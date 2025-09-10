Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno 'El Pobre' de Vélez-Málaga. SUR

Procesión extraordinaria por el 75 aniversario de 'El Pobre' de Vélez-Málaga

El desfile tendrá lugar este próximo sábado 13 de septiembre, cuando el Nazareno impartirá su bendición a su paso por la plaza de Las Carmelitas

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 14:03

Vélez-Málaga está siendo escenario de un final de verano con intento olor a incienso y romero, al coincidir la celebración de varias efemérides importantes ... de algunas de sus cofradías de Pasión, lo que está dejando estampas irrepetibles, como las ya vividas el pasado sábado, con la Virgen de la Piedad recorriendo las calles veleñas con motivo de su 75 aniversario, la misma fecha que conmemora la imagen de Nuestro Padre Jesús 'El Pobre' este próximo sábado 13 de septiembre. Será dentro de un mes, ya en octubre, cuando la Virgen de los Dolores conmemore los 275 años de su hechura.

