Semana grande para la Novia de Vélez-Málaga, que celebra su 75 aniversario

La procesión extraordinaria de la conocida como la Novia de Vélez, imagen mariana de la Real Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno 'El Rico' y ... María Santísima de la Piedad llegará, en medio de gran devoción, este sábado 6 de septiembre. Para la ocasión, el acompañamiento musical corresponderá a una banda de gran prestigio, la Sociedad Filarmónica de Nuestra Señora del Carmen de Salteras, de Sevilla. Este reencuentro con las calles de su municipio estará jalonado con 14 actos y ofrendas diferentes en distintos puntos del casco urbano.

Con este desfile procesional concluye un año intenso en el que se ha celebrado el 75 Aniversario Fundacional de la cofradía.

La programación comenzará con una solemne función religiosa, a las 17.00 horas, en el Mercado de San Francisco. A las 19.00 comenzará la procesión, hasta que, aproximadamente a las dos de la madrugada, concluya el recorrido, en la plaza del Carmen. El hermano mayor de la corporación nazarena y carmelita, Carlos Serralvo, ha destacado: «Es un acontecimiento histórico para nuestra archicofradía. Lo estamos viviendo con muchísima ilusión y todo está organizado para que la Novia de Vélez devuelva todo ese cariño que todos los vecinos y fieles le profesan, acogiéndolos en su bendito manto».

El recorrido procesional será: Mercado de San Francisco, calle Poeta Joaquín Lobato, calle Luis de Rute, calle Romero Pozo, plaza de las Carmelitas, calle Canalejas, plaza Reyes Católicos, calle Alcalde José Herrera, calle Félix Lomas, calle Salvador Rueda, plaza San Juan de Dios, calle Juan Bautista Hurtado, calle de Las Tiendas, plaza de la Constitución, calle Sevilla, calle Paseo Nuevo, calle Romero Pozo y plaza del Carmen.

Antesala

Además, el viernes 5 de septiembre, previo a la salida extraordinaria, tendrá lugar el traslado de María Santísima de la Piedad desde la iglesia de San Juan Bautista, su sede canónica, hasta el Mercado de San Francisco. Saldrá a las 17.00 horas y acompañada musicalmente por la Banda de Música de Rincón de la Victoria.

Desde este martes 2 de septiembre y hasta este jueves, 4, se celebra un triduo con motivo de la efeméride. Pero a lo largo del año han sido numerosos los actos y estrenos. El cartel oficial conmemorativo es obra de Jesús Zurita Villa, su presentación fue el arranque oficial de los actos programados para este aniversario desde el pasado mes de marzo. Posteriormente, durante el comienzo de este verano, tuvo lugar la presentación del cartel conmemorativo de la salida extraordinaria de María Santísima de la Piedad, en este caso, obra del pintor veleño, hermano mayor honorario de la Corporación Evaristo Guerra Zamora. El pregón oficial fue pronunciado por José Luis Ramos Heredia, con el que Guerra Zamora comparte distinción.

Además, la archicofradía ha dado a conocer en este año la nueva saya bordada en oro sobre tisú de plata para María Santísima de la Piedad, bajo diseño de Salvador Aguilar y ejecutado en los Talleres de Bordados Artesanales de Manuel Mendoza; nueva corona, diseño y ejecución de Miguel Ángel Martín Cuevas, de Orfebrería Montenegro; media luna, que irá a los pies de la peana de la Novia de Vélez, de la misma casa; encajes que formarán parte de los atavíos de la titular mariana para el día de su procesión y un nuevo pañuelo.

Pero además, entre los estrenos, también se encuentran una nueva peana de culto, diseño y obra de Orfebrería Montenegro, y un libro de reglas que ha sido diseñado por Salvador Aguilar y ejecutado en los talleres de Manuel Mendoza.

En el caso del Niño de la Virgen de la Piedad, del siglo XVII, también ha estrenado para su traslado y para el triduo una túnica bordada en oro sobre tisú de plata, diseñada por Salvador Aguilar y que ha salido de los talleres de Manuel Mendoza, y una nueva corona, de Orfebrería Montenegro.