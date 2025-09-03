Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Novia de Vélez en su desfile procesional. SUR

Semana grande para la Novia de Vélez-Málaga, que celebra su 75 aniversario

La venerada imagen procesiona el sábado en el colofón de los actos de celebración de la Real Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno «El Rico» y María Santísima de la Piedad

José Rodríguez Cámara

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:30

La procesión extraordinaria de la conocida como la Novia de Vélez, imagen mariana de la Real Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno 'El Rico' y ... María Santísima de la Piedad llegará, en medio de gran devoción, este sábado 6 de septiembre. Para la ocasión, el acompañamiento musical corresponderá a una banda de gran prestigio, la Sociedad Filarmónica de Nuestra Señora del Carmen de Salteras, de Sevilla. Este reencuentro con las calles de su municipio estará jalonado con 14 actos y ofrendas diferentes en distintos puntos del casco urbano.

