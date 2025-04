Andalucía por Sí y Vox se movilizan contra la tasa de basuras en Vélez-Málaga

La aprobación inicial de una nueva tasa de basuras en Vélez-Málaga por parte del equipo de gobierno bipartito, de PP y GIPMTM, en el ... Ayuntamiento, en cumplimiento de las normativas europeas y estatales, siguen generando una gran polémica en la capital de la Axarquía, a pesar de que el tributo no se empezará a pagar hasta el próximo 1 de enero.

Los grupos de la oposición, de Andalucía por Sí, Vox, PSOE y el edil no adscrito, Elías García, votaron en contra de la medida en la sesión plenaria del pasado lunes. Todos los portavoces argumentaron que la tasa no se cobra en Vélez-Málaga desde hace más de 20 años por un «acuerdo político» por el que se incluyó en el recibo del IBI, con una subida del tipo impositivo, por lo que reclaman que el Consistorio rebaje este otro impuesto para compensarlo y que no se produzca «una doble imposición».

«Se aprueba por una imposición del Gobierno de Pedro Sánchez y no se hace podría perder fondos europeos» Jesús Lupiáñez Alcalde de Vélez-Málaga

El alcalde veleño, Jesús Lupiáñez (PP), se ha comprometido a buscar «medidas alternativas» para rebajar la presión fiscal a los vecinos. Sin embargo, ha justificado la nueva tasa por «la imposición del Gobierno de Pedro Sánchez» y porque si no se aplica Vélez-Málaga «podríamos perder la opción de conseguir nuevos fondos europeos». Además el Ayuntamiento está inmerso en un plan de ajuste tras abonar 13 millones de euros en facturas pendientes con los proveedores el pasado octubre.

Las formaciones de Andalucía por Sí y Vox han decidido ir un paso más allá en sus protestas. El portavoz andalucista, José Pino, ha anunciado este viernes que van a iniciar una recogida de firmas para forzar una consulta vecinal, que aunque no sería vinculante, sí serviría para mostrar «el malestar y la indignación que hay por la imposición de la nueva tasa de basuras». El objetivo es recabar 6.300 adhesiones.

«Uno de los IBI más caros»

Por su parte, el portavoz de Vox, Javier Herreros, ha mostrado su «absoluto rechazo» a la nueva tasa de basuras. «Vélez-Málaga tiene uno de los IBI más caros de la provincia, el de circulación, tenemos el impuesto de carruajes, de actividades económicas y ahora tenemos esta doble imposición, porque todos sabemos que esta tasa de basura se estaba pagando desde tiempos inmemoriales en el IBI, ahora Lupiáñez vuelve a confiscar el bolsillo, haciendo insoportable la carga fiscal que soportan los veleños», ha asegurado el portavoz de la formación ultraderechista.

Así, Herreros ha anunciado que van a iniciar una campaña informativa a lo largo de todo el municipio para informar a los vecinos de esta nueva carga abusiva a la economía familiar y de las empresas. El coste previsto del servicio de recogida y tratamiento de los residuos sólidos urbanos alcanza los 7.185.000 euros anuales, según la documentación aprobada este lunes por el pleno. De esta cantidad, el 72,59% será repercutido en las 48.494 unidades catastrales de viviendas existentes en Vélez-Málaga, mientras que el 27,41% restante lo sufragarán 10.216 negocios con actividad económica.

En el caso del nuevo recibo doméstico, cada vivienda tendrá una cuota fija de 62,66 euros anuales, mientras que la parte variable se calculará en función del valor catastral del inmueble, la superficie y la eficiencia ambiental, distribuidas en un 45%, 45% y 10%, respectivamente. Así, la horquilla de precios del nuevo tributo estará entre 101,86 y 135,54 euros por vivienda cada doce meses. En el caso de la basura industrial, tendrá un coste medio de 112,3 euros al año, mientras que la parte variable se calculará en función de las 13 categorías económicas y la superficie de los establecimientos en metros cuadrados.