Procesión extraordinaria por el 75 aniversario de 'El Pobre' de Vélez-Málaga

Vélez-Málaga está siendo escenario de un final de verano con intento olor a incienso y romero, al coincidir la celebración de varias efemérides importantes ... de algunas de sus cofradías de Pasión, lo que está dejando estampas irrepetibles, como las ya vividas el pasado sábado, con la Virgen de la Piedad recorriendo las calles veleñas con motivo de su 75 aniversario, la misma fecha que conmemora la imagen de Nuestro Padre Jesús 'El Pobre' este próximo sábado 13 de septiembre. Será dentro de un mes, ya en octubre, cuando la Virgen de los Dolores conmemore los 275 años de su hechura.

Los hermanos de la Antigua Archicofradía Franciscana Santa Vera Cruz, Jesús 'El Pobre' y la Virgen de La Esperanza, llevan meses inmersos en los preparativos para engalanar las calles de cara al cortejo extraordinario de este próximo sábado. Una alfombra de sal de más de 1.500 kilos en la céntrica Canalejas, varios puntos destacados durante el itinerario y una gran decoración por parte de la Archicofradía enmarcarán esta salida procesional en la capital de la Axarquía.

Se contará con la Agrupación Musical Jesús Nazareno 'El Pobre' de Madrid, con la que habrá un hermanamiento

La banda de Cornetas y Tambores del Nazareno del Paso y la Esperanza de Málaga será la encargada de ir tras el trono de 'El Pobre' en esta jornada histórica en la que se celebran los 75 años de la bendición de la talla actual. Además, de manera excepcional, se contará con la Agrupación Musical Jesús Nazareno 'El Pobre' de Madrid, perteneciente a la hermandad de 'El Pobre' y la Virgen del Dulce Nombre en su Soledad para el acompañamiento en la cruz guía y que se hermanará con la corporación en un acto simbólico al ser las dos únicas advocaciones de 'El Pobre' en España.

Del mismo modo, más de 2.000 bollitos de pan serán repartidos en honor a aquella primera salida procesional en el año 1950, donde Jesús Nazareno 'El Pobre' repartió a través de sus camareras «10 arrobas de pan para las familias más necesitadas» en aquel Jueves Santo, donde Jesús 'El Pobre' distribuyó pan para 'Los Pobres' en plena etapa de la dictadura franquista. «Este acto simbólico recuerda nuevamente a los 'Pobres' de espíritu y fe que muchas veces nos encontramos en la vida y cómo Jesús Nazareno, al igual que hizo en la última cena, repartirá el pan y nos dará lo más importante, que es seguir en el camino de la fe a Jesucristo nuestro Señor», han destacado desde la hermandad veleña en un comunicado.

Saetas

Será un recorrido lleno de momentos únicos e inolvidables. Según la cofradía la calle Magdalena o José Méndez Hoyos, calles que no son habituales dentro del recorrido procesional de Semana Santa, serán «momentos irrepetibles y únicos». «Estos, unidos a la saeta de María Victoria Espinosa, la cual todos los años le canta a la Santísima Virgen de la Esperanza en la calle Las Tiendas, Miguel Ángel Fernández, al que a su vez la acompañará la bailaora Cristina Gallardo en la calle Canalejas, o Sergio 'El Cindindi', que desde muy joven siempre le cantaba a Jesús Nazareno 'El Pobre' y en este caso lo hará en la calle Luis de Rute, serán momentos especiales y que recomendamos no perderse», han detallado desde la cofradía veleña de 'El Pobre'.

Además, el Señor volverá a impartir la bendición en la plaza de las Carmelitas, concretamente en la puerta del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, donde durante décadas la estuvo dando cada madrugada del Jueves Santo, y que desde el año 2017, debido al cambio de posición de la Archicofradía el Jueves Santo y la nueva distribución de palcos de Semana Santa, se vio movida de ubicación a su encierro.

El trono, que data del año 1956 y que fue un regalo a imagen y semejanza del Nazareno del Paso de la capital malagueña, contará con dos turnos repartidos entre los más de 270 hombros que han acudido a la llamada de 'El Pobre'. «Invitamos a todos a vivir este día glorioso para la Antigua Archicofradía, así como para el pueblo de Vélez-Málaga», han finalizado desde la hermandad de la capital de la Axarquía en el mencionado comunicado.