «luchar fervientemente por la vía administrativa y, si no hay una rectificación inmediata, a llevar este asunto a los tribunales». «No permitiremos que el Gobierno siga sometiendo a nuestras familias y empresarios a esta carga insostenible. Vamos a terminar con el caos y la injusticia», ha argumentado el secretario general.

El alcalde se ha comprometido a buscar «medidas alternativas» para rebajar la presión fiscal a los vecinos

Por su parte, el alcalde veleño, Jesús Lupiáñez (PP), se ha comprometido a buscar «medidas alternativas» para rebajar la presión fiscal a los vecinos. Sin embargo, ha justificado la nueva tasa por «la imposición del Gobierno de Pedro Sánchez» y porque si no se aplica Vélez-Málaga «podríamos perder la opción de conseguir nuevos fondos europeos». Además el Ayuntamiento está inmerso en un plan de ajuste tras abonar 13 millones de euros en facturas pendientes con los proveedores el pasado octubre.

Así, en el último pleno, celebrado el pasado jueves, el concejal de Hacienda, Manuel Gutiérrez (PP), anunció que están trabajando en una rebaja del tipo impositivo del IBI para compensar la entrada en vigor de la tasa de basuras a partir del próximo 1 de enero de 2026. Concretamente, el edil veleño ha desvelado que están planteando una reducción del 0,64 al 0,6, «pero siempre y cuando nos lo permita el Ministerio de Hacienda», ha justificado Gutiérrez, ya que el Consistorio está inmerso en un plan de ajuste por el pago de 13 millones de euros en facturas pendientes con los proveedores desde el pasado octubre.